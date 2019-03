Dank Steinhauer - Unverändertes Ergebnis zur zweiten Pause

20. Ende des 1. Drittels.

19. Die Moskitos rennen weiter auf das Tor von Lukas Steinhauer an, doch der hat heute einen guten Tag erwischt und bleibt weiterhin sehr sicher.

18. Toooooooor für Rosenheim! Wahnsinn! Die Essener haben sich von dem Aufreger zuvor noch nicht erholt und lamentieren immernoch mit der Schiedsrichterentscheidung, da schnappt sich Manuel Neumann einfach die Scheibe und zieht von der blauen Linie ab, unhaltbar schlägt der Puck im Tor von Cerveny ein.

17. Essens wiedergenesener Thomas Zuravlev läuft alleine auf Steinhauer zu. Kurz vor dem Tor kommt er zu Fall, doch der Schiedsrichter hat kein Foul erkannt. Es geht mit Bully in der neutralen Zone weiter.

16. Tor für Essen! Die Moskitos fackeln nicht lange und ziehen direkt nach Bullygewinn ab. Den ersten Schuss kann Steinhauer noch parieren, beim Nachschuss durch Julian Airich ist er aber machtlos. Nur noch 2:1 für Rosenheim.

16. Strafzeit gegen Rosenheim: Felix Linden erhält zwei Strafminuten wegen Spielverzögerung.

13. Toooooooor für die Starbulls! Nach einem Pass von Manuel Neumann tankt sich ausgerechnet der ehemalige Essener Robin Slanina wunderschön durch, zieht zentral vor dem Tor ab und trifft ins rechte obere Eck zur 2:0-Führung!

13. Essen wieder komplett.

12. Daxlberger und Bilek jeweils mit einer aussichtsreichen Chance, doch die Scheibe findet nicht den Weg ins Tor.

11. Strafzeit gegen Essen: Yannis Walch erhält zwei Strafminuten wegen Stockschlags.

10. Toooooooor für die Starbulls! Nach einem Entlastungsangriff liegt die Scheibe plötzlich frei vor Cerveny und Fröhlich kann sie über die Linie drücken. Die Führung ist nach dem bisherigen Spielverlauf eher glücklich.

10. Bergmann mal wieder mit einem Schuss für die Starbulls, doch Cerveny kann die Scheibe festhalten.

9. Immer wieder Steinhauer! Julian Airich darf zentral vor dem Tor frei schießen, doch wieder ist der Starbulls-Torwart da. Auch die nächste Chance kann er entschärfen.

9. Und wieder Steinhauer! Einen Schuss der Gastgeber kann der Rosenheimer Goalie unter sich begraben.

9. Rosenheim wieder komplett.

8. Die erste Chance für Essen in Überzahl! Von rechts wird die Scheibe vor Tor gebracht, doch bevor ein Angreifer die Hereingabe verwerten kann, ist Steinhauer zur Stelle.

7. Strafzeit gegen Rosenheim: Florian Krumpe erhält 2 + 10 Strafminuten wegen Checks von hinten. Essens Thomas Zuravlev muss nach dem Check verletzt in die Kabine.

7. Viel Verkehr jetzt vor dem Tor von Lukas Steinhauer, der kann aber mehrmals stark parieren.

4. Matthias Bergmann legt sich gleich mit zwei Essener Angreifern an, von Anfang an ist hier Feuer in der Partie!

3. Auch Lukas Steinhauer im Starbulls-Tor ist das erste Mal gefordert, auch er kann den Schuss halten.

2. Rosenheims Matthias Bergmann prüft Patrick Cerveny im Tor der Gäste gleich zweimal, der kann aber beide Male parieren.

1. Spielminute: Los geht's! Die Gastgeber gewinnen das erste Bully.

18.35 Uhr: Die Starting Six der Gastgeber: Patrick Cerveny (G), Stephan Kreuzmann (D), Marcel Pfänder (D), Veit Holzmann (F), Julian Airich (F), Lars Grötziger (F)

18.34 Uhr: Die Starbulls starten mit folgenden Spielern: Lukas Steinhauer (G), Tobias Draxinger (D), Manuel Neumann (D), Alexander Höller (F), Michael Baindl (F), Chase Witala (F)

18.23 Uhr: Die Einlaufzeremonie der Moskitos beginnt, in wenigen Minuten startet das zweite Playoff-Spiel zwischen Essen und Rosenheim!

18.19 Uhr: Rosenheims Robin Slanina kehrt heute an seine alte Wirkungsstätte zurück. Vor seinem Wechsel an die Mangfall spielte er für die Moskitos, konnte dort aber nicht überzeugen. "Robin konnte leider nicht an die Leistung seiner damaligen Essener Zeit (Slanina wechselte bereits zum zweiten Mal in den Ruhrpott) anknüpfen. Insbesondere in Bezug auf das Preis-/Leistungsverhältnis haben wir uns wesentlich mehr von ihm erhofft", wurde Cheftrainer Frank Gentges im Oktober zitiert.

18.13 Uhr: Herzlich Willkommen aus der Eishalle am Essener Westbahnhof. Mit einer 1:0-Serienführung im Rücken sind die Starbulls heute natürlich heiß auf den zweiten Sieg, welcher ihnen einen Matchball für das dritte Spiel am kommenden Dienstag sichern würde. Das Warm-Up ist beendet, das Eis wird noch einmal aufbereitet und in einer knappen Viertelstunde geht's los!

Der Vorbericht:

Das Spiel am Freitag in Rosenheim war das erste Aufeinandertreffen beider Klubs seit 19 Jahren. Seinerzeit war dies noch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Während die Starbulls den sportlichen Klassenerhalt schafften, sich aber per Lizenzverkauf aus der DEL verabschiedeten, stiegen die Moskitos sportlich ab, klagten sich aber erfolgreich zurück.

Doch das ist Schnee von gestern, vor allem nach dem extrem spannenden Spiel am Freitag, das die Grün-Weißen erst in der 77. Minute mit 3:2 für sich entschieden. In der regulären Spielzeit hatten die Rosenheimer gleich zweimal zurückgelegen, retteten sich dann aber mit dem 2:2 kurz vor Schluss in die Verlängerung. Mann des Abends war eindeutig Chase Witala, der alle drei Rosenheimer Treffer erzielt hatte.

"Wir sind heiß auf Eishockeyfeste und eine tolle Serie gegen Essen vor stimmungsvollen Kulissen", hatte Starbulls-Coach im Vorfeld des ersten Spiels gesagt. Dies gilt es in Spiel 2 am Sonntagabend erneut zu beweisen.

Quelle: rosenheim24.de