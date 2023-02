Schwere Kost mit Zugabe: TEV besiegt Kempten mit 4:3

Zu kompliziert spielten die Miesbacher im ersten Drittel vor dem Tor der Kemptener und gerieten unter anderem deshalb mit 0:2 in Rückstand. © STeffen Gerber

Der TEV Miesbach ist in der Meisterrunde der Eishockey-Bayernliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Allerdings war der 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen Kempten kein Leckerbissen.

Miesbach – Der TEV Miesbach ist nach den beiden Niederlagen gegen Königsbrunn gegen den ESC Kempten auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der TEV gewann sein Heimspiel gegen die Sharks in der Bayernliga-Meisterrunde mit 4:3 nach Verlängerung und zeigte dabei Moral. Die Kreisstädter lagen nach 14 Minuten bereits mit 0:2 zurück, gingen aber noch als verdienter Sieger vom Eis. Dennoch gelang es den Miesbachern noch nicht, an die starken Leistungen der Vorrunde anzuknüpfen. Was die Zuschauer im „Mia helfn zam“-Stadion zu sehen bekamen, war weitgehend schwere Kost.

Im Tor der Miesbacher feierte Neuzugang Janik Engler sein Debüt und lieferte eine ordentliche Leistung ab. Verzichten mussten die Heimischen gegen Kempten auf den gesperrten Michael Grabmaier.

Die Miesbacher spielten sich zu Beginn im Angriffsdrittel fest, den ersten Treffer erzielten aber wieder einmal die Gäste: Auch im vierten Match der Meisterrunde gerieten die Kreisstädter zu Beginn in Rückstand. Die Miesbacher schossen sich beim 0:1 in der Angriffszone gegenseitig an, Ex-TEVler Nicolas Oppenberger startete einen Sololauf und ließ Engler mit einem Schuss an die Unterkante der Querlatte keine Chance. Die Hausherren waren weiterhin spielbestimmend, wirkten aber vor dem gegnerischen Kasten planlos. Dies änderte sich auch nicht, als Kemptens Keeper Jakob Nerb nach sieben Minuten verletzt vom Eis musste.

Wenig später hatte der TEV Pech, als ESC-Goalie David Blaschta ein Schuss von Matthias Bergmann zwischen den Beinen durchrutschte. Ob der Puck die Linie überschritten hatte, bevor abgepfiffen wurde, konnte nicht aufgelöst werden. Die sehr souveränen Schiedsrichter, die insgesamt nur zehn Strafzeiten aussprachen, gaben das Tor jedenfalls nicht. So legte Kempten aus dem Gestochere heraus das 2:0 nach, als die TEV-Defensive vor dem eigenen Kasten viel zu zögerlich agierte. Engler war erneut chancenlos.

TEV dreht Partie im zweiten Drittel zwischenzeitlich

Die Kreisstädter kamen dann wie verwandelt aus der Kabine und machten im zweiten Durchgang von Beginn an Druck. Nun fielen auch die Treffer. Kempten vertändelte die Scheibe an der eigenen blauen Linie, Thomas März reagierte am schnellsten und vollendete seinen Alleingang souverän. Der Ausgleich zum 2:2 fiel in doppelter Überzahl durch Nick Endress. Als die Gäste nach einer weiteren Hinausstellung gerade wieder komplett waren, brachte Felix Feuerreiter die Miesbacher nach einer Einzelaktion per Rückhandschuss erstmals in Führung. Zuvor hatte Engler einen Penalty von Oppenberger stark pariert. Doch auch Kempten zeigte seine Überzahl-Qualitäten und ESC-Kapitän Eric Nadeau traf im Nachschuss zum 3:3.

Im Schlussabschnitt schienen beide Seiten kein Risiko mehr gehen zu wollen. Die Miesbacher waren zwar spielbestimmend, doch zwingende Torchancen waren in den letzten 20 Minuten Mangelware. Dafür sicherte sich der TEV in der Verlängerung schnell den Zusatzpunkt. Gute 30 Sekunden waren gespielt, als die Miesbacher ihre individuelle Stärke beim Drei-gegen-drei ausspielten: Bergmann behielt die Übersicht, verzögerte lange und schlenzte die Scheibe genau dann aufs Tor, als Patrick Asselin eingefahren war und den Puck zum 4:3-Siegtreffer in die Maschen abfälschte. Der Erfolg der Hausherren war verdient, auch wenn es spielerisch noch deutlich Luft nach oben gibt.

„Wir sind wieder einmal schlecht ins Spiel gestartet, haben zwei Tore kassiert und mussten wieder hinterherlaufen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit, denn eigentlich hatten wir uns vorgenommen, von Beginn an voll da zu sein. Im ersten Drittel war unser Forecheck nicht gut genug“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl. „Wir haben das im zweiten Drittel geändert und das Spiel besser kontrolliert. Das Powerplay war viel besser, darauf haben wir unter der Woche den Fokus gelegt. Am Ende können wir mit den zwei Punkten zufrieden sein, unser Fokus liegt jetzt auf Platz zwei.“ ts

TEV Miesbach – ESC Kempten 4:3 n.V. (0:2/3:1/0:0)

TEV: Engler (Ewert) - Bacher, Deml, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak - März, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (4.) Oppenberger (Seider), 0:2 (14.) Schäffler (Grözinger, Landerer), 1:2 (22.) März, 2:2 (24.) Endress (Bergmann, Asselin) 5-3 PP, 3:2 (31.) Feuerreiter, 3:3 (34.) Nadeau (Gosselin, Schwarz) 5-4 PP, 4:3 (61.) Asselin (Bergmann, Endress).

Strafen: TEV 10 - ESC 10.

Zuschauer: 393.