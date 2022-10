23 Sekunden reichen zum Sieg: TEV Miesbach gewinnt gegen Schweinfurt mit 4:3

Irgendwie den Stecker gezogen: Im Spiel gegen den ERV Schweinfurt hatte der TEV Miesbach mit (v.l.) Michael Grabmaier, Stefan Mechel und Florian Heiß viel Mühe, sich durchzusetzen. © Thomas Plettenberg

Unerwartet schwer tat sich der TEV Miesbach beim ersten Heimspiel in der Bayernliga-Saison 2022/23. Dann reichten aber 23 Sekunden, um das Spiel gegen Schweinfurt noch zu drehen.

Miesbach – Unerwartet schwer tat sich der TEV Miesbach beim ersten Heimspiel in der Bayernliga-Saison 2022/23. Gegen grippegeschwächte Gäste aus Schweinfurt, die mit nur zwölf Feldspielern antreten konnten, lagen die Kreisstädter fünf Minuten vor Schluss sogar noch mit 2:3 im Hintertreffen. Dann reichten dem TEV aber 23 Sekunden, um das Spiel mit einem Doppelschlag noch zu drehen und drei Punkte einzufahren.

Neben Sebastian Deml, Kilian Mühlpointner (beide gesperrt) und Alexander Thyroff (verletzt) mussten die Kreisstädter am Freitagabend auch auf den beruflich verhinderten Matthias Bergmann verzichten. Die Miesbacher starteten schwungvoll in die Begegnung, und zu Beginn sah es so aus, als ob der TEV nach dem Auftaktsieg in Buchloe auch gegen Schweinfurt das Spiel locker nach Hause bringen würde.

Auch der ersten Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Schuss von Alexander Kirsch staubte Stefano Rizzo aus spitzem Winkel ab zum 1:0.

Die Miesbacher waren weiterhin spielbestimmend und feuerten Schuss um Schuss auf das Gehäuse der Gäste ab. Sie fanden aber stets in Keeper Benedict Roßberg ihren Meister. Dann kamen die Mighty Dogs per Penalty zum Ausgleich. Felix Feuerreiter konnte ein Break der Gäste nur mit einem Foul stoppen, und mit jeder Menge Glück kullerte die Scheibe beim Penalty zum Ausgleich über die Linie.

Der TEV blieb dennoch spielbestimmend. Beim 1:2 stimmte es allerdings im Defensivverhalten nicht. Durch einen platzierten Schlenzer brachte Dylan Hood die Schweinfurter erstmals in Front. Rizzo scheiterte kurz vor der Pause noch am Aluminium, nach 18 Minuten fiel aber doch noch das 2:2. Nick Endress brachte die Scheibe vors Tor, und Thomas März staubte ab zum Pausenstand.

Im zweiten Durchgang häuften sich die Strafzeiten auf beiden Seiten, sodass kaum Spielfluss zustande kam. Benedikt Pölt musste nach einem überharten Check der Gäste verletzt vom Eis, konnte aber im letzten Durchgang wieder mitwirken.

Die Miesbacher taten sich schwer und fanden zu keinem Zeitpunkt zu ihrem Spiel. So blieben auch einige Powerplays ungenutzt. Auf der anderen Seite überstand man auch eine doppelte Unterzahl schadlos. Glück hatte der TEV, als Schweinfurt bei einem Solo von Hood zum 2:3 traf. Die Schiedsrichter erkannten den Treffer wegen hohen Stocks des puckführenden Spielers jedoch nicht an – eine mehr als fragwürdige Regelauslegung, über die auch Schweinfurts Coach Andreas Kleider bei der Pressekonferenz nur den Kopf schütteln konnte. „Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, erklärte Kleider.

Gegen defensiv clever agierende Gäste tat sich der TEV auch im Schlussdrittel trotz spielerischer Überlegenheit schwer. Die Miesbacher spielten im Angriff oft einen Pass zu viel und kassierten nach 49 Minuten bei einem Konter sogar das 2:3.

Doch der TEV berappelte sich und drehte das Spiel binnen 23 Sekunden. Nick Endress traf in Überzahl von der Blauen Linie aus zum 3:3. Beim nächsten Angriff traf Rizzo nach einem Doppelpass von Michael Grabmaier zum 4:3. In den letzten Minuten versuchte die tapfer kämpfenden Gäste den Ausgleich zu erzwingen, doch der TEV brachte die Führung abgeklärt über die Zeit.

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und in den ersten zehn Minuten der Partie druckvoll aufgetreten“, fasst TEV-Trainer Michael Baindl den Auftritt seiner Mannschaft zusammen. „Dann hat man uns irgendwie den Stecker gezogen. Wir haben keine Checks mehr zu Ende gefahren und eher Weiher-Hockey gespielt. Wir haben uns ab der zehnten Minute sehr schwergetan, und unser Powerplay war zerfahren.“

Zu allem Überfluss bekam im zweiten Abschnitt auch noch Felix Feuerreiter einen Schuss ab und musste angeschlagen vorzeitig zum Duschen – für ihn war das Spiel damit beendet. Eine genaue Diagnose zur Schwere der Verletzung steht noch aus.

ts

TEV Miesbach – ERV Schweinfurt 4:3 (2:2/0:0/2:1)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Bacher, Mechel, Kögl, Kirsch, Nowak, Meineke – März, Hüsken, Heiß, Grabmaier, Endress, Feuerreiter, Rizzo, Furch, Pölt, Slavicek.

Tore: 1:0 (2.) Rizzo (Kirsch), 1:1 (12.) Hood PEN, 1:2 (13.) Hood (Sides, Fischer), 2:2 (19.) März (Endress, Furch), 2:3 (49.) Sides (Hood), 3:3 (57.) Endress (Bacher, Slavicek) 5-4 PP, 4:3 (57.) Rizzo (Grabmaier, Hüsken).

Strafen: TEV 12 – ERV 23.

Zuschauer: 324.