Taubers Weihnachtswunsch: „Volle Ränge“

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Packende Duelle lieferten sich die River Rats um Klaus Berger (li.) stets mit dem TSV Erding, der am 2. Weihnachtsfeiertag zu Gast ist. Das Heimspiel in der vergangenen Saison (Bild) verloren die Geretsrieder knapp mit 3:4 nach Penaltyschießen. © hans lippert

Am 2. Weihnachtsfeiertag empfangen die Geretsrieder River Rats den TSV Erding und hoffen auf die Unterstützung von möglichst vielen Fans, um den Hinspielerfolg wiederholen zu können.

Geretsried – Bis zum 21. Januar läuft noch die Vorrunde in der Eishockey-Bayernliga. Danach trennt sich die Spreu vom Weizen, sprich die Klubs von Platz eins bis acht spielen um Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga; die Vereine ab Rang neun abwärts kämpfen gegen den Abstieg in die Landesliga. Natürlich möchten auch die Geretsrieder River Rats noch den Sprung unter die Top-8 schaffen, doch es wird kniffelig. „Nach meiner Rechnung benötigt man heuer mindestens 40 Punkte, um in die Aufstiegsrunde zu kommen“, sagt Hans Tauber jun.. Weil seine Mannschaft momentan 28 Zähler auf dem Konto hat, müsste man in den verbleibenden acht Partien (inklusive des Derbys am gestrigen Freitag in Miesbach) vier Siege holen. „Das wird nicht leicht, denn wir haben noch einige richtige Kracher vor uns“, gibt sich der ESC-Coach keinen Illusionen hin.

Einer davon ist der TSV Erding, der am Montag, 26. Dezember, um 17.30 Uhr im Heinz-Schneider-Stadion zu Gast ist. Der Tabellensechste hat zuletzt mit Kantersiegen gegen Waldkraiburg (9:2) und Pfaffenhofen (14:1) auf sich aufmerksam gemacht. Personell kann Ex-Nationalspieler und TSV-Teamchef Felix Schütz aus dem Vollen schöpfen, hat mit Philipp Michl und Mark Waldhausen zwei Topscorer sowie den finnischen Verteidiger Roni Rukajärvi und den tschechischen Routinier Tomas Plihal auf den Kontingentstellen zur Verfügung. Auch Torjäger Daniel Krzizok ist wieder an Bord, hat in bislang sieben Partien 6 Tore und 13 Assists erzielt.

„Das ist nicht mehr die Erdinger Mannschaft, bei der wir im Hinspiel mit 5:3 gewonnen haben“, warnt Hans Tauber. Dennoch werde man alles versuchen, um auch dieses Mal dem Konkurrenten die Punkte abzuknöpfen. Unterstützung erhofft sich der ESC-Coach auch von den Rängen: „Es wäre schön, wenn am 2. Weihnachtsfeiertag viele Fans ins Stadion kommen. Das hätten sich die Spieler echt verdient.“