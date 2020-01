Zum Hauptrunden-Finale zweimal auswärts: Starbulls heute in Weiden

Live Ticker ab 18.30 Uhr

Weiden/Rosenheim - Am Sonntag, 5. Januar, bekommen es die Starbulls mit einem Gegner zu tun, der noch um die Qualifikation für die Meisterrunde kämpft. Die Reise führt zu den Blue Devils nach Weiden. Spielbeginn in der Hans-Schröpf-Arena ist um 18.30 Uhr.

Der Vorbericht:

Zwei klaren Heimspielerfolgen (5:0 und 6:0) steht eine unglückliche Rosenheimer 2:3-Auswärtsniederlage nach Penaltyschießen vom 1. November gegen das Team von Ken Latta zu Buche. Diesmal wollen die Grün-Weißen alle drei Punkte aus der Oberpfalz mitnehmen.

Im letzten Hauptrundenspiel gastieren die Starbulls Rosenheim dann am Dienstag, 7. Januar, um 20 Uhr beim Deggendorfer SC, mit dem sie das Jahr 2019 punktgleich abgeschlossen haben. Nur noch das bessere Torverhältnis der Niederbayern (plus 34) trennt die Starbulls (plus 31) derzeit von Tabellenrang zwei (Stand: Donnerstag, 2. Januar).

Bereits drei Tage später dann startet die Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd, in der die besten zehn Mannschaften der Hauptrunde unter Mitnahme aller bisher erzielten Punkte und Tore in Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. Die Starbulls Rosenheim starten mit einem Heimspiel am Freitag, 10. Januar. Wer im ROFA-Stadion (Spielbeginn 19.30 Uhr) zu Gast sein wird, steht aber noch nicht fest.

Pressemeldung Starbulls Rosenheim

Quelle: rosenheim24.de