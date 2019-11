Live-Ticker: Eisbären beginnen stark - Endres hält Unentschieden fest

Starbulls Rosenheim - Eisbären Regensburg 0:0

von Markus Zwigl schließen

Rosenheim - Am Freitagabend empfangen die Starbulls Rosenheim die Eisbären aus Regensburg. Ab 19.30 Uhr berichteten wir live aus dem Rofa-Stadion.

Starbulls Rosenheim - Eisbären Regensburg 0:0 (0:0,-:-,-:-); Freitag, 19.30 Uhr:

Rosenheim: G: 70. Endres (30. Steinhauer) D: 6. Enk, 7. Reiter, 8. Draxinger, 49. Linden, 52. Bergmann, 55. Krumpe, 98. Vollmayer; F: 17. Daxlberger (A), 18. Henriquez, 19. Litesov, 20. Heidenreich, 21. Höller, 26. Bucheli (A), 40. Baindl (C), 71. Wellhausen, 72. Mitchell, 77. Kumeliauskas, 91. Zick; Regensburg: G: 90. Berger (29. Fössinger) D: 25. Gulda (A), 28. Schiller, 43. Tippmann, 44. Vogel, 55. Weber (A), 72. Bühler, 77. Heider, 78. Schütz; F:9.. Divis, 10.Schwamberger, 15. Flache (C), 18. Tausch, 19. Ontl, 21. Keresztury, 24. Heger, 26. Schwarz, 33. Sauer, 52. Herrmann, 69. Gajovsky, 89. Mühlbauer; Tore: Strafminuten: Rosenheim: 2 (Höller, 9.; Linden 11.); Regensburg: 2 (Mühlbauer, 4.)

>>> Live-Ticker aktualisieren<<<

+++ 15.: Flache stürmt auf Endres. Der Goalie bleibt abermals Sieger.

+++ 13.: Nächste Parade von Endres. Dannach ist Rosenheim wieder komplett.

+++ 12.: Privatduell zwischen Gajovsky und Endres. Wieder ist der Topscorer auf der Seite durch, aber Endres Schoner ist wieder zur Stelle. Regensburg gewinnt durch die Strafzeiten an Oberwasser.

+++ 11.: Kurz vor Ablauf der Strafe von Höller erhält Linden zwei Strafminuten wegen Cross-Checks.

+++ 10.: Riesenchance für Regensburg. Gajovsky wird klasse freigespielt. Er kommt im Slot zum Schuss. Endres lenkt die Scheibe neben das Tor.

+++ 9.: Strafzeit gegen die Starbulls. Höller erhält zwei Minuten wegen Beinstellens.

+++ 9.: Reiters Schuss wird geblockt; dann rollt der Konter. Heider zwingt Endres mit einem harten Schlagschuss zu einer starken Parade. Kurze Zeit später muss der Goalie gleich nochmal retten.

+++ 8.: Das Spiel ist hartumkämpft. Beide Teams scheuen keinen Zweikampf. Darunter leiden allerdings die spielerischen Elemente.

+++ 6.: Nach einer Minuten finden die Rosenheimer ihre Aufstellung im Angriffsdrittel. Höller und auch Vollmayer kommen zum Schuss. Am Ende übersteht Regensburg aber die Unterzahlsituation.

+++ 4.: Strafzeit gegen die Eisbären. Mühlbauer erhält zwei Minuten wegen Haltens.

+++ 4.: Auf der Gegenseite ist es Baindl, der einen ersten Warnschuss abgibt.

+++ 3.: Beide Mannschaften tasten sich etwas ab. Dann der erste Schuss der Partie. Schwammberger verfahlt das Tor knapp. Im Anschluss wird das Tor der Starbulls verschoben.

+++ 1.: Auf geht´s. Der Puck ist im Spiel.

+++ Das Rofa Stadion in Rosenheim ist mittlerweile gut gefüllt. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel.

+++ In wenigen Minuten geht es los. Die Mannschaften betreten gerade das Eis.

+++ Ein besonderes Augenmerk müssen die Starbulls heute auf Divis und Gajovsky haben. Beide Stürmer der Eisbären haben bereits 27 Scorerpunkte gesammelt.

+++ Regensburg überraschte am Donnerstag mit der Nachricht, dass Igor Pavlov mit sofortiger Wirkung als Sportdirektor und Trainer freigestellt ist. Heute wird die Mannschaft von Max Kaltenhauser betreut. Er wird bis auf weiteres als Interimstrainer die Mannschaft übernehmen.

