Premiere für die Starbulls: Heute gegen Aufsteiger Lindau

Ab 17 Uhr im Live-Ticker

Rosenheim - Die Starbulls Rosenheim gewannen am Freitag in einem hochklassigen Spiel gegen den ERC Sonthofen mit 1:3. Am Sonntag müssen sich die Grün-Weißen gegen den EV Lindau behaupten.

Live-Ticker: Starbulls Rosenheim - EV Lindau

>>> Ab 17 Uhr live im Ticker <<<

Während das letzte Aufeinandertreffen zwischen Rosenheim und Sonthofen vor 14 Spielzeiten in der Bayernliga stattfand, ist das Duell mit dem heutigen Gegner EV Lindau eine Premiere für die Starbulls. Der Aufsteiger der Vorsaison, der nach elf Spieltagen mit acht Punkten den vorletzten Tabellenplatz belegt, ist im emilo-Stadion natürlich Außenseiter. Das war er allerdings auch vor zwei Wochen im Derby in Memmingen – um die Gastgeber mit 4:0 eiskalt abzufertigten!

Und dann steht da bei den Islanders ja auch noch Henning Schroth zwischen den Holmen. Der zur laufenden Saison neu verpflichtete Torhüter der Bodenseer trug vor gut einem halben Jahr seinen Teil dazu bei, dass die Starbulls im Playoff-Duell gegen Crimmitschau den Kürzeren zogen und sich aus der DEL 2 verabschieden mussten. Im Verbund mit der jüngsten Rosenheimer Abschlussschwäche eine pikante Konstellation also, die für zusätzliche Spannung am späten Sonntagnachmittag im emilo-Stadion sorgen wird.

