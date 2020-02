Daxlberger und Höller bringen die Starbulls in Führung!

Jetzt live: STARBULLS ROSENHEIM:SELBER WÖLFE 2:1 (2.Drittel)

Rosenheim - Am Sonntag wollen die Starbulls dann ihre Rolle als beste Heimmannschaft der Liga vor den eigenen Fans untermauern und gegen die Selber Wölfe den elften dreifachen Punktgewinn in Folge im ROFA-Stadion eintüten.

Live im Ticker: Der 44.Spieltag der OL-Süd(Meisterrunde) - Rosenheim : Selb

Rosenheim: G: 70 Endres; (50 Mechel); D: 7 Reiter, 8 Draxinger, 49 Linden, 52 Bergmann, 98 Vollmayer; F: 17 Daxlberger (A), 19 Litesov, 20 Heidenreich, 21 Höller, 26 Bucheli (A), 40 Baindl (C), 51 Robinson-Smith, 72 Mitchell, 81 Slezak, 91 Zick; Trainer: John Sicinski Selber Wölfe: G: 29 Deske, 72 (Mnich); D: 10 Böhringer, 17 Ondruschka (C), 22 Müller, 25 Bär, 28 Kolb, 98 Kremer; F: 9 Schiener, 11 Kabitzky, 16 McDonald (A), 18 Gare (A), 24 Hirschberger, 27 Turner, 36 Klughardt, 67 Schmidt, 91 Pisarik; Trainer: Herbert Hohenberger Tore: 1:0 Daxlberger (9.), Höller (16.), 2:1 Pisarik (24.) Strafminuten: Rosenheim: 0 ;Selb: 4 Zuschauer:

+++28.Minute: Slezak wird zentral vor dem Tor angespielt, der Goalie ist sogar leicht aus seiner Position, das Tor ist eigentlich leer und trotzdem verzieht der Stürmer und schlenzt die Scheibe am Gehäuse vorbei in die Bande. Unfassbar die heutige Torausbeute der Starbulls.

+++27.Minute: Ganz schwaches Überzahlspiel der Grün-Weißen. Und mit Ablauf der Strafe fast noch der Ausgleich für die Wölfe.

+++25.Minute: Strafzeit für die Selber Wölfe. Schmidt muss wegen Beinstellen für zwei Minuten in die Kühlbox. Rosenheim mit dem 2.Überzahl am heutigen Abend.

+++24.Minute: TOR für Selb! Und dann ist es passiert! Gare kann ungehindert zu Pisarik spielen und der lässt Endres keine Chance und es steht nur noch 2:1 für Rosenheim.

+++24.Minute: Selb jetzt ein wenig präsenter auf dem Eis. Rosenheim tut gut daran, weiter auf den Körper zu spielen.

+++22.Minute: Jetzt die erste nennenswerte Aktion von Selb. McDonald kommt über rechts ins Rosenheimer Drittel und prüft Endres mit einem Handgelenkschuß. Kein Problem für Endres, die Fanghand packt sicher zu.

+++21.Minute: Schiedsrichter Polaczek hat die Scheibe eingeworfen, das 2.Drittel läuft!

+++Fazit zum 1. Drittel:

Das es hier nur 2:0 steht ist dem Umstand geschuldet, dass Rosenheim nicht ganz so geradlinig wie noch am Freitag spielt, der Selber Torwart einen Sahnetag erwischt hat und der Pfosten zwei weitere Einschläge im Selber Gehäuse verhindert hat.

Kann Rosenheim die Führung im 2.Drittel weiter ausbauen oder kommen die Selber Wölfe mit dem Anschlusstreffer ns Spiel zurück!

+++20.Minute: Die Sirene beendet ein Drittel, in dem die Starbulls die dominierende Mannschaft gewesen ist. Einbahnstraßenhockey an der Jahnstraße.

+++16.Minute: TOOR für die Starbulls! Und dann muss sich der Selber Goalie doch geschlagen geben. Baindl kann von rechts ungehindert ins Selber drittel eindringen und sieht den zentral mit gelaufenen Höller. Das sich diese Beiden auf dem Eis quasi blind verstehen, dürfte in der Oberliga bekannt sein. Höller sträflich allein gelassen kann Deske mit einem platzierten Handgelenkschuß über die Fanghand überwinden.

