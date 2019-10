Los geht's! Holen sich die Starbulls heute wieder einen Sieg?

Jetzt live: Starbulls Rosenheim - EV Lindau Islanders 0:0

Rosenheim - Die Partie zwischen den Starbulls Rosenheim und den EV Lindau Islanders läuft. Rosenheim24.de berichtet live von vor Ort.

Starbulls Rosenheim - EV Lindau 0:0 (0:0,-:-,-:-):

Rosenheim: G: 30 Steinhauer (Endres); D: 49 Linden, 7 Reiter - 98 Vollmayer, 52 Bergmann - 8 Draxinger, 55 Krumpe (Enk) F: 91 Zick, 26 Bucheli (A), 19 Litesov - 81 Slezak, 40 Baindl (C), 21 Höller - 18 Henriquez, Daxlberger (C), 72 Mitchell - 20 Heidenreich, 71 Wellhausen, 44 Steinmann Lindau: G: 31 Di Berado (Boehm); D: 69 D. Farny, 63 Fuchs - 4 Grünholz, 21 Ochmann - 91 Valenti, 81 Federolf; F: 86 Nirschl, 38 Norris, 23 Chaumont (A) - 67 Klingler (A), 90 Hammerbauer, 68 A. Farny (C) - 8 Laux, 13 Tischendorf, 98 Lüsch (Miller, Krauß) Tore: Strafminuten: Rosenheim: 0; Lindau: 0

17. Die nächste Chance für Rosenheim! Fabian Zick spielt einen Verteidiger aus und kommt frei zum Schuss, schießt dann aber über das Tor.

16. Was für eine Chance! Alex Höller zeigt viel Übersicht und bedient Michael Baindl, der frei am langen Pfosten steht und eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben muss. Sein Schuss läuft aber parallel zur Torlinie und wird dann geklärt.

15. Lindau mit der Großchance! Andreas Farny läuft alleine auf das Tor zu und bedient den mitgelaufenen Jan Hammerbauer, zum Glück für die Starbulls trifft auch er die Scheibe nicht richtig.

13. Die Riesenchance zur Rosenheimer Führung! Henry Wellhausen bedient Kilian Steinmann, der ganz frei vor dem Tor steht. Der Debütant trifft den Puck aber nicht richtig und vergibt die Chance.

12. Steinhauer fängt einen Schuss von Garbiel Federolf.

11. Gestochere jetzt vor dem Rosenheimer Tor, doch der Goalie schmeißt sich entschieden auf den Puck. Philipp Krauß wäre zur Stelle gewesen.

10. Nach einem schönen Spielzug der Gäste kommt Robert Chaumont im Slot zum Schuss, Steinhauer ist aber da. Kurz darauf versucht es der Lindauer Rechtsaußen noch einmal, aber diesmal fängt Steinhauer die Scheibe.

10. Die Starbulls haben jetzt mehr vom Spiel, sind aber nach vorne noch ziemlich ungefährlich.

8. Alex Höller kommt mit Tempo in die Angriffszone und schießt direkt. Di Berado lässt nach vorne abprallen, dort steht aber kein Rosenheimer.

6. Rosenheim erhöht den Druck! Enrico Henriquez zieht im Slot aus der Drehung ab, verfehlt das Tor aber knapp.

5. Die erste gute Chance für die Starbulls! Kevin Slezak muss nach einen Querpass nur noch den Schläger hinhalten, scheitert dann aber am Schoner von di Berado.

4. Die nächste Großchance für Lindau! Die Starbulls verlieren die Scheibe im Aufbau und Nirschl kommt zentral vor dem Tor zum Schuss, der ist aber zu unplatziert und Steinhauer kann festhalten.

2. Wieder bringen die Islanders die Scheibe vors Tor, diesmal ist es David Farny, der knapp verpasst. Auf der anderen Seite gibt Josh Mitchell den ersten Schuss der Starbulls ab, aber Lucas die Berado kann parieren.

1. Riesenchance für Lindau! Einen Schuss von der blauen Linie lässt Lukas Steinhauer nach vorne abprallen, dort steht Ludwig Nirschl, der schießt aber freistehend aus kurzer Distanz vorbei.

1. Spielminute: Los geht's! Der Hauptschiedsrichter hat den Puck eingeworfen.

19.29 Uhr: Das Spiel wird geleitet von Hauptschiedsrichter Aleksander Polaczek, seine Linesmen sind Andreas Hofer und Jakub Klima.

19.28 Uhr: Die Starting Six der Starbulls Rosenheim: Lukas Steinhauer (G), Felix Linden (D), Marinus Reiter (D), Fabian Zick (F), Daniel Bucheli (F) Dimitrij Litesov (F)

19.27 Uhr: Die Starting Six der Lindau Islanders: Lucas di Berado (G), David Farny (D), Tobias Fuchs (D), Ludwig Nirschl (F), Brent Norris (F), Robert Chaumont (F).

19.25 Uhr: Die Spieler laufen ein, die Einlaufzeremonie der Starbulls läuft!

19.20 Uhr: Das Licht im Stadion ist aus, der Stadionsprecher begrüßt die Zuschauer, das Eis ist aufbereitet. Es ist alles angerichtet für ein tolles Eishockey-Spiel!

