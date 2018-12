Können die Starbulls den Spitzenreiter im Rückspiel bezwingen?

Ab 17 Uhr im Live-Ticker

Rosenheim - Rückspiel gegen den EC Peiting am Sonntag im emilo-Stadion: Können die Grün-Weißen den Tabellenführer dieses Mal bezwingen?

Nachdem die Starbulls Rosenheim bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag im Derbykracher gegen den SC Riessersee den Sprung an die Tabellenspitze der Eishockey Oberliga Süd verpassten, mussten sie am Freitag gegen den Tabellenführer EC Peiting ran. Doch auch dort konnten sich die Grün-Weißen kaum Chancen herausspielen. Auch die Rosenheimer konnten die Siegesserie von Peiting nicht stoppen und so gewannen diese nach einem starken dritten Drittel mit 4:3 bereits zum siebten Mal in Folge.

Beim Rückspiel am Sonntag können die Starbulls nun beweisen, was in ihnen steckt. Um 17 Uhr ist Bully im emilo-Stadion. Die Tageskasse am Stadion öffnet am Sontag um 15 Uhr.

rosenheim24.de tickert die Partie wie gewohnt live.