+++15.Minute: Momentan hält Deske seine Farben im Spiel.

+++13.Minute: Die Starbulls gerade mit einem Sturmlauf auf das Selber Tor. Gerade scheitert Zick am rechten Pfosten! Die Grün-Weißen die dominierende Mannschaft auf dem Eis.

+++11.Minute: Rosenheim im Anschluss noch mit einem Pfostentreffer von Vollmayer. Da wäre Deske erneut chancenlos gewesen.

+++9.Minute: TOOOR für die Starbulls! Bergmann kommt über rechts ins Selber Drittel, spielt quer zu Smith, der mit viel Übersicht Richtung Tor schlenzt. Daxlberger fälscht im Slot stehend unhaltbar für Deske ab und der Selber Goalie muss das erste Mal hinter sich greifen.

+++7.Minute: Selb hat die Starbulls früh gestört und somit von der gefährlichen Zone fern gehalten. Gutes Penaltykilling der Wölfe! Selb wieder komplett!

+++5.Minute: Strafzeit gegen Selb. Müller muss wegen Halten für zwei Minuten in die Box. Powerplay Rosenheim!

+++3.Minute: Gerade drei richtig gute Chancen für Rosenheim. Zuerst spieltt Slezak vom rechten Bullypunkt den zentral völlig frei stehenden Stanik an, aber der scheitert an den Schonern von Deske. Dann versuchen es Höller und Baindl nochmal, aber beide Schüsse sind kein Problem für Deske.

+++2.Minute: Noch nicht viel passiert. Beide Mannschaften tasten sich gerade noch ein wenig ab.

+++17:00 Uhr: Die Scheibe ist im Spiel, das 1.Drittel läuft!

+++16:50 Uhr: Noch wenige Minuten, dann wird HSR Polaczek die Partie eröffnen.

Können die Starbulls heute erneut drei Punkte einfahren, um die Teams aus Memmingen, Regensburg und Deggendorf unter Druck zu setzen? Nach dem torreichen Auswärtssieg in Lindau, dürfte die Favoritenrolle heute wohl an die Starbulls gehen. Man of the match in Lindau war übrigens Smth, der am Freitag vier Punkte zum Erfolg der Grün-Weißen beisteuern konnte. Endlich war der in der Ferne verloren gegangene "Killerinstinkt" wieder zurückgekehrt.

+++16:40 Uhr: Vorab schon einmal die Starting-Six beider Mannschaften:

Starbulls Rosenheim: Endres - Bergmann, Vollmayer - Daxlberger, Robinnson-Smith, Mitchell;

Selber Wölfe: Deske - Bär, Kremer - Schiener, Klughardt, Schmidt;

Das Spiel wird heute von Hauptschiedsrichter Aleksander Polaczek, Michael Sauer und Thomas Weger geleitet.

+++Warm-Up vor Spielbeginn:

Ein herzliches Grüß Gott liebe Eishockeyfreunde von der Jahnstraße in Rosenheim, wo die Starbulls Rosenheim heute im ROFA-Stadion die Selber Wölfe in Empfang nehmen werden. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr - bis dahin haben wir noch wie gewohnt ein paar Infos rund um die Partie und zu unserem heutigen Gegner.

Die Selber Wölfe im Fakten-Check:

Die Selber Wölfe befinden sich momentan vor Lindau und Weiden auf dem begehrten 8.Tabellenplatz. Mit 57 Punkten und einem Torverhältnis von 154:162 ist die Tordifferenz nahezu ausgeglichen.

Topscorer im Team ist Ian McDonald, der mit 72 Scorerpunkte auf dem dritten Platz der Oberliga-Süd steht.

Trend: Die Mannschaft von Trainer Henry Thom hat sich im Kampf um die Play-Off-Plätze von seinen Kontrahenten Lindau und Weiden ein wenig absetzen können. Grund zum Ausruhen gibt es jedoch noch keinen, dazu ist der Vorsprung zu gering. Die Starbulls sollten vor allem ein Auge auf Topscorer McDonald haben und ihm im eigenen Drittel keine Freiräume gewähren.

