Jetzt live: Lausitzer Füchse vs. Starbulls Rosenheim 

Rosenheim - War es das schon für die Starbulls Rosenheim im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze? Für manche Fans schon, wenn man die Reaktionen und im Fan-Forum nach dem Spiel und der 3:5-Niederlage vom Mittwoch gegen Bayreuth verfolgt.

Guter Beginn von beiden Teams, die Starbulls können gut mithalten bis die Lausitzer ein paar Gänge nach oben schalten, ab diesem Zeitpunkt spielten dann nur noch die Lausitzer. Das Tor war verdient und die Rosenheimer können sich bei ihrem Torhüter bedanken das es nur 1:0 zur Pause steht.

Der Vorbericht:

Stark ersatzgeschwächt zeigten die Starbulls am Mittwoch eine eher mäßige Leistung gegen die Tigers aus Bayreuth. Selbst eine zwischenzeitliche Führung von 3:1 reichte nicht, um zu punkten.

Jetzt ist das Ziel, den Abstand zu Bad Nauheim und Bayreuth nicht größer werden zu lassen, bevor dann Spieler wie Scofield, Baindl, Burt und Fischhaber zurückkehren.

Tatsache ist allerdings, dass bei einer anhaltenden Auswärtsschwäche (ein Drei-Punkte-Sieg und sechs Punkte insgesamt in 14 Auswärtsspielen) das Erreichen der Pre-Play-off-Runde fast nicht möglich ist. Tatsache ist auch, dass Trainer Franz Steer die Mannschaft definitiv noch erreicht, denn anders ist der Kraftakt mit einer Topeinstellung gegen Freiburg vor einer Woche und auch die kämpferische Leistung gegen Bayreuth nicht zu erklären. Fest steht allerdings auch, dass Rosenheim auf Dauer mit nur zwei Kontingentspielern, die beide auch noch körperlich angeschlagen und nicht fit sind, und mit nur drei Sturmreihen in dieser ausgeglichenen Liga keine Chance haben. Da kann man vielleicht einmal drei, vier Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte mithalten – mehr aber nicht. Es gilt also auch gegen Weißwasser alles zu kämpfen und nicht aufzugeben.

Weißwasser selbst nutzt zur Zeit jede Gelegenheit zum Punkten. Das bewiesen sie auch in der Partie gegen die Kassler Huskies am vergangenen Spieltag. Nicht umsonst stehen sie in der Tabelle auf Platz 4, gleich nach den Huskies.

rosenheim24.de berichtet von der Partie am Freitag wie gewohnt per Live Ticker. Zudem sind auch unsere Kollegen von Radio Charivari im Stadion vor Ort und berichten in Einblendungen. Darüber hinaus kann bei sprade.tv auch ein kostenpflichtiger Livestream im Internet gebucht werden.

