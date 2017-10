Christoph Echtler bleibt bei den Starbulls

"Absoluter Teamplayer"

Rosenheim - Mit einem dreimonatigen Try-Out Vertrag ist Christoph Echtler in dieser Saison aus Kitzbühl zu den Starbulls gekommen. Nun steht fest, dass der Vertrag mit dem deutsch-österreicher Echtler verlängert wird.

Zu Beginn der Saison ist der 27-jährige Christoph Echtler aus der Alpenliga in die Oberliga nach Rosenheim gewechselt. In den ersten drei Monaten der Vertragslaufzeit wurde Echtler mit einem Try-Out Vertrag ausgestattet. In bisher zehn Saisonspielen konnte Christoph Echtler ein Tor erzielen sowie drei weitere Tore vorbereiten. Nun verkünden die Starbulls Rosenheim, dass Echtler auch weiterhin das Trikot der Starbulls Rosenheim überziehen wird.

Trainer Manuel Kofler unterstreicht dabei die bisherige Leistung von Christoph Echtler: „Christoph ist ein absoluter Teamplayer, der alles für die Mannschaft gibt. Er ist eine absolute Bereicherung für uns und hat sich seinen Platz im Team mehr als verdient.“

