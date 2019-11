Live-Ticker: Starkes 1. Drittel der Starbulls - Zick trifft

Starbulls Rosenheim - EV Füssen 1:0

Rosenheim - Keine Zeit zum Durchatmen. Bereits am Mittwochabend bestreiten die Starbulls ihr nächstes Heimspiel. Zu Gast im ROFA-Stadion (Spielbeginn 19:30 Uhr) ist dann der starke Aufsteiger aus Füssen. Wir berichten ab 19.30 live von vor Ort.

Rosenheim: G: 30. Steinhauer (31. Schunda); D: 8. Draxinger, 20. Heidenreich, 49. Linden, 52. Bergmann, 55. Krumpe, 98 Vollmayer; F: 17. Daxlberger, 18. Henriquez, 19. Litesov, 21. Höller, 26. Bucheli, 40. Baindl, 42. Stanik, 71. Wellhausen, 72. Mitchell, 77. Kumeliauskas, 81. Slezak, 91. Zick; Füssen: G: 1. Jorde (29. Hötzinger) D: 6. Zelenka, 10. Stocker, 11. Simon, 20. Echtler, 45. Schulz, 85. Krötz; F: 8. Wiedemann, 14. Eichberger, 15. Guth, 16. Hofmann, 18. Keller, 23. Vogl, 25. Klein, 27. Payeur, 77. Deubler, 88. Meier, 96. Nadeau, 97. Besl; Tore: 1:0 Zick (14.) Strafminuten: SBR: 2. Baindl (18.); EVL: 2. Meier (11.) Zuschauer:

+++ Ende 1. Drittel:

Die Starbulls gehen hochverdient mit 1:0 in die Pause. Füssen läuft die meiste Zeit nur hinterher. Die Rosenheimer sind speziell im Angriffsdrittel sehr aggressiv und haben viel Zug zum Tor.

+++ 19.: Füssen tut sich in Überzahl schwer. Die Rosenheimer verteidigen klug und lassen keinen Schuss auf das Tor zu.

+++ 18.: Die Starbulls hatten hier alles im Griff, doch nun könnte es nochmal gefährlich werden.

+++ 18.: Starfzeit für die Starbulls. Baindl erhält zwei Minuten wegen Hakens.

+++ 16.: Das Spiel ist unterbrochen. Das Tor der Gäste wurde verschoben.

+++ 16.: Die Führung ist hochverdient. Die Starbulls dominieren das Geschehen.

+++ 14.: TOOOOOR für die Starbullls!

Litesov bringt die Scheibe vor das gegnerische Tor. Jorde irrt in seinem Kasten herum, keiner weiß, wo die Scheibe ist. Nur Zick handelt blitzschnell und drückt das Spielgerät über die Linie.

+++ 13.: Nochmal der Abschluss von Baindl. Das Powerplay war nicht schlecht, aber Zählbares springt nicht raus.

+++ 12.: Der EVF kann sich erst befreien, dann hält Jorde einen Schuss von Bucheli aus spitzem Winkel.

+++ 11.: Strafzeit für Füssen. Meier erhält zwei Minuten wegen Beinstellens.

Eine Strafe, die man nicht unbedingt geben muss.

+++ 10.: Steinhauer muss zum ersten Mal eingreifen. Den Schuss von Echtler hält er sicher.

+++ 8.: Nur Sekunden später bedient Stanik - von hinter dem Tor stehend - Krumpe. Jorde ist jedoch wieder zur Stelle.

+++ 8.: Starke Anfangsphase der Rosenheimer. Der junge Stanik ist außen durch und zieht vors Tor. Dort kommt Litesov frei zum Schuss - Jorde hält.

+++ 6.: Vollmayer mit klasse Verteidigungsspiel. Obwohl der Stürmer auf der Seite schon durch ist, hindert er diesen mit seinem Schläger am Torschuss. Die Starbulls agieren äußerst engagiert.

+++ 5.: Drei-auf-Eins-Situation für die Starbulls. Mitchell bedient Kumeliauskas im Slot; der allerdings lässt sich die Scheibe im letzten Moment abnehmen.

+++ 4.: Rosenheim setzt Füssen gut unter Druck und hatte bereits zwei, drei gute Abschlüsse

+++ 2.: Erste gute Torchance für die Starbulls. Daxlberger scheitert an Jorde.

+++ 1.: Mittlerweile hat sich das Stadion dann doch noch ganz ordentlich gefüllt. Viele wollen den ersten Auftritt von Kumeliauskas nicht verpassen; wenngleich es noch ein paar Probleme mit der Aussprache des neuen Stürmers gibt.

+++ 1. Minute: Und los geht´s. Das Spiel läuft.

+++ Das Rosenheimer Eisstadion ist nur spärlich besucht. Die Ergebnisse aus den letzten Partien und die ungewohnte Spielansetzung dürften hierfür wohl verantwortlich sein. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf mindestens 60 spannende Minuten. Bei uns verpassen Sie nichts.

+++ Die Starting-Six der beiden Teams:

Starbulls: Steinhauer - Draxinger, Krumpe - Wellhausen, Kumeliauskas, Mitchell;

Füssen: Jorde - Echtler, Krötz - Guth, Payeur, Besl;

+++ Geleitet wird die Partie heute von Hauptschiedsrichter Stefan Vogl und seinen Assistenten Christian Höck und Alexander Pletzer.

+++ Die Fans der Grün-Weißen dürfen sich heute auf das Debüt von Kumeliauskas freuen. John Sicinski wird deshalb auch seine Sturmreihen umbauen. Kumeliauskas bildet zusammen mit Mitchell und Wellhausen die erste Sturmreihe. Die Paradesturmreihe mit Baindl, Slezak und Höller bleibt unverändert. Neben Daxlberger stürmen heute Bucheli und Henriquez. Die vierte Reihe besetzen Zick, Litesov und Stanik.

+++ Herzlich Willkommen aus dem ROFA-Eisstadion in Rosenheim. In gut 35. Minuten treffen die Starbulls Rosenheim auf die Gäste aus Füssen. Aktuell läuft das Warm-Up.

Vorbericht:

Nach drei Niederlagen in Folge ist die Stimmung bei den Starbulls und den Fans durchaus angespannt. Auch wenn vor der Saison das Thema "Aufstieg" kategorisch ausgeschlossen und verneint wurde, liegt es in der Natur des Rosenheimer Eishockeys ansprechenden und erfolgreichen Sport zu zeigen. Dies gelingt dem Team von John Sicinski seit mehreren Spielen nicht mehr. Die Grün-Weißen belegen aktuell nur den siebten Tabellenplatz.

Deshalb will man sich mit einem Heimsieg und einer überzeugenden Leistung in die Länderspielpause verabschieden, auch um die Gemüter etwas zu beruhigen. Große Hoffnung setzen die Verantwortlichen auf Neuzugang Tadas Kumeliauskas. Der 28-jährige Mittelstürmer wechselte Anfang der Woche vom Erzrivalen Landshut zu den Starbulls und wird am Mittwochabend sein Debüt feiern.

Zu Gast im ROFA-Stadion ist der starke Aufsteiger EV Füssen, der mit 22 Punkten aus 13 Spielen bisher einen Zähler mehr als die Grün-Weißen erbeutet hat und deshalb auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz steht.

Am kommenden Wochenende sind die Starbulls aufgrund des Deutschland Cups spielfrei. Weiter geht es für die Rosenheimer am 15. November bei den Selber Wölfen.

