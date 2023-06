Allrounder mit Oberliga-Erfahrung

Neuer TEV-Stürmer: Aziz Ehliz bringt die Erfahrung von 144 Oberliga-Spielen mit nach Miesbach. © PRIVAT

Aziz Ehliz wechselt vom SC Riessersee zum TEV Miesbach. Der Bruder von Nationalspieler Yasin Ehliz lief 144 Mal in der Oberliga auf.

Miesbach – Auf einen namhaften Neuzugang aus der Oberliga dürfen sich die Fans des TEV Miesbach zur Bayernliga-Saison 2023/24 freuen. Aziz Ehliz wechselt vom SC Riessersee an die Schlierach.

Der 25-jährige Allrounder, der aus dem Nachwuchs des EC Bad Tölz stammt, kann als Verteidiger und Stürmer eingesetzt werden. Er schaffte bei seinem Heimatverein in Bad Tölz den Durchbruch in der DEL2 und wechselte dann zum SC Riessersee. Dort spielte er, mit einem zwischenzeitlichen Engagement von einem Jahr beim EC Peiting, für insgesamt vier Saisonen bei den Garmischern.

Der Name Ehliz ist im deutschen Eishockey bekannt. Bruder Yasin spielt beim EHC Red Bull München in der DEL. In der Saison 2022/23 war er zweitbester Scorer der Liga und wurde zum Spieler und Stürmer des Jahres gewählt. Dazu gewann er 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft Olympia-Silber.

Aziz Ehliz kann bereits auf die Erfahrung von 144 Spielen in der Oberliga zurückblicken. Dabei erzielte er 25 Treffer und legte 28 Tore vor. Insgesamt 47 Mal kam er in der DEL2 zum Einsatz. In Tölz spielte Ehliz einst bereits an der Seite von TEV-Stürmer Michael Grabmaier. Zur neuen Saison wird Ehliz beim TEV mit der Rückennummer 28 auflaufen.

„Ich freue mich extrem darauf, zur neuen Saison beim TEV zu spielen. Ich habe über den Verein bisher nur Gutes gehört“, erklärt Ehliz. „In der letzten Saison war ich schon einige Male im Stadion und die Stimmung war in den Playoffs überragend. Ich hoffe, dass wir in der neuen Spielzeit wieder das Finale erreichen und gemeinsam die Meisterschaft holen.“

In den letzten Wochen nahm Ehliz bereits am Sommertraining teil und wird im August erstmals mit seinen neuen Teamkollegen aufs Eis gehen.