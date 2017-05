"Er wird ein Torjäger in der Oberliga sein!"

Starbulls verpflichten Petri Lammassaari

Rosenheim - Vom dänischen Erstligist Herning Blue Fox wechselt der finnische Stürmer Petri Lammassaari nach Rosenheim. Damit haben die Starbulls ihre zweite Kontingentstelle besetzt:

Mit Petri Lammassaari kommt ein 31-jähriger finnischer Stürmer an die Mangfall, welcher in seiner bisherigen Profikarriere ausschließlich in Europas Topligen gespielt hat. Lammassaari hat insgesamt elf Spielzeiten in der ersten finnischen Liga verbracht. Zwischenzeitich hatte er mit 11 Spielen und 10 Punkten ein kurzes Intermezzo bei den 99ers in Graz. Zuletzt schnürte er die Schlittschuhe für die Herning Blue Fox in Dänemark, wobei er in 51 Spielen zehn Tore für sich verbuchen konnte und weitere 20 vorbereitet hat.

Trainer Manuel Kofler freut sich über die Verpflichtung für die Oberliga: "Lammassaari ist ein erfahrener Teamspieler, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Er wird mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit sowie einem guten Schuss ein Torjäger in der Oberliga sein." Petri Lammassaari wird mit der Nummer 89 für die Starbulls auflaufen.

Pressemeldung Starbulls Rosenheim

Quelle: rosenheim24.de