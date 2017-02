Starbulls: Entscheidender Schritt zum Playdown-Heimrecht?

Live Ticker ab 19.30 Uhr

Rosenheim - Mit dem hart erkämpften 2:1 gegen Heilbronn machten die Starbulls am Sonntag einen wichtigen Schritt Richtung Heimrecht für die Playdowns. Am Abend könnte nun der entscheidende folgen:

+++ Hier geht´s zum Live Ticker +++

Denn wenn die Starbulls ihr Spiel gewinnen und Heilbronn (Heimspiel gegen Crimmitschau) Federn lässt, dann ist den Grün-Weißen der 12. Tabellenplatz nach der Hauptrunde auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Allerdings wird die Aufgabe nicht leicht. Denn mit den Lausitzer Füchsen kommt eine richtig starke Mannschaft ins Emilo-Stadion. Die Blau-Gelben haben sich zur positiven Überraschung dieser Spielzeit in der DEL 2 gemausert. 83 Punkte konnte die Mannschaft des finnischen Trainers Hannu Järvenpää in 49 Spielen ergattern. Zumindest die Pre-Playoff-Teilnahme ist rechnerisch längst fix. Und da man mit dem Lokalrivalen Dresden (ebenfalls 83 Zähler) derzeit punktgleich ist, lautet das realistische Hauptrunden-Ziel plötzlich Platz vier, also das Heimrecht für das Playoff-Viertelfinale.

Die Starbulls treffen somit auf einen positiv hochmotivierten Gegner mit unheimlich viel Selbstvertrauen, der in dieser Spielzeit vor allem auswärts zu unheimlich starken Auftritten fähig ist. Zuletzt gewannen die Lausitzer Füchse klar mit 4:0 in Freiburg oder 2:0 in Bad Nauheim. Und auch den ersten Auftritt in Rosenheim am 20. November entschieden die Füchse mit 3:0 souverän für sich.

"Weißwasser unheimlich diszipliniert"

"Die treten taktisch und spielerisch in dieser Saison unheimlich diszipliniert auf und spielen sehr systemorientiert", weiß Franz Steer, der auch auf die Defensivstärke des Gegners verweist: "Mit Parkonen, Bruneteau, Mücke, Ostwald und Fischer haben die total stabile und auch offensivstarke Verteidiger. Und die beiden jungen Torhüter Maximilan Franzreb und Konstantin Kessler agieren unerwartet stark und souverän. Zudem hatten die Lausitzer Füchse kaum nennenswerte oder längerfristige Verletzungsausfälle."

Rosenheim hingegen plagen weiterhin Personalnöte. Mit Micky Rohner, Michi Baindl und Simon Fischhaber fehlen weiterhin wichtige Stammspieler. Immerhin stehen die DNL-Akteure Veit Wieczorek und Valentin Hein vermutlich wieder zur Verfügung, nachdem die beiden am Wochenende beim Nachwuchs in Iserlohn gespielt hatten.

Spielbeginn im Emilo-Stadion ist um 19.30 Uhr. rosenheim24.de berichtet wie gewohnt per Live Ticker. Auch unsere Kollegen von Radio Charivari sind vor Ort und berichten in Einblendungen. Zudem kann bei Sprade TV ein kostenpflichtiger Livestream im Internet gebucht werden.

mw/Starbulls Rosenheim