+++ Starbulls-Coach Sicinski schickt diese Starting Six auf das Eis:

Endres - Vollmayer, Bergmann - Höller, Baindl, Zick

Aufgrund von diversen Ausfällen müssen die Starbulls ihre Linien ein wenig umbauen.

Die zweite Reihe bildet in der Verteidigung Draxinger und Krumpe. Im Angriff sollen die beiden Kontingentspieler Kumeliauskas und Mitchell zusammen mit Wellhausen wirbeln.

Die dritte Reihe setzt sich mit Reiter, Linden, Henriquez, Daxlberger und Litesov zusammen. Der siebte Abwehrspieler ist Youngstar Enk. Zu den Stürmern Heidenreich und Bucheli wird immer wieder ein Center aus den anderen Reihen rutschen.

Spannend ist die Tatsache, dass Heidenreich nach etlichen Spielen als Verteidiger diesmal wieder als Stürmer aufgestellt wird.

+++ Die Eisbären schicken folgende Starting Six auf das Eis:

Berger - Schiller, Weber - Flache, Keresztury, Ontl

+++ Bei dem Starbulls steht heute wieder die Nummer 70. Luca Endres im Tor. Statistisch gesehen ist Endres mit 90,3% gehaltenen Schüssen der beste Goalie der Liga.

+++ Herzlich Wilkommen aus dem Rosenheimer Rofa Stadion. Ich darf Sie zum heutigen Eishockey Oberliga Süd Hauptrundenspiel der Starbulls Rosenheim gegen die Eisbären Regensburg begrüßen. In einer guten halben Stunde beginnt die Partie.

Der Vorbericht:

Nach der bitteren Niederlage in der Overtime gegen den Tabellenführer Deggendorf wollen die Starbulls im Heimspiel gegen Regensburg wieder zurück in die Erfolgsspur.

Trotz der engagierten Leistung mussten sich die Grün-Weißen am vergangenen Sonntag mit nur einem Punkt zufrieden geben. Da kommt der Tabellenvorletzte gerade richtig, werden sich viele Fans denken.

Allerdings täuscht der Blick auf die Tabelle. Mit Regensburg kommt ein starker Gegner ins Rofa-Stadion, welcher vor der Saison als Mitfavorit auf den Aufstieg in die Punktspielrunde gestartet war.

Aktuell trennen beide Teams zehn Punkte. Das erste Aufeinandertreffen konnte die Starbulls in der Oberpfalz mit 3:2 für sich entscheiden. Auch die Eisbären mussten sich am vergangenen Spieltag in der Overtime geschlagen geben. Sie konnten aus Weiden nur einen Punkt entführen. Allerdings konnten auch die Starbulls vor wenigen Wochen nur einen Punkt aus Weiden mitnehmen.

Die Eisbären stellen mit 68 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der Liga. Hinten zwickt es jedoch. Nur der Tabellenletzte aus Höchstadt hat mehr Gegentore hinnehmen müssen.

Die Hoffnungen der Starbulls ruhen weiterhin auf Neuzugang Tadas Kumeliauskas. Der Center konnte in den ersten drei Spielen bereits vier Scorerpunkte sammeln und eine Plus-Minusstatistik von +5 aufweisen.

Bei den Starbulls fehlen weiterhin die Stürmer Kevin Slezak und Michael Fröhlich. Fröhlich trainiert inzwischen wieder auf dem Eis, ein Spieleinsatz ist laut Sicinski aber erst am folgenden ersten Adventswochenende realistisch. Auch auf den schon mit erfrischenden Auftritten im Oberliga-Team aufwartenden Sebastian Stanik kann der Rosenheimer Trainer nicht zurückgreifen.

Der Youngster zog sich im Training der DNL-Mannschaft eine Verletzung zu und fällt nun mehrere Wochen aus. Wieder mit dabei im Team der Grün-Weißen ist aber der zuletzt krankheitsbedingt aussetzen müssende Daniel Bucheli. Der Plan von John Sicinski, mit vier Sturmreihen zu agieren, wird aber wohl nur mit dem Kompromiss aufgehen, dass Mittelstürmer der ersten drei Reihen die ein oder andere Zusatzschicht fahren.

Bei einer Niederlage gegen Regensburg könnten die Starbulls aufgrund der engen Tabellensituation auf Platz Sechs abrutschen.

mz

Quelle: rosenheim24.de