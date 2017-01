Starbulls wollen Freitagsspiel in Hessen bestätigen

Ab 18.30 Uhr zu Gast in Bad Nauheim

Bad Nauheim/Rosenheim - Zwei Tage nach dem klaren Heimsieg gegen Crimmitschau (5:1) wird es für die Starbulls bereits wieder ernst. Am Abend steht in Hessen ein weiteres Kellerduell auf dem Programm.

+++ Hier geht's zum Live-Ticker +++

Ab 18.30 Uhr gastieren die Rosenheimer Eishockeyspieler im altehrwürdigen Colonel-Knight-Stadion bei den Roten Teufeln Bad Nauheim. Die Hessen, gehandelt als sicherer Playoff-Kandidat, sind mittlerweile aus den "Top Ten" der Tabelle herausgefallen, rangieren aber immer noch einige Punkte vor den Starbulls. Zuletzt (Stand: Donnerstag) gab es sechs Niederlagen in Folge – drei davon allerdings erst nach Verlängerung bzw. im "Shout Out".

Kritik an Nauheims Trainer wird lauter

Die Kritik an Trainer Petri Kujala von Seiten der Fans wird lauter. Die magere Ausbeute ist vor allem angesichts der personellen Möglichkeiten im Bad Nauheimer Kader fragwürdig. Große Ausfalllisten wie bei den Starbulls gab es bei den Roten Teufeln nie, und es stehen – auch dank der Förderlizenz-Kooperation mit der Düsseldorfer EG (DEL) und den Moskitos Essen (Oberliga) – nahezu immer vier Sturmreihen zur Verfügung. Derzeit haben die Wetterauer sogar das „Luxusproblem“, nur vier der fünf verfügbaren Kontingentspieler einsetzen zu können.

Zuletzt bei der 1:4-Niederlage in Bayreuth am Dienstag musste der schwedische Stürmer Joel Johansson zu Hause bleiben. Der befristete Vertrag das slowenischen Verteidigers Ales Kranjc – 20 Scorerpunkte in 18 Spielen – läuft allerdings nach dem Spiel am Sonntag gegen die Starbulls aus.

Bad Nauheim ist übrigens das einzige Team der Liga, das gegen die Starbulls in dieser Saison noch nicht punkten konnte. Dem Rosenheimer 3:2-Auswärtssieg (Tore durch Scofield, McNeely und Lindlbauer) vom 8. Spieltag folgte am 21. Spieltag ein 4:3-Heimerfolg mit Toren ebenfalls von Scofield (2), McNeely und Lindlbauer.

Live Ticker ab 18.30 Uhr

rosenheim24.de berichtet von der Partie ab 18.30 Uhr wie gewohnt per Live-Ticker. Auch unsere Kollegen von Radio Charivari sind vor Ort und berichten in Einblendungen. Zudem kann bei Sprade TV ein kostenpflichtiger Live Stream im Internet gebucht werden.

