Starbulls drehen die Partie in Höchstadt - jetzt im Live-Ticker

Höchstadt Alligators 3:4 Starbulls Rosenheim (2.Drittelpause)

Höchstadt/Rosenheim - Nur zwei Tage nach dem Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators wird es für die Starbulls schon wieder ran - und zwar gegen denselben Gegner. Um 18 Uhr geht's los im Aischgrund.

Live Ticker:

Rosenheim: G: 30 Steinhauer, 70 Endres; D: 7 Reiter, 8 Draxinger, 20 Heidenreich, 49 Linden, 55 Krumpe, 98 Vollmayer (A); F: 12 Fröhlich, 18 Henriquez, 19 Litesov, 21 Höller, 26 Bucheli (A), 40 Baindl (C), 71 Wellhausen, 72 Mitchell, 77 Kumeliauskas, 91 Zick Trainer: John Sicinski Höchstadt: G: 30 Dirksen, 35 Henseleit; D: 3 Stütz (A), 6 Otte, 10 Cejka, 13 Dolezal, 29 Ribarik, 61 Kröber, 69 Vojcak (C); F: 18 Aab, 21 Seelmann F., 22 Seelmann P., 23 Neugebauer, 24 Rypar, 33 Tratz, 34 Grau (A), 40 Petrak, 78 Nemirovsky, 96 Seewald Trainer: Martin Sekera Tore: 0:1 Fröhlich (16.), 1:1 Cejka (17.), 2:1 Cejka (26.), 3:1 Dolezal (32.), 3:2 Henriquez (36.), 3:3 Zick (37.), 3:4 Höller (38. PP1) Strafminuten: Rosenheim: 16 (Bucheli, Höller, Draxinger (+10)); Höchstadt: 10 (Seewald, Seelmann F., Neugebauer, Petrak, Cejka)

>>> Live-Ticker aktualisieren<<<

+++ 40. Minute: Die Sirene beendet ein aufregendes zweites Drittel hier in Höchstadt.

+++ 40. Minute: Das muss der erneute Ausgleich sein! Michal Petrak vergibt aus kürzester Distanz! Direkt vor Endres kommt er unverhofft an die Scheibe, sein Schuss geht allerdings deutlich am linken Pfosten vorbei, da wäre mehr drin gewesen!

+++ 39. Minute: Beide Teams sind wieder komplett. Die Rosenheimer sind jetzt klar die spielbestimmende Mannschaft, es scheint als ginge den Alligators langsam die Puste aus.

+++ 38. Minute: TOOOR für die Starbulls! Mit so viel Platz auf dem Eis geht es jetzt ganz schnell und die Starbulls drehen die Partie durch Höller.

+++ 38. Minute: Strafzeit gegen die Alligators! Doppeltorschütze Cejka muss wegen Behinderung auf die Strafbank, damit heißt es für 1:43 Minuten nun vier gegen drei.

+++ 37. Minute: Strafzeiten gegen beide Teams! Tobias Draxinger verabschiedet sich mit zwei plus zehn Strafminuten wegen Check gegen den Kopf zum Duschen, beim HEC geht Petrak für zwei Minuten wegen übertriebener Härte auf die Strafbank. Die Strafzeit der Starbulls wird von Wellhausen abgesessen.

+++ 37. Minute: TOOOR für die Starbulls! Da ist der Doppelschlag! An der eigenen blauen Linie erkämpft sich Zick die Scheibe und startet dann den Alleingang. Mit seinem Abschluss lässt er dann Dirksen keine Chance.

+++ 36. Minute: TOOOR für die Starbulls! Aus dem Nichts fällt hier der Anschlusstreffer. Henriquez bringt den Puck aus eigentlich aussichtsloser Position in Richtung Tor, irgendwie rutscht die Scheibe dann an Dirksen vorbei über die Linie, können die Gäste die Partie jetzt drehen?

+++ 35. Minute: Der HEC ist wieder komplett. Auch in den vergangenen beiden Spielminuten war es eine starke Mannschaftsleistung der Gastgeber in der Defensive, die natürlich jetzt auch von den Fans ordentlich gepusht werden.

+++ 34. Minute: Die Emotionen kochen jetzt hoch. Erneut wird es auf dem Eis hitzig, von der Tribüne fliegen zudem volle Bierbecher auf das Spielfeld, ein Becher trifft einen Linesman voll im Nacken, der sich nun erstmal umziehen und abtrocknen muss. Eine völlig unnötige und - Entschuldigung für die Ausdrucksweise - dumme Aktion.

