Das erste „Spiel des Jahres“: TEV Miesbach will gegen Peißenberg Heimrecht sichern

Teilen

Viele Schüsse abgeben soll die Offensive des TEV Miesbach gegen Peißenberg. Stefano Rizzo traf beim 6:3-Heimsieg in der Hauptrunde zum zwischenzeitlichen 4:3. © Christian Scholle

Es ist das direkte Duell um das Heimrecht in den Bayernliga-Playoffs: Der TEV Miesbach empfängt den TSV Peißenberg.

Miesbach – Für den TEV Miesbach beginnt mit dem heutigen Freitag die sogenannte Crunchtime, die entscheidende Saisonphase. Am letzten Spieltag der Gruppe A der Meisterrunde empfangen die Kreisstädter um 20 Uhr den TSV Peißenberg im „Mia helfn zam“-Stadion.

Die Teilnahme an den Bayernliga-Playoffs haben dank des kuriosen Modus des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) beide Teams bereits in der Tasche, im direkten Duell geht es jedoch um den zweiten Platz in der Gruppe und damit das Heimrecht im Viertelfinale. Da dieses im Best-of-Three-Modus ausgetragen wird, ist das Heimrecht umso wichtiger. „Das ist für uns bisher das Spiel des Jahres gegen einen starken Gegner. Wir sind gerade in einer schweren Phase und brauchen deshalb die Unterstützung der Zuschauer“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl.

In der Tat liefen die vergangenen Wochen für den TEV eher holprig. Nach dem Auftaktsieg in Peißenberg setzte es zwei Niederlagen gegen Königsbrunn. Gegen Kempten musste man zweimal in die Verlängerung. Nun brauchen die Miesbacher einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um in der Tabelle noch an den Gästen vorbeizuziehen.

Ein besonderes Jubiläum feiert Sebastian Deml, der bereits 700 Spiele für den TEV absolviert hat und heute zum 701. Mal im rot-weißen Trikot aufläuft. Zu diesem Anlass wurde die „Aktion 700“ ausgerufen, die offizielle Ehrung erfolgt vor der Partie auf dem Eis. Die Miesbacher wollen 700 Zuschauer ins Stadion bringen, jeder der mit Deml-Trikot erscheint, erhält freien Eintritt. Die Gäste haben sich mit mindestens 150 Anhängern angekündigt.

TEV-Trainer Baindl fordert viele Schüsse

Personell sieht es bei den Hausherren gut aus. Einzig hinter dem Einsatz von Verteidiger Matthias Bergmann steht aufgrund eines Infekts noch ein Fragezeichen. „Bei ihm stehen die Chancen fünfzig zu fünfzig“, erläutert Baindl. Alexander Thyroff ist wieder mit an Bord, im Tor steht dieses Mal wieder Timon Ewert. Aussetzen muss erneut Ales Furch, da Patrick Asselin und Bobby Slavicek die beiden Kontingentstellen besetzen. „Die Blöcke werden die gleichen sein wie gegen Kempten. Offensiv hat mir das recht gut gefallen, aber defensiv müssen wir kompakter stehen. Wir treffen momentan schlechte Entscheidungen, sobald das Spiel hektisch wird. Dann verlieren wir den Überblick. Wenn wir hinten in die Waschmaschine kommen, dann müssen wir wieder unsere Positionen halten“, sagt Baindl.

Das Hinspiel in Peißenberg ging klar mit 8:5 an die Miesbacher. Auch dort leistete sich der TEV beim Stand von 8:3 eine kurze Auszeit und ließ die Hausherren herankommen, in Kempten gab er jüngst sogar noch 5:2-Führung aus der Hand. „Solche Aussetzer dürfen wir uns nicht mehr erlauben“, fordert Baindl. Beim Training während der Woche wurde am Powerplay und dem Defensivverhalten gearbeitet.

Das heutige Spiel ist bereits der vierte Vergleich zwischen den beiden Teams, Überraschungen wird es also keine geben. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen die neutrale Zone schnell überbrücken, viele Schüsse abgeben, vors Tor gehen und die Abpraller nehmen“, gibt der Chefanweiser die Richtung vor. Den Hausherren entgegenkommen könnte das Torhüter-Problem der Gäste, die auf Stammkeeper Korbinian Sertl verzichten müssen.

Mit vollem Einsatz wollen die Miesbacher heute Abend zeigen, dass sie bereit sind für die Playoffs, die am kommenden Freitag beginnen – hoffentlich mit einem Heimspiel.