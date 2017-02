Kasseler Huskies gehen mit 1:0 in Führung

Live-Ticker aus dem Emilo-Eisstadion

Rosenheim - Die Erfolgsserie der Starbulls ist am Freitag beim 2:4 in Freiburg gerissen. Am späten Nachmittag wartet nun die nächste Herkules-Aufgabe auf die Grün-Weißen:

+++ Hier geht's zum Live Ticker +++

Ab 17 Uhr gastiert der Tabellendritte und amtierende Meister Kassel Huskies im Emilo-Eisstadion. Im letzten Aufeinandertreffen beider Klubs am zweiten Weihnachtsfeiertag 2016 konnten sich die Nordhessen in der heimischen Eissporthalle Kassel mit 4:1 durchsetzen. Überragender Akteur mit drei Scorerpunkten war damals der Routinier und Mannschaftskapitän Manuel Klinge.

Die kleine Formkrise des amtierenden DEL2 Meisters Anfang des Kalenderjahres 2017 kann inzwischen wieder „Ad Acta“ gelegt werden. Mit zuletzt fünf Siegen aus sechs Spielen haben die Huskies den dritten Tabellenplatz erklommen und konnten damit die kritischen Stimmen im Umfeld wieder etwas verstummen lassen.

Kassel wieder im Aufwind

Trotz dieser starken Punkteausbeute aus den letzten Aufgaben dürfte dem Team von Meistertrainer Rico Rossi der vergangene Sonntag noch etwas schwer im Magen liegen. Im hessischen Derby verlor man zuhause gegen den Erzrivalen vom Main, den Löwen Frankfurt, mit 2:3 nach regulärer Spielzeit. Besonders über die vielen Strafzeiten nach einer 2:0 Heimführung seiner Mannschaft dürfte sich der 51-jährige Italo-Kanadier sehr geärgert haben.

Die medizinische Abteilung der Nordhessen hatte in den vergangen Tagen viel zu tun und konnte dabei dem heimischen Trainerteam wenig Positives berichten. Bereits in der vergangenen Woche vermeldeten die Huskies das Saisonende für ihren mit 23 Punkten gefährlichsten Verteidiger, Alexander Heinrich. Der 29-Jährige hatte sich im Training eine Fraktur des Sprunggelenks zugezogen und fällt damit rund 12 Wochen aus. Am Montag gesellte sich nun auch noch Verteidiger Corey Mapes mit einem Fingerbruch dazu und wird nach Vereinsangaben für etwa vier bis sechs Wochen fehlen. Ebenfalls schon länger nicht mehr im Kader ist Verteidiger Dorian Saeftel, welcher auf Grund einer Handverletzung bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Zuletzt gab es aus dem Lager der Schlittenhunde auch noch einen spektakulären Spielertausch zu verkünden: Der 30-jährige Angreifer Philipp Schlager wurde nach einer, für seine Verhältnisse eher durchwachsenen Saison, an die Towerstars Ravensburg abgegeben. Im Gegenzug ist der „Neue“ ein alter Bekannter an der Fulda. Adriano Carciola ist gebürtiger Kasselaner und konnte mit den Huskies im letzten Jahr die DEL2 Meisterschaft „nach Hause“ holen.

Huskies-Fans kommen mit Sonderzug

Anstatt nach Pankow, wie Udo Lindenberg wohl singen würde, rollt an diesem Sonntag ein Sonderzug ins oberbayerische Rosenheim. Als wäre der Kader von Rico Rossi nicht schon mit genügend Qualität besetzt, müssen die Starbulls Rosenheim am Sonntag auch noch gegen einen prallgefüllten Gästeblock antreten. Nach Veranstalterangaben werden 612 Teilnehmer per Bahn anreisen. Zusammen mit einigen zusätzlichen Privatfahrern rechnen die Verantwortlichen der Starbulls mit rund 700 Gästefans im emilo-Stadion.

Der Sonderzug soll nach einer Fahrzeit von etwa fünf Stunden gegen 14.35 Uhr am Gleis 5 des Rosenheimer Bahnhofs ankommen. Der Fanbeirat der Starbulls Rosenheim würde sich über zahlreiche Rosenheimer Fans zum Empfang des Zugs am Bahnhof freuen.

Starbulls in besonderem Trikot

Beim Heimspiel am Sonntag werden die Starbulls übrigens ein besonderes Trikot tragen. In einer bundesweit einzigartigen Aktion, privat initiiert vom Fanbeauftragten „Pan“ Weißenbach, haben die Fans unter dem Motto „Wir für euch und ihr für uns“ per Internet, Radio und Zeitung Geld gesammelt, um für dieses Wochenende Trikotsponsor bei den Starbulls zu sein. Die Trikots waren bereits beim Auswärtsspiel am Freitag im Einsatz.

rosenheim24.de berichtet von der Partie wie gewohnt per Live Ticker. Zudem sind unsere Kollegen von Radio Charivari vor Ort und senden in Einblendungen. Darüber hinaus kann bei Sprade TV ein kostenpflichtiger Internet Live Stream gebucht werden.

mw/Starbulls Rosenheim

Quelle: rosenheim24.de