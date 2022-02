Auf den TEV wartet in Kempten ein harter Prüfstein

Unter Dauerdruck setzten die Miesbacher das Tor der Kemptener im Heimspiel – und gewannen mit 7:2. Dennoch haben die TEV-Cracks noch eine Rechnung mit den Sharks offen, die die 13 Spiele andauernde Siegesserie beendet haben. © Christian Scholle

Vier Spiele, vier Siege: Der TEV Miesbach will die bislang makellose Bilanz in der Bayernliga-Aufstiegsrunde auch beim ESC Kempten ausbauen.

Miesbach – Mit vier Siegen im Rücken reist der TEV Miesbach in der Bayernliga-Aufstiegsrunde am heutigen Freitag nach Kempten. Um 19.30 Uhr beginnt das Gastspiel bei den Sharks, die aktuell mit zwei Siegen aus drei Partien auf dem vierten Tabellenplatz stehen „Das wird für uns eine richtig schwere Aufgabe. Kempten ist für mich eine Top-Vier-Mannschaft, die ich auch in den Playoffs sehe. Dort ist die Stimmung im Stadion richtig gut, in Kempten ist es immer schwer, zu spielen“, blickt TEV-Trainer Michael Baindl auf die anstehende Aufgabe.

Für die Miesbacher ist es das vierte Spiel binnen acht Tagen, denn nach dem 5:3-Heimsieg gegen Peißenberg und dem 2:1 im Top-Spiel beim EHC Klostersee mussten die Rot-Weißen am Dienstag das Nachholspiel in Schongau absolvierten, dass sie mit 4:1 für sich entschieden (wir berichteten).

Personell sieht es beim TEV gut aus. Dusan Frosch fällt in Kempten noch aus, ob Matthias Bergmann wieder dabei sein wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Ansonsten kann Baindl aus dem Vollen schöpfen. „Wir werden uns im Vergleich zum Spiel in Schongau steigern müssen, wenn wir in Kempten gewinnen wollen. Das Überzahl- und das Unterzahlspiel haben mir bei uns zuletzt nicht so gut gefallen. Außerdem müssen wir von der Strafbank wegbleiben, denn Kempten hat ein starkes Powerplay“, sagt Baindl.

Baindl: „...damit schaden wir uns selbst“

In den direkten Duellen zwischen den beiden Teams steht es Unentschieden. In Kempten siegten die Sharks gegen einen mit einem Mini-Kader angetretenen TEV mit 5:3 und beendeten damit eine 13 Spiele lange Siegesserie der Miesbacher, das Heimspiel gewann der TEV deutlich mit 7:2. Allerdings lieferten die Allgäuer bislang auch in der Aufstiegsrunde starke Spiele ab. Auf ein knappes 3:5 zu Hause gegen den EHC Klostersee folgten zwei Siege gegen Amberg (6:2) und Peißenberg (9:6).

Besonders aufzupassen, gilt es für die Miesbacher auf Nikolas Oppenberger und Maximilian Schäffler, die in der Hauptrunde die beiden besten Scorer der Sharks waren. In den ersten drei Spielen der Aufstiegsrunde überzeugten bei den Hausherren zudem Lars Grötzinger (neun Punkte) und Anton Zimmer (7). Zudem verpflichteten die Kemptener Ende Januar noch den Kanadier Brendan Harrogate als Verstärkung für den Angriff. „Kempten hat einige richtig gute Spieler in seinen Reihen. Wir müssen die neutrale Zone wieder zumachen – wie in Grafing – und Strafen vermeiden, damit schaden wir uns nur selbst“, fordert Baindl eine taktisch kluge Herangehensweise.

Zwischen den Pfosten wird im Allgäu wieder Anian Geratsdorfer stehen, das Ziel der Gäste ist der fünfte Sieg in Folge. Quasi als Belohnung wartet auf die TEV-Cracks aller Voraussicht nach ein spielfreier Sonntag zur Regeneration.