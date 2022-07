Auch der MVP bleibt: Bacher verlängert beim TEV

Mannschaftsspieler: Johannes Bacher (r.) © TP

Die Defensive des TEV Miesbach ist fast komplett: Mit Johannes Bacher verlängerte eine Stütze der Mannschaft.

Miesbach – Die Defensive des TEV Miesbach für die neue Bayernliga-Saison nimmt immer konkretere Formen an. Nach den Vertragsverlängerungen von Timon Ewert, Anian Geratsdorfer, Stefan Mechel und Andreas Nowak (wir berichteten), bleibt auch der Most Valuable Player (MVP), sprich der wertvollste Spieler der vergangenen Saison, bei den Kreisstädtern: Johannes Bacher. Der 26-jährige Miesbacher geht bereits in seine sechste Saison beim TEV und überzeugte in der vergangenen Spielzeit immer wieder mit seinem Kampfgeist und seiner Leidenschaft.

Bacher ist ein Eigengewächs, das in der Kreisstadt alle Nachwuchs-Teams durchlaufen hat. Für seine Führungsqualitäten erhielt er von den Verantwortlichen des TEV nach der zurückliegenden Saison den Titel des MVP. Insgesamt stand er bereits 131-Mal für die erste Mannschaft der Kreisstädter auf dem Eis und erzielte dabei zehn Tore und legte 44 Treffer vor.

„Johannes Bacher ist zurecht zum MVP der letzten Saison gewählt worden. Er macht alles für die Mannschaft, um Spiele zu gewinnen, und muss dabei nicht selbst im Rampenlicht stehen. Er ist ein absoluter Führungsspieler, der vorangeht und letzte Saison eine super Entwicklung hingelegt hat“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl über den Verteidiger. „Ich denke, mit dem zweiten Platz der letzten Saison können wir zufrieden sein. Die Finalspiele waren die besten Spiele der Saison. Beide Teams haben ihr bestes Eishockey gespielt und die Unterstützung der Zuschauer war sensationell. Leider hat es für uns nicht zum Titel gereicht“, blickt Bacher auf die Bayernliga-Saison 2021/22 zurück.

Für die Miesbacher begann diese Woche bereits das Eistraining im „Mia helfen zam“-Stadion, schließlich sind die Ansprüche auch in der neuen Saison hoch. „Ich habe hier in Miesbach immer Spaß am Eishockey gehabt und wenn man sieht, wie viel ehrenamtliche Arbeit und Herzblut in diesem Verein stecken, freue ich mich ein Teil davon zu sein. Ich will mich in der neuen Saison selbst verbessern und mehr Verantwortung übernehmen“, erklärt Bacher. „Als Mannschaft wollen wir immer den größtmöglichen sportlichen Erfolg erreichen. Ich freue mich auf die neue Saison – hoffentlich ohne Einschränkungen und mit möglichst vielen Zuschauern.“ Thomas Spiesl