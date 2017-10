Nach dem Derby ist vor dem Derby: Starbulls zu Gast in Miesbach

Live Ticker ab 18 Uhr

Rosenheim - Den ersten Teil des ungewöhnlichen "Doppelvergleichs" haben die Starbulls am Freitagabend mit 9:1 klar für sich entschieden. Am Sonntagabend steht Teil zwei des Derby-Wochenendes gegen Miesbach auf dem Programm. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Am vergangenen Sonntag hatte der TEV Miesbach noch aufhorchen lassen: Ausgerechnet gegen den klar favorisierten EV Landshut, der zuvor viermal in Folge siegreich war, gelang dem Aufsteiger von der Schlierach der erste Saisonsieg. Und dass die Miesbacher mit Stefan Mechel, Max Deichstetter, Sebastian Deml, Tom Kimmel, Florian Gaschke, Thomas Amann und Markus Seiderer auf gleich sieben verletzte Akteure verzichten mussten, machte den 6:4-Heimerfolg gleich noch ein großes Stück bemerkenswerter.

"Der Sieg der Miesbacher gegen Landshut hat bewiesen, dass jeder jeden in der Liga schlagen kann und dass jedes Spiel schwer ist. Und Miesbach hat bisher schon 26 Tore geschossen, also nur fünf weniger als wir", hob Starbulls-Coach Manuel Kofler vor den Partien gegen den TEV mahnend den Zeigefinger. Den ersten Teil der Aufgabe erledigten seine Jungs am Freitagabend beim 9:1-Kantersieg jedoch souverän. Wenn die Grün-Weißen am Abend eine ähnliche Leistung aufs Eis zaubern, sollte auch im "Rückspiel" nichts anbrennen.

Grundsätzlich positive Signale gibt es ferner auch von der medizinischen Abteilung, was die drei Rosenheimer Langzeitverletzten betrifft. Bei Peter Lindlbauer ist eine Rückkehr auf das Eis zwar noch nicht terminierbar, aber im Erholungsverlauf nach seiner schweren Gehirnerschütterung hat der Verteidiger eine wichtige Hürde übersprungen und darf inzwischen dreimal wöchentlich ins „Trockentraining“. Valentin Hein, der übrigens im Nachwuchs des TEV Miesbach seine Eishockey-Karriere begann, macht in der Reha nach seiner Schulterverletzung große Fortschritte. Aktuell lautet die Prognose, dass Hein Mitte Dezember wieder für die Starbulls in der Oberliga stürmen kann. Bereits Anfang Dezember rechnet Manuel Kofler mit dem Comeback von Michael Rohner. Der Verteidiger wird sich am Freitag zwar noch einer kleinen Operation an der Leiste unterziehen, seine Schambeinverletzung hat er aber endgültig überwunden.

