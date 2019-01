Starbulls holen Stürmer mit höherklassiger Erfahrung

Alexander Höller kommt aus Dresden

Rosenheim - Die Starbulls sind gleich zu Jahresbeginn auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben einen Stürmer mit langjähriger höherklassiger Erfahrung verpflichtet.

Von den Dresdner Eislöwen wechselt Alexander Höller mit sofortiger Wirkung an die Mangfall. Der 34-Jährige soll bereits am Abend beim Auswärtsspiel in Sonthofen sein Debüt im grün-weißen Dress feiern, wie das Oberbayerische Volksblatt am Freitag berichtet. Bei den Sachsen war der Flügelstürmer, der aus Innsbruck stammt und neben der österreichischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in der letzten DEL2-Saison der Top-Scorer.

"Alexander Höller ist ein kompletter Stürmer mit großer Erfahrung. Als sich andeutete, dass er zu haben ist, haben wir ein paar Mal telefoniert und es war schnell klar, dass wir zuschlagen, wenn er frei ist", erklärte Trainer Manuel Kofler der Zeitung. Höllers Vertrag gilt laut OVB für diese und die kommende Saison.

