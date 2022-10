Auftakt bei Titelaspiranten: SG 1c beim EV Mittenwald

Teilen

Die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b im Heimspiel gegen Waldkraiburg 1b. © MKF_MaxKalup

Die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b startet beim EV Mittenwald in die neue Bezirksligasaison.

Miesbach/Schliersee – Als drittes Eishockey-Team aus der Region startet die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b am Sonntag in die neue Saison. In der Bezirksliga Süd sind die Landkreis-Cracks um 18 Uhr beim EV Mittenwald zu Gast.

Das Team aus Mittenwald hatte in den vergangenen Wochen für überregionale Schlagzeilen gesorgt, da die dortige Halle aufgrund der explodierenden Energiekosten geschlossen wurde. Entsprechend findet das Match am Sonntag in der Olympia-Eishalle in Garmisch-Partenkirchen statt. Die weiteren Heimspiele werden ebenfalls in Garmisch, in Bad Tölz oder in Götzens in Österreich ausgetragen. Den Ambitionen des EV Mittenwald hat dies jedoch keinen Abbruch getan. „Wir wären schon enttäuscht, wenn es mit der Meisterschaft nichts wird“, gibt sich EV-Coach Corey Morgan selbstbewusst.

Um den Titel wird die SG in der neuen Saison wohl nicht mitspielen, aber mehr als der letzte Tabellenplatz der vergangenen Spielzeit soll für das Team der beiden Coaches Markus Meineke und Alexander Krieger dann doch herausspringen. „Wenn bei uns mit dem Kader alles funktioniert wie geplant, dann wollen wir schon im oberen Mittelfeld mitspielen“, erklärt Krieger. Etliche Spiele mit einem Mini-Kader wie im vergangenen Jahr sollen der Vergangenheit angehören, denn das Bezirksliga-Team ist heuer breiter aufgestellt. So wurden Spielüberschneidungen mit der von Dusan Frosch trainierten U20 des TEV minimiert und aus Schliersee gibt es personelle Unterstützung, sofern es der Spielbetrieb in der Landesliga hergibt. Auch die drei Neuzugänge aus dem österreichischen Kundl konnten ebenfalls bereits integriert werden.

Das einzige Testspiel gegen die U20 des ERSC Ottobrunn gewannen die Landkreis-Cracks nach nervösem Start deutlich. Erfahrene Cracks wie Kapitän Max Schweinsteiger oder Sebastian Höck, die beide höherklassige Erfahrung mitbringen, sollen die junge Mannschaft führen. „Wir werden mit zwei Reihen an Bezirksliga-Spielern und eineinhalb Reihen aus der U20 nach Garmisch fahren und gehen mit gestärkter Brust ins Spiel. Mittenwald wird sicher kein Selbstläufer, da sie eine sehr erfahrene Mannschaft haben. Wir wollen mit Schnelligkeit und Kaltschnäuzigkeit Unruhe reinbringen und Punkte mitnehmen“, gibt sich Krieger vor dem Duell mit dem selbst ernannten Titelaspiranten optimistisch. ts