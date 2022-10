Ausgeruht zur frühen Führung: TEV Miesbach will gegen EHC Waldkraiburg Torhunger zeigen

Voll auf Angriff: Szenen wie diese im Vorbereitungsspiel Ende September will der TEV Miesbach auch in der nun anstehenden Begegnung gegen den EHC Waldkraiburg zeigen. © Paolo del Grosso

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen ist der TEV Miesbach ordentlich in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Gegen den EHC Waldkraiburg will das Team nun torhungrig auftreten.

Miesbach – Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen ist der TEV Miesbach ordentlich in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Allerdings waren die Begegnungen am vergangenen Wochenende eng, gegen Schweinfurt sicherten sich die Kreisstädter mit einem starken Endspurt drei Punkte, in Amberg verloren sie sich nach Penaltyschießen. „Wir müssen torhungriger sein. Deshalb haben wir im Training den Fokus auf den Abschluss gelegt. Die Gier, Tore zu schießen, muss noch größer sein“, fordert TEV-Trainer Michael Baindl.

Nach dem verlegten Freitagsspiel in Pfaffenhofen (wir berichteten) gehen die Rot-Weißen ausgeruht ins einzige Duell des Wochenendes. Am Sonntag um 18 Uhr empfangen sie den EHC Waldkraiburg im heimischen Mia-helfn-zamm-Stadion. Die Miesbacher hoffen dabei auf den sprichwörtlichen Dosenöffner, oder wie es Baindl nennt „die Ketchup-Flasche“. „Gegen uns spielen alle Mannschaften defensiv. Bei uns hat bisher hinten alles gepasst, aber wir hatten kein Scheibenglück. Die Tore kommen wieder, da bin ich mir sicher“, erklärt der TEV-Coach. Eine frühe Führung würden den Hausherren den Druck nehmen und sich vielleicht als Dosenöffner erweisen. An spielerischen Mitteln fehlt es dem TEV nicht, in allen drei bisherigen Duellen verzeichneten die Miesbacher deutlich mehr Abschlüsse, doch müssen die Chancen nun auch in Tore umgemünzt werden.

Der EHC Waldkraiburg ist ein altbekannter Gegner. In der Vorbereitung standen sich die Teams zwei Mal gegenüber. Dabei gab es zwei klare Siege (8:2, 6:2) für den TEV. Die Löwen wechselten allerdings inzwischen den Trainer. Neu hinter der Bande steht nun Markus Berwanger, der die beiden Piskunov-Brüder beerbte.

„Waldkraiburg hat einen neuen Trainer und wird sicher anderes Eishockey spielen als in der Vorbereitung. Sie haben eine sehr spielstarke erste Reihe, die wir in den Griff bekommen müssen“, erklärt Baindl. „Wir dürfen uns nicht auf den beiden Vorbereitungs-Siegen ausruhen. In den letzten beiden Wochen haben wir gesehen, wie eng es in der Liga zugeht.“

Die Paradereihe der Gäste bilden Sebastian Stanik, Christian Neuert und Michael Popelka. Die Top-Formation zeichnete sich am vergangenen Wochenende für einige Treffer verantwortlich, als die Löwen beim 2:1 nach Penaltyschießen gegen Ulm die ersten Punkte der Saison holten, ehe sie in Buchloe 5:6 unterlagen. Natürlich gehen die Miesbacher dennoch als Favorit ins Spiel. Personell hat sich im Vergleich zur letzten Woche bei den Gastgebern nicht viel getan. Sebastian Deml und Kilian Mühlpointner sind noch gesperrt, Alexander Thyroff steht nach auskurierter Schulterverletzung wieder zur Verfügung, dafür fällt Florian Heiß krankheitsbedingt aus. Zwischen den Pfosten des TEV wird erstmals Timon Ewert Eiszeit bekommen.

„Wir müssen noch zwingender agieren, im Forechecking näher am Mann sein und unsere Checks auch zu Ende fahren. Das Ziel sind wie immer drei Punkte“, erklärt Baindl. Dabei hoffen die Miesbacher auf die Unterstützung der Fans, da Waldkraiburg bekanntlich immer mit einer Schar Anhänger anreist.

ts