+++ 33. Minute: Strafzeit gegen die Alligators. Jari Neugebauer erhält zwei Strafminuten wegen Beinstellen. Können die Rosenheimer jetzt im Powerplay den Anschlusstreffer erzielen?

+++ 32. Minute: TOR für die Alligators! Advent, Advent bei den Starbulls brennt's - und zwar lichterloh in der Defensive. Maximilian Vollmayer hat nach vorne keine Anspielstation und vertendelt im eigenen Drittel die Scheibe. Nick Dolezal nimmt sich dem Spielgerät an und zimmert es unter die Querlatte. Daraufhin geht Steinhauer vom Eis, für ihn steht nun Luca Endres zwischen den Pfosten.

+++ 32. Minute: Josh Mitchell zieht mit einer guten Bewegung von links ins Zentrum und schließt dann ab, doch der Schuss ist zu unplatziert und damit leichte Beute für Benjamin Dirksen.

+++ 30. Minute: Florian Krumpe fasst sich ein Herz und zieht ansatzlos ab, der Schuss wird allerdings abgefälscht und fliegt meterweit über das Tor.

+++ 30. Minute: Die Gastgeber spielen weiter munter nach vorne und ruhen sich nicht auf der Führung aus. Vitali Aab prüft diesmal Steinhauer, der sicher zupackt.

+++ 28. Minute: Das Spiel läuft wieder, die rund 50 Rosenheimer Fans fordern derweil den Ausgleich. Doch dafür müssen die Männer von John Sicinski erst um mindestens einen Gang hochschalten.

+++ 28. Minute: Aktuell ist das Spiel unterbrochen, nachdem die Tür vor der Bank des HEC nicht mehr ordnungsgemäß schließt. Die Eismeister haben sich nun der Problemlösung angenommen.

+++ 28. Minute: Wieder wird es gefährlich für Rosenheim. Vitali Aab wird im Zentrum nicht entscheidend attackiert und überlässt dann Petrak die Scheibe, der abzieht. Steinhauer hat den Puck dann im Nachfassen.

+++ 26. Minute: TOR für die Alligators! Simon Heidenreich kommt hinter dem eigenen Tor nicht gegen Stütz in den Zweikampf, der Höchstadter Verteidiger spielt die Scheibe dann zurück auf Cejka, der mit einem satten Schuss einnetzt.

+++ 25. Minute: Michael Fröhlich scheitert aus kürzester Distanz an Dirksen, der sich groß macht und den Rosenheimer Stürmer damit am Einschuss hindern kann.

+++ 23. Minute: Auch im zweiten Drittel ist es bisher ein völlig offenes Spiel, das sich hauptsächlich zwischen den beiden Toren abspielt.

+++ 21. Minute: Der Puck ist wieder im Spiel, das Mitteldrittel läuft.

+++ In wenigen Minuten beginnt das zweite Drittel, wir haben für euch noch ein paar aktuelle Zwischenergebnisse aus den anderen Partien:

EC Peiting 2:1 EV Lindau (2. Drittel)

ERC Sonthofen 2:4 ECDC Memmingen (2. Drittel)

EV Füssen 2:1 SC Riessersee (2. Drittel)

Selber Wölfe 1:0 Blue Devils Weiden (2. Drittel)

Deggendorfer SC 0:0 Eisbären Regensburg (1. Drittel)

Zusammenfassung 1. Drittel:

So klar die Ausgangslage nach der aktuellen Tabellensituation zu sein schien, so schwer taten sich die Rosenheimer im ersten Abschnitt gegen den Tabellenletzten. Die Zuschauer sahen ein gutes Oberligaspiel auf Augenhöhe, in dem die Rosenheimer in der 16. Minute durch Fröhlich zur Führung trafen. Doch innerhalb einer Minute schlugen die Hausherren sofort zurück und glichen die Partie aus. Wie bereits am Freitag finden die Oberbayern keine Mittel, die gut stehende Defensive des HEC ins Wanken zu bringen. Dementsprechend geht auch der Pausenstand von 1:1 völlig in Ordnung. Hingegen hatten die Rosenheimer sogar noch Glück, als das vermeintliche 1:0 durch Michal Petrak in der 11. Minute von den Unparteiischen zurück genommen wurde. Es bleibt also weiterhin spannend, warten wir ab, welche Mannschaft nun besser aus der Kabine kommt und das Spiel an sich reißen kann.

