Steiler Aufstieg

Von: Sven Sartison

Im Kreis der Nationalmannschaft: Mit der Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada hat sich für Quirin Bader Anfang des Jahres ein Traum erfüllt. © IMAGO

Für Quirin Bader läuft es in dieser Saison. Bei den RB Hockey Juniors hat er den endgültigen Durchbruch geschafft und sich in den Kreis der U20-Nationalmannschaft gespielt. Der nächste Schritt für den Garmisch-Partenkirchner soll nun die DEL sein.

Garmisch-Partenkirchen/Salzburg – Quirin Bader ist endgültig angekommen im Herren-Eishockey. Rund zweieinhalb Jahre ist es inzwischen her, dass der Garmisch-Partenkirchner auszog, um auf der anderen Seite der Grenze den nächsten Schritt zu machen. Raus aus der Heimat, dem gewohnten Umfeld und rein in den riesigen Sport-Kosmos von Red Bull. In Salzburg, wo der Getränkehersteller eine ganze Eishockey-Akademie unterhält, sollte ihm dieser gelingen. Elf Spiele für den SC Riessersee hatte er zu diesem Zeitpunkt in der Oberliga Süd auf dem Buckel. Soweit der Plan des damals 17-Jährigen.

Über die U18-Mannschaft, die an der höchsten tschechischen U20-Liga teilnimmt, und das eigene U20-Team aus der heimischen „ICE Young Stars League“ gelang Bader in seiner zweiten Spielzeit der Sprung zu den RB Hockey Juniors. Der Unterbau des EC Red Bull Salzburg, seines Zeichens neunfacher österreichischer Meister und 2019 Halbfinalist der Champions Hockey League, nimmt seit 2016 an der Alps Hockey League teil. Doch so wirklich zu überzeugen wusste der Stürmer in der multinationalen zweiten Liga, an der aktuell Klubs aus Österreich, Italien und Slowenien teilnehmen, zunächst nicht. „Im vergangenen Jahr habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie es jetzt weiter geht“, gesteht er.

„Bis jetzt läuft es ziemlich gut. Ich bin endgültig in der Liga angekommen.“

Elf Punkte (fünf Tore und sechs Assists) in 23 Partien standen für ihn am Ende in der Statistik zu Buche. Zu wenig, vor allem für die eigenen Ansprüche. „Da habe ich mir schon gedacht: Wenn das jetzt so weitergeht, wäre es blöd.“ Ging es allerdings nicht, in dieser Saison läuft es deutlich besser für den Linksschützen. Nach 25 Begegnungen kommt Bader bereits auf 13 Tore und 16 Vorlagen, hat seine Ausbeute damit im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. Zwischenzeitlich war er gar Top-Scorer seines Teams, ehe ihn ein Haarriss im Fuß ausbremste. „Bis jetzt läuft es ziemlich gut. Ich bin endgültig in der Liga angekommen.“

Mit der U20 zur WM nach Kanada

Das blieb natürlich auch beim Deutschen Eishockey-Bund nicht unbemerkt. Die Belohnung: Ein Flugticket über den großen Teich, ins Mutterland des Eishockeys. Als einer von 23 Spielern ging es für Bader Ende Dezember des vergangenen Jahres mit der deutschen Nationalmannschaft zur U20-Weltmeisterschaft nach Kanada. „Ich wollte schon immer im Nationalteam mitspielen und habe es nie geschafft. Jetzt beim wichtigsten Junioren-Turnier dabei gewesen zu sein, war eine große Ehre und eine brutale Erfahrung“, schwärmt er. Dass es für die DEB-Auswahl beim 1:11 im Viertelfinale gegen die USA sowie in der Gruppenphase gegen den Gastgeber (2:11) und Tschechien (1:8) drei herbe Klatschen setzte – geschenkt. „Wir haben unser internes Ziel mit dem Viertelfinale erreicht. Von daher sind wir zufrieden wieder nach Hause gereist.“

„Klar macht man sich Gedanken über die NHL. Das ist ja von jedem mehr oder weniger der Traum.“

Den größten Unterschied zwischen dem deutschen beziehungsweise europäischen und nordamerikanischen Eishockey hat der inzwischen 19-Jährige beim Schlittschuhlaufen ausgemacht. „Hauptsächlich merkt man es beim Skaten. Die stehen einfach alle so gut auf den Schlittschuhen, sind so schnell. Das war schon ein brutaler Unterschied.“ Dazu seien die Spieler der Top-Nationen auch im Kopf einfach immer einen Schritt voraus. „Da sind sie total fit. Wissen immer direkt, wo der Mitspieler steht. Es war wirklich schwierig, mitzuhalten.“ Und wie sieht es selbst mit einem Engagement in den USA oder Kanada aus? Abgeneigt wäre Bader verständlicherweise nicht. „Klar macht man sich Gedanken über die NHL. Das ist ja von jedem mehr oder weniger der Traum.“ Doch der Fokus liegt für ihn nun erst einmal darauf, in Deutschland anzugreifen.

Denn was bereits fest steht: Im April endet das Abenteuer in der Mozartstadt für den Werdenfelser. Nächstes Ziel – die DEL. Doch auch die Oberliga und den SC Riessersee hat er selbstredend nicht aus den Augen verloren. „Der SCR hat ein gutes Team“, sagt Bader: „Bis jetzt ist er sehr gut dabei. Wenn er den vierten Platz hält, wäre das natürlich gut für die Playoffs.“ Die zweite oder gar dritte Runde traut er den Weiß-Blauen durchaus zu. „Danach wird es aber vermutlich schwierig.“

Für ihn selbst geht es mit den RB Hockey Juniors derzeit ebenfalls darum, sich eine gute Ausgangssituation für die „schönste Jahreszeit“ im Eishockey zu schaffen. Ab Dienstag, 7. März, beginnen die Playoffs in der Alps Hockey League. Für Quirn Bader die Möglichkeit, seine schon jetzt herausragende Saison zu krönen.