Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg: DEL-Playoff-Viertelfinale live im TV und Stream

Von: Niklas Kirk

Teilen

Am Mittwoch (29. März) ermitteln die Straubing Tigers und die Grizzlys Wolfsburg den letzten Halbfinal-Teilnehmer. So sehen Sie Spiel 7 live und im Stream.

Wolfsburg/Straubing – Mit viel Dramatik haben die Grizzlys Wolfsburg das siebte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers erzwungen. Als beide Teams letztmalig 2012 in den Play-Offs aufeinandertrafen, fertigten die Niederbayern die Wolfsburger mit 4:0 in der Serie ab. Im Duell Vierter gegen Fünfter der abgelaufenen Hauptrunde, gelang dem Deutschen Vizemeister von 2021 in der heimischen Eis-Arena zu Wolfsburg drei Minuten vor Ende der 3:3 Ausgleich, bevor die Niedersachsen in der Overtime das glücklichere Ende für sich hatten.

Bereits in der zweiten Minute der OT bescherte der Kanadier Spencer Machacek den 4:3 Endstand. Ein gleichwohl unglücklicher Abend für die Niederbayern, die sich mit zwei überzeugenden Siegen in Spiel 3 und vier den gestrigen Matchpuck erspielt hatten. Durch den Serienstand von 3:3 müssen sich die Tigers nun auf das Entscheidungsspiel am Mittwoch vorbereiten. Der Sieger der Partie trifft dann ab Freitag (31. März) im Halbfinale auf den EHC München.

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg: Wer bekommt es mit dem Hauptrundenmeister zu tun?

Mit dem Hauptrundenmeister wartet somit ein Meisterschaftsfavorit auf eins der beiden Teams. Der zweite Finalteilnehmer wird in der Paarung der Traditionsteams ERC Ingolstadt und Adler Mannheim ermittelt. Die Halbfinals erstrecken sich im „best of seven“-Modus über mindestens vier Partien vom 31. März bis zum 6. April.

Das siebte Spiel des DEL-Playoff-Viertelfinals zwischen den Straubing Tigers und den Grizzlys Wolfsburg findet am Mittwoch, 29. März 2023, um 19.30 Uhr im Straubinger Eisstadion Am Pulverturm statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und Livestream schauen können.

Wolfsburgs Laurin Braun hier im Duell mit Straubings Trent Bourque. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Straubing Tigers gegen Grizzlys Wolfsburg: Play-Off-Eishockey im Pay-TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Magenta Sport zeigt das Duell der Straubing Tigers und den Grizzlys Wolfsburg am Mittwoch, 29. März 2023 , live und in voller Länge.

, live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 19.15 Uhr mit den Vorberichten, der Autaktbully erfolgt dann um 19.30 Uhr.

um 19.15 Uhr mit den Vorberichten, der erfolgt dann um 19.30 Uhr. Wer das Spiel live verfolgen möchte, benötigt zwingend ein Mangenta Sport Abo. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Die TV-Übertragung erfolgt in der MagentaSport SmartTV App, die auf allen gängigen Geräten zum Download zur Verfügung steht.

erfolgt in der MagentaSport SmartTV App, die auf allen gängigen Geräten zum Download zur Verfügung steht. Alternativ kann das Spiel auch über den MagentaTV Stick oder Google Chromecast und AppleAirplay im Stream verfolgt werden

(nki)