+++ 20. Minute: Die Sirene beendet das erste Drittel im Aischgrund. Die nun folgende Drittelpause wird um fünf Minuten auf insgesamt 20 Minuten verlängert, da der Nachwuchs der Alligators in der Pause ein kleines Spiel austragen darf.

+++ 20. Minute: Erneut gibt es einige Meinungsverschiedenheiten. Vor dem Tor von Steinhauer wird es unübersichtlich und dann fliegen schon wieder die Fäuste, doch die Referees sind schnell dazwischen, sodass die Partie ohne weitere Strafen fortgesetzt werden kann.

+++ 20. Minute: Die Starbulls sind wieder komplett! Nur wenige Sekunden zuvor rettet Steinhauer mit einer Glanztat!

+++ 19. Minute: Starker Einsatz von Heidenreich, der sich in den Schuss von Vojcak wirft und diesen damit abblockt. Die Gastgeber sind jetzt am Drücker.

+++ 18. Minute: Strafzeit gegen die Starbulls. Alexander Höller geht wegen Beinstellen für zwei Minuten auf die Strafbank.

+++ 17. Minute: TOR für die Alligators! Nicht einmal 60 Sekunden hat die Gästeführung gehalten. Nach einem Puckverlust an der blauen Linie geht es ganz schnell und Jari Neugebauer setzt Michael Cejka gut in Szene, der den direkten Ausgleich erzielt..

+++ 16. Minute: TOOOR für die Starbulls! Das Tor lag nicht zwingend in der Luft, dennoch geht es in Ordnung. Mitchell setzt sich auf links gut durch und legt überlegt quer auf Fröhlich, der im Halbfeld lauert. Seine Direktabnahme schlägt direkt unter der Latte ein.

+++ 15. Minute: Auch die Starbulls kommen wieder zu einem Abschluss. Michael Fröhlich zieht aus spitzem Winkel ab, aber Benjamin Dirksen lenkt das Spielgerät mit der Stockhand ins Fangnetz.

+++ 15. Minute: Beide Mannschaften sind wieder komplett.

+++ 14. Minute: Natürlich ergeben sich bei vier gegen vier einige Räume, bisher konnten diese allerdings noch nicht genutzt werden, es bleibt noch eine knappe halbe Minute, bis beide Teams wieder komplett sind.

+++ 13. Minute: Strafzeiten gegen beide Mannschaften! Vor der Bank des HEC wird es hitzig. Florian Seelmann und Daniel Bucheli kriegen sich in die Haare, werden aber schnell von den Schiedsrichtern getrennt. Beide Spieler gehen daraufhin für zwei Minuten wegen übertriebener Härte in die Kühlbox. Weiter geht es mit vier gegen vier.

+++ 12. Minute: Diesmal geht es über links bei den Franken. Jan Neugebauer zieht aus dem Halbfeld ab, Lukas Steinhauer ist aber mit der Fanghand zur Stelle.

+++ 11. Minute: Wahnsinnsglück für die Starbulls! Das Stadion jubelt bereits, als nach einem blitzschnellen Konter über rechts Michal Petrak die Scheibe im Tor von Lukas Steinhauer versenkt. Aus uns bisher noch unerklärlichen Gründen geben die Unparteiischen den Treffer allerdings nicht. Aus unserer Sicht wäre das durchaus ein reguläres Tor gewesen.

+++ 11. Minute: Fabian Zick holt sich gut einen Puck in der neutralen Zone aus der Luft und kann im Anschluss alleine auf Dirksen zulaufen, doch die Referees unterbinden die Aktion zurecht wegen hohen Stocks.

+++ 10. Minute: Die Alligators sind wieder komplett. Auch in Unterzahl verteidigten die Hausherren engagiert und ließen keine Torchancen zu.

+++ 9. Minute: Mit einer Powerplay-Quote von 22,9% sind die Rosenheimer in dieser Statistik auf dem zweiten Tabellenrang, bisher konnten sie aber noch nicht gefährlich werden.

+++ 8. Minute: Strafzeit gegen den HEC! Anton Seewald erhält zwei Strafminuten wegen Stockschlages.

+++ 8. Minute: Die Alligators stehen in der Anfangsphase gut in der Defensive und setzen auf gefährliche Konter.

