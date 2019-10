Rosenheim startet wieder mit Endres: Holen sich die Starbulls den nächsten Sieg?

Ab 17 Uhr live: Starbulls Rosenheim - EC Peiting

Rosenheim - Zwei Tage nach dem Gastspiel bei Aufsteiger EV Füssen wird es für die Starbulls auf eigenem Eis wieder ernst: Um 17 Uhr empfangen die Grün-Weißen im ROFA-Stadion den EC Peiting.

Starbulls Rosenheim - EC Peiting -:- (-:-,-:-,-:-); Sonntag, 17 Uhr:

Rosenheim: G: 70 Endres (Steinhauer); D: 8 Draxinger, 55 Krumpe - 98 Vollmayer, 52 Bergmann - 49 Linden, 7 Reiter (Enk); F: 26 Bucheli (A), 17 Daxlberger (A), 72 Mitchell - 81 Slezak, 40 Baindl (C), 21 Höller - 83 Bilek, 18 Henriquez, 19 Litesov (Heidenreich, Wellhausen) Peiting: G: 33 Hechenrieder (Magg); D: 28 Weyrich, 83 Bartsch - 91 Lucas, 67 Mazanec - 72 Winkler, 11 Hätinen; F: 15 Maier (C), 96 Reichert, 87 Krabbat (A) - 24 Heger, 10 Nagtzaam, 19 Hanninger - 92 Schäffler, 22 Gohlke, 65 Stauder (Seitz) Tore: Strafminuten: Rosenheim: 0; Peiting: 0

16.57 Uhr: Die Starting Six der Starbulls Rosenheim: Luca Endres (G), Tobias Draxinger (D), Florian Krumpe (D), Daniel Bucheli (F), Dominik Daxlberger (F), Josh Mitchell (F)

16.55 Uhr: Die Starting Six des EC Peiting: Florian Hechenrieder (G), Fabian Weyrich (D), Manuel Bartsch (D), Simon Maier (F), Daniel Reichert (F), Dominic Krabbat (F).

16.50 Uhr: Das Eis ist fertig aufbereitet, das Licht geht aus und die Einlaufzeremonie wird vorbereitet.

16.45 Uhr: Topscorer bei den Starbulls ist im Übrigen Alexander Höller (15 Punkte, 10 Tore, 5 Assists), dicht gefolgt von Josh Mitchell (13, 3, 10). Beim EC Peiting ist Kontingentspieler Nardo Nagtzaam der bisher punktbeste Spieler (11, 4, 7). Goalie Florian Hechenrieder bekommt im Schnitt 2,75 Tore im Spiel, bei einer Fangquote von 87,6%.

16.42 Uhr: Das Aufwärmen ist beendet, die Teams sind zurück in den Kabinen und das Eis wird neu aufbereitet. In knapp 20 Minuten geht's los!

16.35 Uhr: Bei den Starbulls steht heute wieder Luca Endres im Tor - bereits zum dritten Mal hintereinander. Mit ihm im Tor verlor der SBR in diesem Jahr noch kein Punktspiel. Endres hat bisher einen Gegentorschnitt von 1,83 Tore/Spiel und eine Fangquote von 92,5% (Steinhauer: 4,12 Tore/Spie, 81,8%). Endres' Werte sind beide Ligabestwert - damit steht bei den Rosenheimer der derzeit beste Torwart der Liga im Tor!

16.25 Uhr: Geleitet wird das Spiel heute von Hauptschiedsrichter Cori Müns. Die Linesmen sind Lobus Thür und Nobert van der Heyd.

16.20 Uhr: Ein herzliches Willkommen aus dem Rosenheimer ROFA-Stadion, wo heute die Starbulls Rosenheim auf den EC Peiting treffen. Nach dem Sieg am vergangenen Freitag in Füssen (4:3 n.P.) wollen die Rosenheimer heute natürlich wieder nachlegen. Die Peitinger könnten sogar ein Sechs-Punkte-Wochenende perfekt machen, sie gewannen gegen den Höchstadter EC klar mit 6:2. Die Mannschaften sind bereits auf dem Eis zum Warm-Up, um 17 Uhr geht das Spiel los!

Der Vorbericht:

Dabei peilen die Grün-Weißen natürlich einen Heimsieg an. Wichtig wird sein, wie sich die "Paradereihe" der Grün-Weißen präsentiert, denn Kapitän Michael Baindl zeichnete zusammen mit Alexander Höller und Kevin Slezak in den ersten fünf Saisonspielen für insgesamt sage und schreibe 27 Scorerpunkte verantwortlich. Verzichten müssen die Rosenheimer auf alle Fälle auf Michael Fröhlich, der sich letztes Wochenende einen Kieferbruch zugezogen hat und damit mit Sicherheit einige Wochen fehlen wird.

Tickets für das Heimspiel gibt es online unter www.starbulls.de oder ab 15 Uhr an der Tageskasse am ROFA-Stadion. Zudem wird die Partie auch live und kommentiert aus mehreren Kamerapositionen und mit Wiederholungen aller entscheidenden Szenen per Internet übertragen. Die Liveübertragung ist zum Preis von 5,50 Euro auf www.sprade.tv buchbar.

