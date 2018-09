Auswärtsauftakt: Starbulls gastieren bei Mitfavorit

Live Ticker ab 18 Uhr

Rosenheim - Nur zwei Tage nach dem Auftakt gegen Memmingen geht es für die Starbulls schon wieder in die Vollen: Am 2. Oberliga-Spieltag gastieren die Grün-Weißen bei den Eisbären Regensburg.

>>> Hier gehts zum Live Ticker <<<

Pikanterweise trafen die Kontrahenten bereits am letzten Vorbereitungswochenende zweimal aufeinander – mit 5:2 für die Starbulls und 5:3 für die Eisbären gab es jeweils Heimsiege.

Die Starbulls sind also gewarnt für das Gastspiel bei einem Mitfavoriten, der von der Rückkehr von Torwart Peter Holmgren und Kapitän Peter Flache ausgeht und damit noch stärker einzuschätzen ist, als das in den beiden Vorbereitungsvergleichen gegen Rosenheim der Fall war.

Spielbeginn in der Donau-Arena ist um 18 Uhr. rosenheim24.de berichtet von der Partie per Live Ticker. Zudem kann die Partie auch via Internet Stream bei sprade.tv live empfangen werden.

