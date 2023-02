TEV Miesbach gewinnt gegen Peißenberg, verpasst aber das Heimrecht

Teilen

Vollen Einsatz zeigten die Miesbacher (rot) von der ersten Minute gegen Peißenberg. Nick Endress (l.) musste allerdings früh verletzt vom Eis. © THOMAS PLETTENBERG

Der TEV Miesbach gewinnt 4:3 gegen den TSV Peißenberg, verpasst aber das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale der Eishockey-Bayernliga.

Miesbach – Verkehrte Welt nach dem Heimspiel des TEV Miesbach gegen den TSV Peißenberg: Die Kreisstädter hatten das letzte Spiel der Gruppe A der Bayernliga-Meisterrunde mit 4:3 gewonnen, dennoch jubelten die Gäste und lagen sich in den Armen. Peißenbergs Trainer Stefan Isen sprach bei der Pressekonferenz sogar versehentlich von „drei wichtigen Punkten“.

Der Grund: der komische Modus des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV). Durch das 4:3 sind Miesbach und Peißenberg punktgleich und haben die gleiche Tordifferenz, doch nicht der TEV, der beide direkte Duelle gewonnen hat, ist Tabellenzweiter, sondern die Miners. Aufgrund zweier mehr erzielter Tore. „Hinterfragen darf man das nicht. Wir fahren am Freitag hin, egal zu welchem Gegner, und wollen das erste Spiel ziehen. Dann haben wir das Heimrecht wieder bei uns“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl. „Wir haben heute gewonnen, nehmen den Aufwind mit und jetzt geht es ab. Die Jungs sind motiviert und heiß auf die Playoffs.“

Die nächste Kuriosität lässt nicht lange auf sich warten: Da das Parallelspiel zwischen Schongau und Ulm wegen eines Lochs im Eis abgebrochen wurde, steht noch nicht fest, wer der Viertelfinalgegner des TEV sein wird. Die Chancen sind jedoch hoch, dass die Miesbacher auf Amberg treffen, sodass sich dann der Erste und der Zweite der Vorrunde gegenüberstehen würden, die damit schlichtweg bedeutungslos war. Es wird die Aufgabe der Vereinsverantwortlichen sein, zukünftig solch sinnfreie Modi zu unterbinden.

TEV-Rekordspieler: Sein 700. Spiel für Miesbach bestritt Sebastian Deml (2.v.r.) kürzlich in Kempten. Dafür wurde er vor dem Heimspiel gegen Peißenberg von (v.r.) TEV-Vorsitzendem Stefan Moser, Zweitem Vorsitzenden Oliver Back und Miesbach Bürgermeister Gerhard Braunmiller geehrt. © THOMAS PLETTENBERG

Werbung für Bayernliga-Eishockey

Das Duell zwischen dem TEV und Peißenberg selbst war von Beginn an spannend und beste Werbung für das Bayernliga-Eishockey. Daran hatten auch die Schiedsrichter ihren Anteil, die nur dann pfiffen, wenn es angebracht war. Vor einer lautstarken Kulisse mit etwa 100 Gästefans legte der TEV stark los, wurde aber mit bereits nach zwei Minuten ausgebremst, als ein Schuss unglücklich abgefälscht wurde und Angreifer Nick Endress böse im Gesicht erwischte. Dieser musste mit 14 Stichen an Mund und Nase genäht werden, wird aber vermutlich zu den Playoffs mit einem Gitter auflaufen können.

Dennoch diktierten die Miesbacher die Partie im ersten Durchgang und gingen nach drei Minuten in Front. Max Hüsken zog von der Blauen ab und Benedikt Pölt verwertete den Abpraller zum 1:0. Durch eine unnötige Strafe gegen den TEV kam Peißenberg zum ersten Powerplay, dort legte sich ein Miesbacher zu früh aufs Eis und die Gäste glichen zum 1:1 aus.

Mit diesem Resultat ging es ins zweite Drittel. Die Hausherren hatten die besseren Möglichkeiten, auch wenn die Partie nun ausgeglichener war. Durch einen Schuss von Alexander Kirsch, der an Freund und Feind vorbei über die Linie hüpfte, führten die Miesbacher nach 40 Minuten mit 2:1, da beide Seiten vor der Sirene noch eine Großchance liegen ließen. Doch der TEV brauchte einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um an den Miners vorbeizuziehen.

In der Schlussphase fehlt das Glück

So begannen die Hausherren druckvoll, doch weder Hüsken noch Bobby Slavicek nutzten ihre Großchance, sodass die Peißenberger Paradereihe im Gegenzug ausglich. Direkt am Bully kassierten die Heimischen die nächste Strafe und Peißenberg traf in Überzahl zum 3:2. Nun warf der TEV alles nach vorne und machte Druck, schließlich brauchte man noch drei Tore. Hüsken glich nach starkem Rückhandpass von Patrick Asselin zum 3:3 aus. Dann hatte der TEV Glück, dass ein Peißenberger vor dem leeren Tor nur den Pfosten traf. Johannes Bacher sorgte mit seinem ersten Saisontreffer zum 4:3 fünf Minuten vor Schluss noch einmal für Hoffnung. Der TEV versuchte alles, hatte seine Möglichkeiten, doch das fehlende Quäntchen Glück und ein starker Maximilian Freytag im Tor der Miners verhinderten einen weiteren Treffer und damit das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale.

„Nach der 2:1-Führung haben wir zwei billige Tore kassiert. Ich mache der Mannschaft aber null Vorwürfe. Wir haben gutes Eishockey gespielt und das aufs Eis gebracht, was wir uns vorgenommen haben. In den Playoffs ist sowieso alles möglich und gegen uns spielt sicher niemand gerne“, sagte Baindl. Dass es nicht zum Heimrecht reichte, lag aber letztlich daran, dass man am vergangenen Wochenende leichtfertig einen Vier-Tore-Führung im Kempten aus der Hand gegeben hatte. ts

TEV Miesbach – TSV Peißenberg 4:3 (1:1/1:0/2:2)

TEV: Ewert (Engler) - Mechel, Kirsch, Deml, Nowak, Bacher, Kögl - März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (3.) Pölt (Hüsken), 1:1 (13.) D. Mecrones (Vogl, Frankenberg) 5-4 PP, 2:1 (31.) Kirsch (Rizzo, Meineke), 2:2 (44.) B. Mecrones (Vogl, Brauer), 2:3 (46.) Vogl (B. Mecrones, Singer), 3:3 (49.) Hüsken (Asselin, Rizzo), 4:3 (55.) Bacher (Pölt, Rizzo).

Strafen: TEV 8 - TSV 8.

Zuschauer: 598.