19.17 Uhr: EVL-Goalie Lucas di Berado hat einen Gegentorschnitt von 4,96 Toren/Spiel, bei einer Fangquote von 86%. Für die Starbulls, die zuletzt vor allem aufgrund von vergebenen Chancen Punkte liegen ließen, könnte dieser Gegner gerade recht kommen, um sich den Frust von der Seele zu schießen.

19.15 Uhr: Topscorer bei den Islanders ist Brent Norris. Drei Tore und drei Assists bedeuten sechs Scorerpunkte für den 26-jährigen Kanadier.

19.10 Uhr: Das Warm-Up ist beendet, die Spieler sind zurück in den Kabinen und die Eismaschine fährt aufs Eis. In knapp 20 Minuten geht's los!

19.05 Uhr: Ein neues Gesicht bei den Rosenheimern ist Kilian Steinmann, der 18-jährige Rechtsaußen steht heute zum ersten Mal in der Oberliga auf dem Eis. Bisher spielte er elf Mal für die DNL2-Mannschaft und kommt dort auf elf Punkte (acht Tore, drei Assists).

19.00 Uhr: Lindau hat heute gleich vier Spieler mit einer Förderlizenz dabei, die Islanders kooperieren mit den Ravensburg Towerstars aus der DEL 2. Bei den Spielern handelt es sich um Lorenzo Valenti (19 Jahre alt), Matteo Miller (19), Ludwig Nirschl (19) und Philipp Krauß (18).

18.55 Uhr: Im Tor der Rosenheimer steht erstmals seit zwei Wochen wieder Lukas Steinhauer, der diesmal den Vorzug gegenüber Luca Endres bekommen hat. Der Goalie, der zuletzt ein wenig in der Kritik stand, bekommt damit heute wieder die Chance, sich auszuzeichnen.

18.50 Uhr: Bei den Starbulls feiert Fabian Zick heute nach langer Verletzungspause endlich wieder sein Comeback, nicht dabei ist dafür Viteszlav Bilek, dessen Vertrag am Freitagvormittag aufgelöst wurde.

18.45 Uhr: Herzlich Willkommen aus dem Rosenheimer ROFA-Stadion, wo die Starbulls Rosenheim heute die Lindau Islanders empfangen. Nach der 1:5-Niederlage und dem daraus resultierendem neunten Tabellenplatz stehen die Rosenheimer heute schon ein wenig unter Zugzwang. Gegen den elftplatzierten EV Lindau soll deswegen unbedingt ein Sieg her.

Vorbericht:

„Wir haben definitiv keine Krise“, sagt Starbulls-Coach John Sicinski, der von einem Prozess spricht, dessen Ergebnis es sein muss, sich für das in dieser Spielzeit und speziell am letzten Wochenende gezeigte und unbestritten über weite Strecken gute Eishockey auch mit Punkten zu belohnen. „Die Stimmung im Team ist auf alle Fälle positiv“, so der Rosenheimer Cheftrainer weiter, dem die aktuelle Tabellensituation keine Sorge macht: „Natürlich wollen wir an diesem Wochenende endlich alle sechs möglichen Punkte holen. Entscheidend und wichtig ist aber vor allem, dass wir am Ende der Meisterrunde eine gute Platzierung haben.“

Aktuell belegen die Starbulls nur einen enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Allerdings muss man beachten, dass sich die Tabelle sehr eng gestaltet. Die Rosenheimer trennen nur vier Punkte von Platz Zwei. Mit dem ersten Sechs-Punkte-Wochenende der Saison könnte man vermutlich einen großen Sprung machen. Beunruhigend ist die Situation folglich noch nicht. Mitfavorit Regensburg zum Beispiel rangiert mit acht Punkten sogar nur auf Rang zehn.

Dennoch ist klar, gegen den Vorletzten aus Lindau müssen im heimischen Rofa-Stadion drei Punkte her. Der einzige Lindau-Sieg (4:2) gelang gegen die Höchstadt Alligators, zu denen die Starbulls am Sonntag reisen. Höchstadt trägt mit gerade einmal vier Punkten die rote Laterne.

Lindau trennte sich nach dem vergangenen Sonntag, obwohl man einen 0:4-Rückstand noch egalisieren konnte und immerhin einen Punkt mitnahm, von Trainer Chris Stanley. Die Islanders erhoffen sich dadurch neue Impulse - am besten schon am Freitag gegen die Starbulls. Die wiederum können auf Stürmer Fabian Zick zurückgreifen.

Der 28-jährige kann nach Operation und langem Aufbautraining endlich sein Comeback feiern. Gegen Lindau wird Zick in einer Sturmreihe mit Daniel Bucheli und Dimitrij Litesov sein erste Saisonspiel für die Grün-Weißen bestreiten. Das Rosenheimer Tor soll laut Trainer Sicinski am Freitag wieder Lukas Steinhauer hüten, nachdem zuletzt dreimal in Folge Luca Endres zwischen den Holmen zum Zuge gekommen war.

rosenheim24.de berichtet wie gewohnt ab 19.30 Uhr live aus dem Rofa-Stadion.

