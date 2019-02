Wiedererstarkte Starbulls empfangen am Freitag Spitzenreiter Peiting

Live-Ticker ab 19.30 Uhr

Rosenheim - Am Freitagabend empfangen die Starbulls Rosenheim den Tabellenführer aus Peiting. Coach Manuel Kofler zeigt sich aufgrund der letzten Wochen optimistisch und will die drei Punkte in Rosenheim behalten.

Nach zwei erfolgreichen Sechs-Punkte-Wochenende hintereinander kommt die nächste Aufgabe gerade recht für die Starbulls Rosenheim. Am Freitagabend empfangen die Grün-Weißen den Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Süd. Spielbeginn gegen den EC Peiting ist um 19.30 Uhr. Die Rosenheimer Kufenflitzer wollen ihren Teil zu einem tollen Eishockey-Abend im emilo-Stadion beitragen, die eigenen Fans begeistern und am Ende die Ausbeute von drei weiteren Punkte bejubeln.

Der Rosenheimer Blick geht nach vier Siegen am Stück berechtigter Weise wieder nach oben. Anstatt auf die Tabelle zu schauen – der Tabellendritte EV Landshut ist noch fünf Punkte und erheblich viele Tore voraus – möchten Starbulls-Coach Manuel Kofler und sein Team aber vor allem ihre Erfolgsserie ausbauen und den Coup gegen Tabellenführer Peiting vom vorletzten Freitag in der Fremde nun auf eigenem Eis wiederholen. Es ist ein Topspiel, auf das sich die Zuschauer an diesem Freitag ab 19:30 Uhr im emilo-Stadion freuen dürfen. Abgesehen vom Duell gegen die Starbulls hat der EC Peiting die letzten zehn Spiele gewonnen und führt nach dem 6:3-Erfolg im Nachholspiel gegen Selb am Dienstag das Tableau nun mit vier Zählern Vorsprung auf die Eisbären Regensburg an.

„Peiting ist die stärkste Mannschaft der Liga und steht zurecht ganz oben“, zollt Manuel Kofler den Pfaffenwinklern ehrlichen Respekt, schickt aber eine Kampfansage hinterher: „Wir wollen unbedingt die drei Punkte behalten. Wir wissen, dass wir Peiting schlagen können und haben das nicht nur vorletzte Woche bewiesen“. Tatsächlich spricht die bisherige Spielzeit-Bilanz mit zwei Auswärtssiegen und einem Heimerfolg bei je einer Niederlage auf eigenem und auf auswärtigem Eis für Rosenheim. Alle bisherigen fünf Aufeinandertreffen wurden dabei in der regulären Spielzeit, aber jeweils mit nur einem Tor Unterschied entschieden.

Das lässt auch für den anstehenden sechsten und letzten Vergleich der regulären Saison ein spannendes Duell erwarten, bei dem der Rosenheimer Trainer wieder 20 Feldspieler ins Rennen schicken wird. „Wir haben mit dem Einsatz von acht Verteidigern und zwölf Stürmern über die gesamte Spielzeit zuletzt Erfolg gehabt und erneut den entsprechenden Kader zur Verfügung, deshalb gibt es keinen Grund, das zu ändern“, sagt Manuel Kofler, der neben dem noch nicht spielbereiten Stürmer Michael Fröhlich wohl nur auf Torwart Luca Endres verzichten muss. Letzterer wurde beim Spiel am Sonntag in Lindau auf der Bank unglücklich vom Puck im Gesicht getroffen und musste genäht werden. Backup hinter Torwart Lukas Steinhauer wird deshalb am Freitag der 18 Jahre junge Tim Uhrig sein.

Eintrittskarten für das Topspiel der Starbulls am Freitag um 19:30 Uhr gegen Peiting sind jederzeit online im Ticketshop der Starbulls auf www.starbulls.de zum Selbstausdruck erhältlich. In der Geschäftsstelle am emilo-Stadion können Karten am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr und am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr erworben werden. Die Tageskasse öffnet um 17:30 Uhr. Das Spiel wird natürlich auch live im Internet übertragen, der Stream ist zum Preis von 5 Euro über das Portal www.sprade.tv buch- und abrufbar.

