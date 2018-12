Starbulls starten mit viertem Tor ins zweite Drittel

Blue Devils Weiden - Starbulls Rosenheim 1:4

In der Eishockey-Oberliga Süd spielte der EV Landshut am Freitag in Rosenheim gegen die Starbulls. Das Spiel ging für die Rosenheimer Mannschaft mit einer 4:5 Niederlage aus. Am Sonntag treten die Rosenheimer Starbulls im Auswärtsspiel gegen die Blue Devils Weiden an

Fazit des ersten Drittels

Das erste Drittel in der Hans-Schröpf-Arena war lange Zeit ausgeglichen und die Starbulls hatten in der achten Spielminute riesiges Glück, als Ralf Herbst in Überzahl mit einem tollen Schlagschuss am Pfosten scheiterte.

In der zwölften Minute konnte Maximilian Vollmayer mit der Scheibe am Schläger durch das komplette Weidener Drittel laufen und ließ anschließend Torhüter Daniel Filimonow keine Chance. Das Tor des Rosenheimer Verteidigers schien ein Wirkungstreffer zu sein, denn danach spielten nurmehr die Gäste - und die Oberpfälzer fanden nicht mehr in die Partie. Jeweils in Überzahl konnten dann Daniel Bucheli und Chase Witala kurz vor Ende des ersten Drittels die Gästeführung noch auf 3:0 ausbauen.

Die Blue Devils werden nun im zweiten Drittel versuchen, wieder einen Fuß in die Partie zu bekommen. Doch die Starbulls präsentieren sich bisher heute in bestechender Form und werden ihrerseits versuchen, hinten nichts mehr anbrennen zu lassen.

Vorbericht

Am Sonntag steht für die Starbulls Rosenheim dann das Auswärtsspiel gegen die Blue Devils Weiden auf dem Programm. Spielbeginn gegen den Gegner, den die Grün-Weißen im ersten Aufeinandertreffen im emilo-Stadion Ende Oktober mit 8:5 besiegen konnten, ist um 18.30 Uhr in der Weidener Hans-Schröpf-Arena.

