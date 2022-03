10:2-Kantersieg: TEV ballert sich ins Finale

Teilen

Die Vorentscheidung beim Auswärtsspiel in Kempten gelang TEV-Angreifer Patrick Asselin (r.) schon im ersten Drittel, als er den Treffer zum 5:1 für die Miesbacher erzielte. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach steht nach einem 10:2-Kantersieg beim ESC Kempten im Finale um die Bayerische Meisterschaft.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat sich beim zweiten Bayernliga-Halbfinale schon einmal für das Finale warmgeschossen. Die Kreisstädter gewannen nach dem 5:3-Heimsieg auch das zweite Spiel der Serie in Kempten mit 10:2 und zogen problemlos in die Endspiel-Serie ein. Dort wartet der erhoffte Showdown gegen den EHC Klostersee um die Bayerische Meisterschaft. Das erste Duell findet am Freitag um 20 Uhr in Grafing statt, am Sonntag steigt das Rückspiel in Miesbach, zu dem bis zu 1000 Zuschauer erwartet werden. Der Sieger des Finals kämpft gegen den Meister aus Baden-Württemberg um den Aufstieg in die Oberliga Süd. Mit dem Heilbronner SC steht der Gegner bereits fest.

Vor dem Auswärtsspiel im Allgäu hatten sich die Miesbacher eigentlich auf harte Gegenwehr der Sharks eingestellt, schließlich hatte man dort die beiden Spiele in Haupt- und Aufstiegsrunde jeweils verloren, letztlich wurde daraus aber ein munteres Scheibenschießen. Beim Stand von 5:1 für den TEV waren das Match und damit auch die Best-of-Three-Serie bereits nach 20 Minuten entschieden. In Kempten legten die Hausherren das 1:0 vor, die Miesbacher hatten zuvor die besseren Chancen. Dann ereignete sich eine Schlüsselszene: Kemptens Top-Stürmer Nikolas Oppenberger prallte nach einem Check mit der Schulter in die Bande und musste verletzt vom Eis.

Der TEV drehte nach dem Rückstand richtig auf. Christoph Fischhaber egalisierte für die Gäste. Dann sorgte der TEV im Stile einer Spitzenmannschaft für die frühe Entscheidung. Binnen gut einer Minute trafen Felix Feuerreiter, Niki Meier und Bobby Slavicek und machten aus dem 1:1 ein 4:1. Allerspätestens nach dem 5:1 von Patrick Asselin war das Spiel entschieden. „Die Mannschaft hat das gesamte Spiel nicht aufgehört und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nur im letzten Drittel war es eher ein Auslaufen und auch Kempten hat das Spiel fair zu Ende gespielt“, berichtete TEV-Trainer Michael Baindl.

Baindl: „Das war reine Dominanz“

Bei den Hausherren war bereits nach dem ersten Drittel die Luft raus, sodass Matthias Bergmann, Slavicek und Franz Mangold das Resultat im zweiten Durchgang auf 8:2 nach oben schrauben konnten. Florian Feuerreiter und wiederum Mangold machten im Schlussabschnitt mit ihren Treffern den 10:2-Kantersieg perfekt. „Bei Kempten war nach dem 4:1 die Luft raus, sie haben keine echte Gegenwehr mehr geleistet. Das war reine Dominanz“, sagte Baindl.

So feierten die Miesbacher einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg und setzten ein weiteres Ausrufezeichen vor dem großen Endspiel gegen Grafing. „Die Stimmung bei der Heimreise im Bus war natürlich gut, aber es gab keine große Feier. Die Spieler können jetzt noch genießen, dass sie im Finale stehen. Ab dem Training liegt der Fokus dann voll auf Grafing. Wir werden auch wieder eine Videoanalyse machen, das hat die Mannschaft gut aufgenommen und sind am Freitag hoffentlich bereit“, erklärte Baindl. ts

ESC Kempten – TEV Miesbach 2:10 (1:5/1:2/0:3)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Meier, Mechel, Bergmann, Stiebinger, Kirsch, Nowak - Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Asselin, Deml, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Lesen Sie auch Erfolgreiche Mission „Jugend forscht“: TEV siegt in Amberg Der TEV Miesbach setzt sich durch einen 3:0-Sieg in Amberg in der Spitzengruppe der Bayernliga-Aufstiegsrunde fest. Erfolgreiche Mission „Jugend forscht“: TEV siegt in Amberg Der Bann ist gebrochen: TEV schlägt Klostersee Der TEV Miesbach ist das erste Team, das den EHC Klostersee in der aktuellen Bayernliga-Saison in der regulären Spielzeit bezwingt. Der Bann ist gebrochen: TEV schlägt Klostersee

Torfolge: 1:0 (6.) Lepine, 1:1 (10.) Fischhaber (Fe. Feuerreiter, Asselin), 1:2 (11.) Fe. Feuerreiter (Fischhaber, Asselin), 1:3 (12.) Meier (Stiebinger, Mechel), 1:4 (12.) Slavicek (Deml, Grabmaier), 1:5 (18.) Asselin (Fischhaber, Rizzo), 1:6 (31.) Bergmann (Fischhaber, Bacher), 1:7 (33.) Slavicek (Deml, Fe. Feuerreiter), 2:7 (36.) Zimmer (Lepine) 5-4 PP, 2:8 (43.) Mangold (Mechel), 2:9 (50.) Fl. Feuerreiter (Deml, Slavicek), 2:10 (58.) Mangold (Stiebinger).

Strafen: ESC 12 - TEV 12.

Zuschauer: 650.