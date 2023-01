Am Ende einen Punkt gewonnen: SG Schliersee/Miesbach 1b unterliegt in Bayreuth

Hatten auch gegen Bayreuth das Nachsehen: Die Cracks der SG Schliersee/Miesbach 1b (in Blau).

Eishockey Landesliga

Von Thomas Spiesl schließen

Die SG Schliersee/Miesbach 1b hat beim EHC Bayreuth nach Verlängerung mit 3:4 verloren. Dennoch kann man angesichts des Spielverlaufs mit dem Punktgewinn leben.

Schliersee/Miesbach – So ganz sicher war man sich im Lager der SG Schliersee/Miesbach 1b nach dem Auswärtsspiel in der Landesliga-Abstiegsrunde beim EHC Bayreuth nicht, ob man einen Punkt gewonnen oder zwei verloren hatte. Das Team lag nach 30 Minuten bereits mit 0:3 zurück, zeigte aber dann Moral und glich mit einem Mann mehr auf dem Eis in der letzten Minute der regulären Spielzeit aus. Kurz vor Ende der Verlängerung gelang dann den Bayreuthern der Siegtreffer zum 4:3. „Nach 0:3-Rückstand haben wir wohl einen Punkt gewonnen und müssen zufrieden sein“, resümierte SG-Trainer Mario Weiler. „Mit etwas Glück wären auch zwei oder drei Punkte möglich gewesen.“

Die Renken waren stark aufgestellt nach Bayreuth gereist, aus dem Bayernliga-Kader waren Alexander Thyroff, Kilian Mühlpointner und Lukas Kögl mit dabei. Allerdings waren die Gäste erst im Schlussabschnitt das spielbestimmende Team. „Wir waren in den ersten zwei Dritteln offensiv eigentlich gut dabei, es ging hin und her. Aber wir haben Bayreuth im Gegenzug zu viele Räume gelassen“, berichtete Weiler. Die Hausherren spielten dies clever aus und trafen, zumeist nach Zwei-gegen-Eins- oder Drei-gegen-Zwei-Situationen, drei Mal zur deutlichen Führung.

Nach dem Anschlusstreffer von Nico Kimmerl kurz vor der zweiten Pause ging ein Ruck durch die Mannschaft der Schlierseer und Miesbacher. Sie berappelten sich noch einmal, hatten im Schlussabschnitt die Partie im Griff und kamen durch eine starke Einzelaktion von Mühlpointner auf 2:3 heran. Chancen waren auch im Anschluss zu Genüge vorhanden, um die Partie zu drehen. Wieder einmal wollte die Scheibe aber nicht über die Linie. So zog Weiler in der Schlussphase Keeper Markus Veicht zugunsten eines sechsten Feldspielers, und Josef Ziegler nutzte die Überzahl gut 30 Sekunden vor Schluss zum 3:3. Lukas Kögl hatte Sekunden später sogar noch den Siegtreffer auf dem Schläger, scheiterte aber.

So musste die Entscheidung in der Overtime fallen. Die Gäste ließen ein Powerplay ungenutzt, und 30 Sekunden vor der Sirene fiel durch einen satten Schuss der Heimischen der Siegtreffer zum 4:3-Endstand, durch den sich Bayreuth den Zusatzpunkt sicherte. Weiler ärgerte sich: „Die Chancen waren immer da, aber wenn wir drei Punkte holen wollen, reicht es halt nicht, wenn man nur ein Drittel lang Eishockey spielt.“

ts

EHC Bayreuth – Schliersee/Miesbach 1b 4:3 n.V. (1:0/2:1/0:2/1:0)

SG 1b: Veicht (Jetter) – F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Mühlpointner, Weißenbacher – Thyroff, Seefeldt, Eggert, Zorn, Tippl, Galler, Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Schorer.

Tore: 1:0 (7.) Geigenmüller (Runge), 2:0 (25.) Runge (Schmidt, Geigenmüller), 3:0 (33.) Schmidt (Geigenmüller, Runge), 3:1 (37.) Kimmerl (Schorer), 3:2 (43.) Mühlpointner (Kögl), 3:3 (60.) Ziegler (Mühlpointner, S. Empl) 6-5 PP, 4:3 (65.) Trolda (Tuma, Steffens).

Strafen: EHC 6 - SG 6.

Zuschauer: 310.