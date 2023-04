Als Eishockey-Legende Jozef Capla einst den TEV Miesbach trainierte

Eine Saison Trainer in Miesbach: Jozef Capla.

Trainer-Legende Jozef Capla coachte den TEV in den 1970ern eine Saison in der 2. Bundesliga.

Miesbach – Anfang Februar dieses Jahres ist eine echte Eishockey-Legende im Alter von 84 Jahren verstorben: Jozef Capla war nicht nur als slowakischer Nationalspieler ein bekannter Name in der Eishockey-Welt. Nach seiner aktiven Zeit als Spieler war er bei zahlreichen Vereinen in Europa als Trainer aktiv, darunter auch der kleine TEV Miesbach.

Capla wurde 1938 geboren und spielte von 1956 bis 1969 für Slovan Bratislava. Insgesamt 32 Mal stand er für die slowakische Nationalmannschaft auf dem Eis und holte mit dem Team bei der Weltmeisterschaft 1965 in Finnland die Silbermedaille. 1969 wanderte er nach Deutschland aus. Capla spielte selbst lange Zeit beim Augsburger EV, ehe er die Trainerkarriere einschlug.

Zur Saison 1975/76 kam er vom EV Füssen zum TEV Miesbach, der in der damaligen 2. Bundesliga antrat. Nach einem Trainingslager in Caplas zweiter Heimat Augsburg starteten die Kreisstädter mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison. Im Kader des TEV standen bekannte Namen wie Sigl, Keck, Glasl, Wieland, Schweinsteiger oder Mechel. „Das waren alles echte Miesbacher, einige haben am Sonntag erst Fußball gespielt und dann abends beim TEV Eishockey“, erinnert sich TEV-Archivar Jürgen Modler. Der 19-jährige Kanadier Brad Richardson wurde als Ausländer verpflichtet, war aber zu Saisonbeginn plötzlich spurlos verschwunden, ehe er pünktlich zum ersten Heimspiel der Saison doch wieder zum TEV zurückkehrte.

Die Miesbacher trafen in der 2. Bundesliga auf die Teams des EC Deilinghofen, heute bekannt als Iserlohn Roosters, Mannheim, Duisburg, Augsburg, Kaufbeuren, Nürnberg, Straubing, Peiting und Pfronten. Capla, der auch den TEV-Nachwuchs trainierte, startete mit der Miesbacher Mannschaft als Außenseiter in die Saison. So dauerte es auch seine Zeit, ehe man gegen Deilinghofen im damals noch offenen Miesbacher Eisstadion den ersten Punkt ergatterte und wenig später gegen Pfronten den ersten Sieg einfahren konnte. Am Ende schaffte man knapp als Neunter von zehn Teams den Klassenerhalt. Absteigen musste damals der EHC Straubing und die Heimatzeitung titelte „Der Professor schafft den Klassenerhalt“.

Zur nächsten Saison wechselte der Slowake als Coach ins benachbarte Rosenheim. So also war auch der TEV ein kleiner Baustein in der Historie einer echten Eishockey-Legende. ts