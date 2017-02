Live-Ticker: Starbulls vs. Frankfurter Löwen 1:2

Gelingt den Starbulls der Auswärtssieg?

Frankfurt/Rosenheim - Die Starbulls sind in einer durchwachsenen Saison immer wieder für eine Überraschung gut - auch wenn davon bei der 1:7-Heimpleite am Freitag nichts zu sehen war. Gelingt zumindest am heutigen Sonntag in Frankfurt ein Underdog-Sieg?

>>> Hier gibt's die Partie im Live-Ticker <<<

UPDATE, 19.10 Uhr: Ende des ersten Drittels

Was für ein Drittel! Die Frankfurter haben die Starbulls vollkommen im Griff und lassen hinten überhaupt nichts anbrennen. Das 2:0 ist total verdient und die Rosenheimer dürfen sich bei Herden bedanken das es "nur" 0:2 steht. Die Starbulls hatten in diesem Drittel genau eine wirklich gute Chance, doch auch diese wurde nicht genutzt. Hoffentlich findet Franz Steer gute Worte in der Kabine.

Vorbericht:

Die bisherige Saisonbilanz der Starbulls gegen Sonntagsgegner Frankfurt sieht ohne jeden Punkt ganz düster aus. Zuhause gab es zwei Niederlagen (2:3 und 1:4), auswärts gar die höchste Pleite in dieser Saison (2:8). Und diesmal sind die ersatzgeschwächten Starbulls gegen die Startruppe aus der Bankenmetropole einmal mehr krasser Außenseiter, wenngleich sich die "Diva vom Main" zuletzt durchaus launisch präsentierte. Nach Pleiten gegen die Lausitzer Füchse (3:5), in Heilbronn (2:4) und in Dresden (3:4 nach Verlängerung) – zwischendurch schoss man Crimmitschau mit 10:4 aus der Halle – ist die Chance auf Platz eins nach der Hauptrunde wohl endgültig weg. Sieben Spieltage vor Ultimo beträgt der Rückstand auf Leader Bietigheim zehn Punkte.

Starbulls sind krasser Außenseiter

Allein um die Stimmung unter den Fans und in der lokalen Presse nicht kippen zu lassen und den zweiten Platz nicht zu gefährden – Lokalrivale Kassel lauert mit nur noch drei Punkten Rückstand – ist für die Hessen ein Sieg gegen Rosenheim natürlich Pflicht. Die Ausfallliste ist kurz bis leer, neben Nick Mazzolini (bestritt nach Hüft-Operation noch kein Saisonspiel) fehlt lediglich Backup-Goalie Florian Proske (Muskelfaserriss). Mit Keegan Asmundson von den Tulsa Oilers (ECHL) haben die Hessen allerdings kurz vor Transferschluss einen weiteren Torwart in den Kader geholt, wobei dieser aber natürlich nur aufgeboten werden kann, wenn dafür einer der Kontingent-Feldspieler C.J. Stretch, Matthew Pistilli, Patrick Jarrett und Matt Tomassoni pausiert. Ferner haben die Löwen Verteidiger Nico Oprée, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, wieder reaktiviert und mit einem Standby-Vertrag ausgestattet.

rosenheim24.de berichtet die Partie wie gewohnt im Live-Ticker.

Pressemitteilung Starbulls Rosenheim e.V. (M.H.)

Quelle: rosenheim24.de