Starbulls wollen Revanche für zweistelliges Debakel

Live Ticker ab 17 Uhr

Rosenheim - Eine Woche nach dem 2:10-Debakel in der Domstadt und zwei Tage nach dem Gastspiel in Höchstadt wird es für die Starbulls wieder ernst. Am späten Nachmittag empfangen die Rosenheimer die Eisbären Regensburg.

Spielbeginn im Emilo-Stadion ist um 17 Uhr.

Dass angesichts der 2:10-Niederlage in Regensburg vor Wochenfrist und der aktuellen Tabellensituation die Gäste als Favorit in das Aufeinandertreffen gehen, steht außer Frage.

Trotzdem wollen die Starbulls die Bilanz gegen die Domstädter am Sonntag mit einem Sieg wieder ausgleichen. Denn das erste Auswärtsspiel und eines von zwei Vorbereitungsspielen konnten sie gegen das Top-Team von der Donau ja bereits für sich entscheiden. Vor allem wollen die Spieler im Starbulls-Trikot alles dafür tun, dass der Funke vom Team zu den Fans überspringt, wie Neu-Kapitän Michael Baindl es formulierte.

Eintrittskarten für das Heimspiel gegen den Tabellenführer am Sonntag sind jederzeit online im Ticketshop auf www.starbulls.de zum Selbstausdruck erhältlich. Die Tageskasse öffnet zwei Stunden vor Anpfiff um 15 Uhr. Das Spiel wird wie gewohnt auch live und kommentiert über das Internet (Sprade TV) übertragen.

Quelle: rosenheim24.de