Starbulls wollen gegen Höchstadt Wiedergutmachung

Rosenheim - Nach der 1:4-Pleite am Mittwoch in Memmingen haben die Starbulls am Abend die Chance zur Wiedergutmachung. Ab 19.30 Uhr sind die Höchstadt Alligators im Emilo-Stadion zu Gast.

Die Starbulls Rosenheim haben nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken müssen. Am Mittwochabend verloren die Grün-Weißen ihr Gastspiel bei den Memmingen Indians mit 1:4. Lediglich Robin Slanina traf am 12. Spieltag der Eishockey-Oberliga Süd für die Mannschaft von Trainer Manuel Kofler.

Der Abstand zur Tabellenspitze hat sich für die Starbulls damit wieder auf vier Punkte vergrößert. Neuer Spitzenreiter sind die Eisbären Regensburg, die das Topspiel gegen Peiting für sich entscheiden konnten. Bevor die Liga wegen des „Deutschland-Cups“ am nächsten Wochenende eine Pause einlegt, möchten die Grün-Weißen die zuvor noch möglichen sechs Punkte unbedingt mitnehmen. Am Freitag soll dazu ein Heimsieg gegen die Alligators aus Höchstadt an der Aisch her, wo die Starbulls das Hinspiel vor vier Wochen erst in der Verlängerung mit 5:4 gewinnen konnten.

Prominentester und gefährlichster Akteur beim Aufsteiger ist der mit der Erfahrung von weit über 600 DEL-Spielen ausgestattete Vitalij Aab. Der 38-jährige Deutsch-Kasache erzielte in den bisherigen zwölf Saisonspielen bereits 19 Scorerpunkte und traf am Mittwochabend beim 4:2-Erfolg der Alligators gegen Weiden doppelt.

Spielbeginn im emilo-Stadion ist am Freitagabend im 19.30 Uhr. rosenheim24.de berichtet von der Partie wie gewohnt per Live Ticker!

Quelle: rosenheim24.de