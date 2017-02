Starbulls treffen heute Abend auf die Heilbronner Falken

Neue Taktik im Heimspiel?

Am Sonntag sind die Heilbronner Falken, am Faschingdienstag die Lausitzer Füchse im Rosenheimer emilo-Stadion zu Gast. Im Kampf der Starbulls um das Heimrecht für die Playdown-Runde wird die Punktausbeute aus diesen drei Spiele richtungsweisend sein.

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Starbulls Rosenheim als Tabellenzwölfter auf den Tabellendreizehnten aus Heilbronn fünf Spieltage vor Hauptrunden-Ultimo. Der direkte Vergleich am Sonntag dürfte damit – ganz egal wie die Freitagsspiele laufen – den vielzitierten „Sechs-Punkte-Charakter“ im Hinblick auf das Erreichen von Platz 12 besitzen, der ja zum Heimrecht in der ersten Playdown-Runde qualifiziert. Die Tatsache, dass sich beide Teams aller Voraussicht nach ab dem 14. März in besagter Ausscheidungsrunde um den Klassenerhalt gegenüberstehen werden, verleiht der Partie natürlich besondere Pikanterie.

„Und deshalb könnte es durchaus sein, dass wir taktisch diesmal etwas verändern“, kündigt Starbulls-Coach Franz Steer an, der wahrlich nicht der Einzige ist, der im Team des Sonntags-Gegners deutlich mehr Potenzial sieht, als deren Tabellenplatz das ausdrückt: „Qualitativ und quantitativ sind die Falken so stark besetzt, dass sie sich locker für die Playoffs qualifizieren müssten. Vor allem aber haben sie einige Spieler in der Mannschaft, die Spiele alleine entscheiden können – wenn sie einen guten Tage haben.“

Tyler Gron (18 Tore und 20 Vorlagen in 37 Spielen) und Rylan Schwartz (15 Tore und 30 Vorlagen in 45 Spielen) sind solche Kandidaten. Die gebürtigen Kanadier fallen übrigens nicht in das Heilbronner Ausländerkontingent, beide haben einen deutschen Pass. Dafür haben die Falken mit dem eigentlich als Nummer eins verpflichteten Schweden Stefan Ridderwall und dem nachverpflichteten Kanadier Andrew Hare gleich zwei ausländische Torhüter im Kader. Hare sollte eigentlich nur vorübergehend einen längeren Verletzungsausfall von Ridderwall kompensieren, scheint aber in der Gunst von Trainer Fabian Dahlem jetzt vor dem Schweden zu stehen. Am vergangenen Wochenende spielte Hare gegen Kaufbeuren (2:4) und Ridderwall in Bietigheim (1:4). Für den jeweils nicht eingesetzten Keeper blieb nur ein Tribünenplatz. Zusätzlich haben die Falken vier ausländische Feldspieler im Kader, von denen auch immer einer pausieren muss. Zuletzt in Bietigheim war das der Finne Ville Järveläinen (10 Tore und 35 Vorlagen in 40 Spielen), davor gegen Kaufbeuren der nachverpflichtete, körperlich sehr robuste kanadische Verteidiger Jonathan Harty (2 Tore, 14 Vorlagen in 23 Spielen). Ebenfalls, noch unmittelbar vor Ende der Wechselfrist, nachverpflichtet wurde der 21-jährige slowenische Center Nik Pem von EBEL-Team Olimpija Ljubljana. Er scheint momentan als Ausländer ebenso gesetzt wie der offensivstarke kanadische Verteidiger Jordan Heywood (9 Tore, 18 Vorlagen in 45 Spielen).

Die „Falken-Lotterie“ im Kontingentspielerbereich ist Beleg dafür, dass am Neckar einmal mehr – und zwar in der vierten Spielzeit in Folge – totale Unzufriedenheit über das sportliche Abschneiden herrscht. Die seit den ersten Saisonspielen präsente Kritik am in Rosenheim geborenen Trainer Fabian Dahlem bei Fans und in der Presse ist inzwischen riesig, und auch Manager Atilla Eren gerät mehr und mehr unter Druck. Aus den letzten acht Spielen holten die Falken nur einen Sieg (4:2 gegen Frankfurt). Die kleine weihnachtliche Zwischeneuphorie, als die Mannschaft in mehreren Spielen am Stück punktete und die „Rote Laterne“, die sie 14 Spieltage trug, an die Eispiraten Crimmitschau abgeben konnte, ist längst verflogen. Ein Sieg am Sonntag in Rosenheim, um eventuell wenigstens mit Heimrecht in die Playdowns gehen zu können, ist jetzt die einzige Chance, um die Stimmung noch einmal etwas verbessern zu können. Die Partie hat also eine ganz spezielle Relevanz für die Falken und wird so zur ganz besondere Herausforderung für die Grün-Weißen.

