Am Ende gehen die Körner aus: TEV Miesbach verliert 3:7 in Königsbrunn

Vollen Einsatz zeigten die Miesbacher auch im dritten Final-Spiel. Allerdings schwanden mit fortlaufender Dauer beim elften Spiel in nicht einmal vier Wochen zunehmend die Kräfte. Das nutzte Königsbrunn aus und sicherte sich den Titel. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach ist nach der 3:7-Niederlage in Königsbrunn bayerischer Vize-Meister.

Miesbach – Für den TEV Miesbach hat es am Dienstagabend auch in Spiel drei des Bayernliga-Endspiels gegen den EHC Königsbrunn nicht gereicht. Die Kreisstädter verloren im Augsburger Vorort mit 3:7 (0:1/1:2/2:4) und sind damit, wie schon in der vergangenen Saison, bayerischer Vize-Meister. Stolz sein kann man auf die Miesbacher dennoch: Auf eine unglaubliche Moral, mit der sie zwei Serien gegen Amberg und Erding drehten, auf eine geschlossene Mannschaftsleistung über viele Monate und nicht zuletzt darüber, dass sie zum dritten Mal in Folge im Endspiel um die Bayernliga-Meisterschaft standen.

Etwa 100 Miesbacher Fans waren mit nach Königsbrunn gereist und verfolgten das Endspiel im Stadion, während die Daheimgebliebenen aufgrund eines ständig abbrechenden Streams nur den Liveticker verfolgen konnten. Beim TEV waren Timon Ewert und Patrick Asselin nicht dabei. Für Zweiteren spielte Ales Furch, und Florian Heiß kehrte nach seiner Verletzung zurück in den Kader. Im Tor stand Janik Engler.

Die beiden Teams begannen vorsichtig, keine Seite wollte in Rückstand geraten. So blieben die ersten Powerplays auf beiden Seiten erfolglos. Drei Minuten vor der ersten Pause fiel das 1:0. Nach einem unnötigen Puck-Verlust an der gegnerischen blauen Linie ging es wieder einmal schnell. Marco Sternheimer tankte sich auf der linken Außenbahn durch und hämmerte die Hartgummischeibe ins lange Kreuzeck.

Miesbach hat etwas Pech mit Schiedsrichter-Entscheidungen

Zu Beginn des zweiten Durchgangs trafen die Hausherren das leere Tor nicht, als Engler bereits geschlagen war, dann fiel der Ausgleich. Anders als am Sonntag war dieses Mal der TEV mit einem Shorthander zur Stelle. Thomas März eroberte den Puck an der eigenen Blauen und startete einen Sololauf. Er narrte EHC-Keeper Stefan Vajs und traf zum 1:1. Die Freude währte aber nur kurz. Felix Feuerreiter und Nick Endress scheiterten bei einer Doppelchance an Vajs, dann traf Max Lukas nach einem Abpraller zum 2:1, als ihm die Scheibe genau auf den Schläger fiel. Die Vorentscheidung fiel zehn Sekunden vor der zweiten Pause, als die Königsbrunner Paradereihe eine Drei-auf-Zwei-Situation stark ausspielte und zum 3:1 traf. Allerdings zeigte im Anschluss die Videoaufzeichnung, dass die Scheibe wohl nicht im Tor war, sondern von der Querlatte ins Feld zurückprallte – bitter für die Miesbacher

Der TEV versuchte im Schlussdrittel noch einmal alles, doch die Kräfte schwanden immer mehr. Auch beim 4:1 waren die Schiedsrichter nicht unbeteiligt, da dem Tor eine klare Abseitsposition vorausgegangen war, was die Videoaufzeichnung ebenfalls belegt. Doch entscheidend war dies am Ende nicht. Zu groß war die individuelle Klasse der Hausherren, als dass der TEV das Spiel noch hätte drehen können. Andreas Nowak brachte den TEV noch einmal heran, ehe man nach einem Scheibenverlust vor dem eigenen Tor das 2:5 kassierte. Acht Minuten vor Ende zog Trainer Michael Baindl bei einem Miesbacher Powerplay den Keeper, und Furch traf bei Sechs-gegen-vier ins kurze Eck. Doch Königsbrunn machte in doppelter Überzahl den Sack zu, legte ein Empty-Net-Goal nach und feierte einen verdienten 7:3-Erfolg.

Baindl verlässt TEV

Die starken Leistungen des TEV in den Playoffs kann dies aber nicht schmälern. Die Miesbacher kämpften trotz der Ausfälle von Leistungsträgern wie Matthias Bergmann oder Sebastian Deml stets bis zum Umfallen und spielten insgesamt wieder einmal eine sehr starke Saison – auch wenn das i-Tüpfelchen in Form des Meister-Pokals den Rot-Weißen verwehrt blieb. „Am Schluss haben bei uns, vor allem hinten, die Körner gefehlt. Wir mussten viele Spiele ohne Matthias Bergmann und Sebastian Deml auskommen, und Königsbrunn hat unsere Fehler stark ausgenutzt“, sagte Baindl nach dem letzten Spiel der Saison. „Ich bin dennoch stolz auf die Mannschaft, die es mit den ganzen Rückschlägen sehr schwer hatte, das aber immer weggesteckt und eine hervorragende Saison gespielt hat. Mir hat es immer Spaß gemacht.“

Am Freitag lassen die Miesbacher die Saison mit einer internen Abschlussfeier ausklingen, ein zweites Final-Heimspiel war dem TEV heuer nicht vergönnt. „Spiel eins hätten wir nach der 3:0-Führung gewinnen müssen, Spiel zwei war ein 50:50-Spiel, das wir nach unglücklichen Fehlern verloren haben, und am Dienstag ist Königsbrunn verdient Meister geworden“, resümierte Baindl die Final-Serie. Für ihn war es zugleich das letzte Spiel hinter der TEV-Bande: Er schließt sich einem höherklassigen Verein an.

EHC Königsbrunn – TEV Miesbach 7:3 (1:0/2:1/4:2)

TEV: Engler (Mühldorfer) – Bacher, Mechel, Mühlpointner, Meier, Kögl, Kirsch, Nowak – März, Heiß, Grabmaier, Endress, Meineke, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (17.) Sternheimer (Veisert), 1:1 (27.) März 4-5 SH, 2:1 (34.) Lukes (Veisert), 3:1 (40.) Sternheimer (Bullnheimer, Lukes) 4-4, 4:1 (47.) Lukas (Sternheimer, Bullnheimer), 4:2 (48.) Nowak (Slavicek, Bacher), 5:2 (50.) Bullnheimer (Sternheimer, Veisert), 5:3 (52.) Pölt, Slavicek), 6:3 (56.) Bullnheimer (Prokopovics, Shakhvorostov) 5-3 PP, 7:3 (58.) Bullnheimer (Lukes, Veisert) ENG.

Strafen: EHC 14 + 10 Minuten gegen Strehler – TEV 19.

Zuschauer: 1200.