Vorbericht:

Allerdings hat sich die personelle Lage bei den Grün-Weißen im Vergleich zum Vorwochenende, als man den EC Peiting zuhause deutlich mit 7:1 besiegte und gegen den gleichen Gegner am Sonntag auswärts trotz klarem Chancenplus 1:4 unterlag, noch einmal verschlechtert.

Die Stürmer Tadas Kumeliauskas, Michael Fröhlich, Enrico Henriquez-Morales und Henry Wellhausen müssen weiterhin verletzungsbedingt aussetzen. Bei Dennis Schütt hat sich die Hoffnung auf eine Genesung einer Schulterverletzung ohne Operation jüngst zerschlagen; für den erst im Januar von den Hannover Scorpions an die Mangfall gewechselten Offensiv-Verteidiger ist die Saison leider beendet.

Stürmer Kevin Slezak muss krankheitsbedingt pausieren, und aus dem Nachwuchsbereich wird diesmal kein Akteur in den Kader des Oberligateams berufen werden, da für das DNL-Team ein wichtiges Auswärtsspiel am Samstagabend in Iserlohn auf dem Programm steht.

„Wenn alle übrig gebliebenen Spieler gesund bleiben, dann haben wir genau neun Stürmer und sechs Verteidiger“, rechnet Starbulls-Coach John Sicinski vor, um gleich nachzuschicken: „Das ist aber keine Ausrede. Wir wollen am Freitag endlich die Negativserie auswärts beenden und in Lindau gewinnen!“ – Warum das gelingt? „Weil wir die Schnauze voll haben, auswärts gutes Eishockey zu spielen und nichts mitzunehmen. Wir haben viel gesprochen über fehlenden Killerinstinkt und einfache Fehler, die zu Gegentoren führen, jetzt müssen Taten folgen!“

Eben auf diesem begehrten achten Tabellenplatz rangieren derzeit die Selber Wölfe, die am Sonntag im Rosenheimer ROFA-Stadion (Spielbeginn 17 Uhr) zu Gast sind. Auch bei den Hochfranken hat ein Österreicher das Sagen an der Bande: Herbert Hohenberger, vielfacher Nationalspieler, seit Montag 51 Jahre alt und als Trainer von Nord-Oberligist Halle an der Saale in die laufende Saison gegangen. In Sachsen-Anhalt Anfang November freigestellt, heuerte er vor zwei Wochen bei den Selber Wölfen an. Die haben nach der Entlassung von Henry Thom unter Interimscoach Marc Thumm gleich sensationell klar mit 7:3 in Deggendorf gewonnen und dann bei Hohenbergers Trainer-Premiere Tabellenführer Memmingen einen Punkt abgerungen (2:3 n.V.).

Es folgte aber ein enttäuschendes Wochenende für Selb mit zwei Niederlagen gegen den SC Riessersee (1:4 und 3:7). Gegen einen sehr gut aufgestellten Gegner – die DEL pausierte, sodass Kooperationspartner RB München hochkarätige Spieler abstellte – waren die Hochfranken beide Male chancenlos. Nachdem parallel die direkten Platz-acht-Mitstreiter Weiden (zweifach) und Lindau (vierfach) punkteten, stehen die Selber Wölfe nun wieder gewaltig unter Zugzwang.

Wie akut dieser Zugzwang am Sonntagnachmittag in Rosenheim sein wird, hängt vor allem vom Ausgang der Freitagsspiele ab: Selb hat Weiden zu Gast und könnte Platz acht nicht nur verteidigen, sondern sich sogar ein Polster verschaffen – wenn die Starbulls es parallel verhindern können, dass Lindau zu Punkten kommt.

Karten für das Starbulls-Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr im ROFA-Stadion gegen die Selber Wölfe sind rund um die Uhr zum Selbstausdruck oder Download des Eintritts-Codes auf das Smartphone im Starbulls-Ticketshop (www.starbulls.de) buchbar. Die Abendkasse am Stadion öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn um 15 Uhr. In der Starbulls-Geschäftsstelle können Karten im Vorverkauf auch am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr erstanden werden.

Das Starbulls-Heimspiel wird auch live und kommentiert in bewegten Bildern aus mehreren Kameraperspektiven und mit zahlreichen Zusatzservices per Internet übertragen. Der Livestream ist für eine Gebühr von 5,50 Euro über das Portal www.sprade.tv buch- und abrufbar.