+++ 7. Minute: Dolezal verliert vor dem eigenen Tor die Scheibe an Fröhlich, der kann jedoch kein Kapital daraus schlagen und Benjamin Dirksen sichert im Anschluss das Spielgerät.

+++ 5. Minute: Bisher ist das Spiel weitestgehend ausgeglichen, wobei die Starbulls leichte Feldvorteile verbuchen können. In den ersten Minuten gab es noch keine Unterbrechungen, ein sehr schnelles und faires Spiel bis hierhin.

+++ 3. Minute: Henriquez versucht es aus spitzem Winkel, doch Dirksen bleibt Sieger und bereinigt die Situation.

+++ 2. Minute: Baindl bringt die Scheibe gut ins Angriffsdrittel, doch sein Querpass auf Zick ist zu ungenau, so können sich die Gastgeber befreien.

+++ 1. Minute: Der Puck ist im Spiel, die Partie läuft!

+++ 17:58 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es los hier in Höchstadt. Trotz 13 Niederlagen in Folge ist das Stadion gut gefüllt, beide Fanlager sorgen bereits vor Spielbeginn für gute Stimmung. Die Starbulls müssen heute neben Kevin Slezak auch wir bereits am Freitag auf Matthias Bergmann verzichten, der nach einer Operation ausfällt. Ebenfalls nicht mit von der Partie bei den Rosenheimern ist Dominik Daxlberger, der am vergangenen Freitag unglücklich von einem Puck getroffen wurde und bereits das Heimspiel gegen Höchstadt damit vorzeitig beenden musste.

+++ 17:55 Uhr: Die Partie steht heute unter der Leitung von Hauptschiedsrichter Florian Feist, unterstützt von Tim Laudenbach und Dominik Spiegl.

+++ 17:50 Uhr: Die Starbulls wollen heute natürlich den dritten Tabellenrang festigen und auch den Tabellenzweiten aus Deggendorf mit einem Dreier unter Druck setzen. Auch wenn die Oberbayern als klare Favoriten in das heutige Spiel gehen, dürfen sie die Franken natürlich nicht unterschätzen. Erst am Freitag taten sich die Starbulls über weite Strecken sehr schwer gegen die Alligators und mühten sich zu einem knappen 4:3 Erfolg.

+++ 17:45 Uhr: Wir haben schon einmal die Anfangsformationen beider Teams für euch:

Starting-Six Höchstadt: Benjamin Dirksen - Nick Dolezal, Martin Vojcak - Vitali Aab, Patrik Rypar, Michal Petrak

Starting-Six Rosenheim: Lukas Steinhauer - Simon Heidenreich, Maximilian Vollmayer - Michael Fröhlich, Joshua Mitchell, Tadas Kumeliauskas

+++ 17:30 Uhr: Servus liebe Eishockeyfreunde, wir begrüßen euch heute aus der Eissporthalle in Höchstadt, wo die Starbulls heute beim Tabellenletzten der Oberliga Süd gastieren. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr, wir haben für euch wieder ein paar Infos rund um die Partie vorbereitet.

Der Vorbericht:

Klares Ziel der Starbulls ist es, den am vergangenen Sonntag durch einen 6:0-Heimsieg gegen die Blue Devils Weiden erklommenen dritten Tabellenrang zu verteidigen, bevor es in die „Crunchtime“ der Hauptrunde geht. Diese beginnt mit dem Rosenheimer Heimspiel-Kracher am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den Deggendorfer EC. Gedanken an dieses nicht nur sportlich tolle, sondern auch mit vielen Aktionen umrahmte Event sowie an Weihnachten sind am Freitag- und Sonntagabend aber streng verboten. „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und jetzt zweimal voll und ganz auf Höchstadt fokussiert sein“, fordert Starbulls-Coach John Sicinski von seiner Mannschaft.

Natürlich gehen die Starbulls als Favorit in den Doppelvergleich mit dem Tabellenschlusslicht aus dem Aischgrund. Doch bereits beim ersten Rosenheimer Auswärtsspiel in Höchstadt im Oktober war das Erbeuten der drei Punkte harte Arbeit. Bis drei Minuten vor der Schlusssirene stand die Partie auf der Kippe, bevor Fabian Zick der erlösende Treffer zum 3:1-Endstand für die Starbulls gelang. Zudem sind die von Trainer Martin Sekera betreuten Alligators im Aufwind.

Pressemeldung Starbulls Rosenheim

Quelle: rosenheim24.de