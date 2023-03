TEV Miesbach will in Amberg schnell für Ruhe im Stadion sorgen

Wieder mit dabei: Routinier Matthias Bergmann (l.) und Angreifer Nick Endress (r.) können zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals gegen den ERSC Amberg für den TEV Miesbach auflaufen. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach will beim ERSC Amberg im Playoff-Viertelfinale der Eishockey-Bayernliga mit einem Sieg vorlegen.

Miesbach – Jetzt wird es für den TEV Miesbach richtig ernst: Am heutigen Freitag beginnt das Playoff-Viertelfinale mit dem Auswärtsspiel beim ERSC Amberg. Dass man das Heimrecht aufgrund des kuriosen Modus und einer fahrlässig aus der Hand gegebenen Vier-Tore-Führung in Kempten verpasst hat, ist abgehakt. Nun wollen die Miesbacher mit voller Kraft in die spannendsten Wochen der Saison starten.

Los geht es um 20 Uhr, alle TEV-Fans, die nicht mit in die Oberpfalz reisen, können die Partie live auf SpradeTV verfolgen. „In Amberg ist es immer brutal laut und alle werden gegen uns sein. Ich habe das als Spieler genau wie einst Oli Kahn geliebt. Wir können selbst dafür sorgen, dass es ruhig wird im Stadion“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl vor dem ersten von maximal drei Duellen. Das Viertelfinale wird im Modus Best-of-three ausgetragen, ab dem Halbfinale geht es im Best-of-five weiter.

Personell sieht es bei den Kreisstädtern gut aus. Bobby Slavicek und Patrick Asselin sind fit, entsprechend muss Ales Furch als überzähliger Kontingentspieler erneut aussetzen. Nicht mit dabei sein kann aus beruflichen Gründen Felix Feuerreiter. Dafür läuft Nick Endress, der beim letzten Heimspiel gegen Peißenberg einen Puck ins Gesicht bekommen hatte und mit 14 Stichen genäht werden musste, mit Vollvisier auf und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Auch Routinier Matthias Bergmann wird nach auskurierter Erkältung wieder auf dem Eis stehen.

Für Florian Heiß ist die Saison dagegen wohl beendet, Lukas Kögl unterstützt das Landesliga-Team im Kampf um den Klassenerhalt. Dafür wird Kilian Mühlpointner mit nach Amberg reisen. Im Tor steht gegen die Wild Lions erneut Timon Ewert.

Knappe Serie zu erwarten

Mit zwei Keepern, sieben Verteidigern und zehn Stürmern wird sich der TEV-Tross auf die etwa dreistündige Reise machen. „Die drei Stunden im Bus sind kein Problem, da kann man noch einmal eine Stunde schlafen und sich im Kopf auf das Spiel vorbereiten“, erklärt Baindl. Etwa zwei Stunden vor Anpfiff werden die Miesbacher in Amberg eintreffen und können sich die Beine vertreten, um nicht mit sogenannten Busbeinen in die Partie zu gehen, sondern von der ersten Minute an hellwach aufzutreten. „Wichtig wird es sein, nicht in Rückstand zu geraten. Amberg ist eine brutal disziplinierte Mannschaft. Sie spielen extrem defensiv, lauern immer auf Konter und verlassen ihren Spielplan zu keinem Zeitpunkt“, weiß Baindl.

Die Wild Lions sind für den TEV kein unbekannter Gegner. Zweimal stand man sich in der Vorrunde bereits gegenüber. In Amberg siegte der ERSC mit 3:2 nach Penaltyschießen, in Miesbach setzte sich der TEV nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 3:2 durch. Entsprechend eng dürften auch das heutige Auftaktspiel und die gesamte Serie werden, die schon den Charakter eines vorgezogenen Endspiels hat. Schließlich treffen der Erste und der Zweite der – letztlich bedeutungslosen – Vorrunde aufeinander. „Jetzt beginnen die Playoffs, da ist es fast schon egal, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Wir müssen hellwach sein und schon in der Offensive an die Defensive denken. Die Disziplin ist außerdem sehr wichtig. Wir wollen in Amberg vorlegen und dann versuchen, am Sonntag alles klarzumachen“, gibt Baindl die Richtung vor.

Der Playoff-Modus

Mit einem, wie in jedem Jahr, veränderten Modus geht es für den TEV Miesbach heute Abend in die Bayernliga-Playoffs. Das Viertelfinale gegen den ERSC Amberg wird im System Best-of-three ausgespielt. Das Team, das zuerst zwei Spiele für sich entscheiden kann, steht im Halbfinale. Gespielt wird heute in Amberg, am Sonntag in Miesbach und falls nötig am Dienstag in Amberg. Im Halbfinale und im Endspiel um die Bayerische Meisterschaft gilt dann der Modus Best-of-five.



Die Halbfinal-Paarungen ergeben sich aus der Platzierung der Aufstiegsrunde. Die bestplatzierte Mannschaft trifft auf die schlechtestplatzierte, bei gleichem Rang in der Aufstiegsrunde Gruppe A und B entscheidet die Tabelle der Vorrunde. Heimrecht hat dabei der besser platzierte Verein.



Steht es in den Playoffs nach 60 Minuten unentschieden, beginnt ohne neuerliche Eisbereitung und Seitenwechsel eine Verlängerung von zehn Minuten. Gespielt wird mit Vier-gegen-vier. Fällt ein Tor, ist das Spiel entschieden. Steht es auch nach 70 Minuten noch unentschieden, folgt das Penaltyschießen mit jeweils drei Schützen pro Mannschaft. ts