TEV Miesbach erwartet in Kempten laute Fans und eine tückische Bande

Die voll besetzte Bank könnte für den TEV Miesbach wieder ein Schlüssel zum Erfolg sein. © THomas Plettenberg

Der TEV Miesbach gastiert beim ESC Kempten. Trainer Michael Baindl erwartet einen heißen Tanz.

Miesbach – Zum zweiten Mal an diesem Wochenende kreuzen die Cracks des TEV Miesbach am Sonntag um 17.30 Uhr die Schläger mit den Kempten Sharks. Dieses Mal treffen die Teams im Allgäu aufeinander.

Personell sieht es bei den Kreisstädtern gut aus. Michael Grabmaier hat seine Sperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung, Coach Michael Baindl kann aus dem Vollen schöpfen. Als überzähliger Kontingentspieler wird wohl erneut Ales Furch aussetzen, ob Timon Ewert oder Janik Engler zwischen den Pfosten steht, entscheidet sich kurzfristig. Somit reisen die Miesbacher, wenn es beim Freitagsspiel keine Verletzungen oder Sperren gab, mit sechs Verteidigern und elf Stürmern ins Allgäu. Lukas Kögl wird wohl wieder bei der SG Schliersee/Miesbach 1b in der Landesliga zum Einsatz kommen.

„Das wird wieder ein heißer Tanz. In Kempten ist es immer sehr laut, das ist eine echte Eishockey-Stadt und wir müssen auf die Bande aufpassen. Wir haben uns dort immer schwergetan, am Ende aber meistens gewonnen. Deshalb fahren wir mit einem guten Gefühl nach Kempten“, blickt Baindl auf die Partie. In den vergangenen Spielen machten die Miesbacher nicht nur einmal unliebsame Bekanntschaft mit den merkwürdigen Rundungen im alt ehrwürdigen Kemptener Stadion. An der Holzumrandung springt die Scheibe manchmal völlig unerwartet, dies erfordert besondere Aufmerksamkeit.

Auch die Schlüsselspieler der Hausherren sind beim TEV bestens bekannt. „Nicolas Oppenberger spielt momentan ja nicht. Aber sie haben zwei starke Ausländer und mit Spielern wie Zimmer, Schäffler oder Grözinger auch deutsche Spieler, die sehr torgefährlich sind“, hat sich Baindl schlau gemacht.

TEV und Kempten unter Druck

Allerdings läuft es bei den Sharks bisher nicht so recht nach Plan. Als Tabellenachter der Vorrunde schafften sie gerade noch den Einzug in die Meisterrunde. Dort setzte es an den ersten beiden Wochenenden drei Niederlagen gegen Peißenberg (3:6/2:3) und Königsbrunn (3:5). Nun müssen sich die Allgäuer wieder fangen, sonst droht ein schwerer Brocken im Playoff-Viertelfinale. Selbiges gilt nach den beiden Niederlagen gegen den EHC Königsbrunn am vergangenen Wochenende aber auch für den TEV. „Wir müssen in Kempten von der Strafbank weg bleiben und in hitzigen Situationen einfach kühlen Kopf bewahren“, fordert Baindl.

Die Stimmung im Miesbacher Team ist aber weiterhin gut. Im Training wurden die Zügel während der Woche wieder etwas angezogen. Zudem wurde noch einmal an den Special Teams gearbeitet, die am vergangenen Wochenende nicht nach Plan funktionierten. Wollen die Miesbacher das Ziel des Heimrechts im Viertelfinale noch erreichen, sind auch am Sonntag in Kempten Punkte Pflicht, sonst droht eine ungleich schwerere Aufgabe in der ersten K.o.-Runde. „Die Jungs sind heiß und gut drauf. Wir lassen uns von einem schlechten Wochenende nicht die gute Saison versauen“, kündigt Baindl einen engagierten Auftritt seiner Schützlinge an.

Alle TEV-Fans, die nicht nach Kempten reisen, können die Liveübertragung der richtungweisenden Partie auf SpradeTV verfolgen. ts