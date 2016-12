Starbulls treffen auf die Kasseler Huskies

Das Spiel jetzt im Live Ticker

Rosenheim - Zeit zum Durchschnaufen bleibt für die Starbulls an Weihnachten nicht. Am zweiten Feiertag gastieren die Grün-Weißen beim amtierenden Meister in Kassel. Die Partie wurde kurzfristig von 17 auf 18 Uhr verlegt!

Die Tendenz der Starbulls gegen den ehemaligen Angstgegner und amtierenden Meister ist allerdings positiv: Am vierten Spieltag unterlagen die Grün-Weißen in Nordhessen nur knapp mit 3:4, im Heimspiel am 13. November gelang dann gar ein verdienter 3:1-Sieg.

Leistungsschwankungen bei den Huskies

Die Huskies, aktuell Tabellendritter, haben unglaublich viel Potenzial im Kader, offenbarten jüngst aber extreme Leistungsschwankungen. Am vergangenen Wochenende gewann das Team von Rico Rossi das Topspiel in Frankfurt mit 3:2, um dann im Heimspiel gegen Bietigheim 1:6 baden zu gehen. Am Wochenende zuvor besiegten die Schlittenhunde den EC Bad Nauheim mit sage und schreibe 7:1, um zwei Tage später beim Tabellenletzten in Heilbronn mit 2:3 nach Verlängerung zu verlieren. Am Freitag war es sehr knapp: Da setzten sich die Nordhessen mit 2:1 nach Penaltyschießen in Kaufbeuren durch.

Natürlich sind die ersatzgeschwächten Starbulls bei diesem Feiertags-Duell in Kassel aber krasser Außenseiter, zumal der Gegner im Vergleich zu den Grün-Weißen wohl kaum nennenswerte Ausfälle zu verzeichnen hat. Lediglich hinter den Einsatzmöglichkeiten von Feodor Boiarchinov, Esa Lehikoinen und Dorian Saeftel standen noch mehr oder weniger große Fragezeichen. Die Rosenheimer wollen ihrerseits an die starke kämpferische Leistung aus dem Heimspiel am Freitag gegen Freiburg anknüpfen, wo sich die Mannschaft von Franz Steer trotz zahlreicher Ausfälle letztlich mit 5:4 nach Penaltyschießen durchsetzen konnte.

rosenheim24.de berichtet von der Partie wie gewohnt per Live Ticker. Auch unsere Kollegen von Radio Charivari sind vor Ort und berichten in Einblendungen. Zudem kann auf Sprade TV ein kostenpflichtiger Internet Live Stream gebucht werden.

