Schaffen die Starbulls gegen den Höchstadter EC den vierten Sieg in Folge?

Höchstadt - Am Freitag steht der 4. Spieltag in der Eishockey-Oberliga Süd auf dem Programm. Die Starbulls gastieren beim Höchstadter EC. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Die Starbulls Rosenheim haben ihr Heimspiel am „Tag der Deutschen Einheit“ gegen den EV Lindau Islanders mit 5:3 gewonnen und damit das Punktemaximum von neun Zählern aus den ersten drei Spielen der Saison 2018/19 in der Eishockey-Oberliga Süd realisiert. Am Freitag dürfen sie ihr Können erneut unter Beweis stellen, wenn sie beim Liganeuling Höchstadter EC gastieren.

rosenheim24.de berichtet ab 20 Uhr wie gewohnt im Live-Ticker.

