Reiter komplettiert Starbulls Verteidigung

Neuer Spieler für die Rosenheimer Eishockey Mannschaft

Der Kader der Starbulls Rosenheim hat nochmals Zuwachs bekommen: Verteidiger Marinus Reiter wechselt mit sofortiger Wirkung vom DEL2-Team der Tölzer Löwen an die Mangfall.

Pressemeldung im Wortlaut:

Der 21-jährige Verteidiger Marinus Reiter ging in den vergangenen drei Spielzeiten für die Tölzer Löwen aufs Eis. Während dieser Zeit absolvierte der hochtalentierte Marinus Reiter insgesamt 108 Partien (15 Scorerpunkte) in der DEL2 und weitere 54 Spiele (7 Scorerpunkte) in der Eishockey-Oberliga. Der 176 cm Verteidiger lief während seiner Zeit im Nachwuchs der Tölzer Löwen die U18, U19 und U20-Nationalteams des deutschen Eishockeybundes (DEB). In den Spielzeiten 2012/2013 und 2013/2014 stand der Rechtsschütze im Tölzer Schülerteam, welches in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den deutschen Meistertitel an die Isar holte.

Jung, Ehrgeizig und läuferisch stark

„Marinus Reiter ist ein junger und hochtalentierter Perspektivspieler. Trotz seines Alters von erst 21 Jahren verfügt er schon über viel Erfahrung in der zweithöchsten deutschen Spielklasse und stand in der vergangenen Saison auch mehrfach in der ersten Verteidigungsreihe der Tölzer Löwen. Er ist läuferisch stark, charakterlich absolut vorbildlich, sehr Ehrgeizig und verfügt über eine enorme Übersicht auf dem Eis. Marinus ist für mich ein ganz wichtiges Puzzleteil in unserer Mannschaft und ich freue mich sehr, ihn bald mit in unserem Kader zu haben“, sagt ein über den Neuzugang sichtlich erfreuter Starbulls Chefcoach John Sicinski.

