TEV will in Final-Serie „jedes Spiel zum Heimspiel machen“

An die Leistung des vergangenen Spiels in Erding wollen die TEV-Cracks um (v.r.) Thomas März, Johannes Bacher, Timon Ewert, Bobby Slavicek und Andreas Nowak im Finale in Königsbrunn anknüpfen. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach startet in Königsbrunn in die Final-Serie und kann sich dabei wieder auf die Unterstützung der Fans verlassen.

Miesbach – Die Eishockey-Euphorie in Miesbach ist momentan unverkennbar groß. Nach den packenden Viertelfinal- und Halbfinale-Serien gegen Amberg und Erding fiebert die Kreisstadt nun dem Bayernliga-Finale gegen den EHC Königsbrunn entgegen. „Es tut sich richtig was in Miesbach. Die Spieler werden auf der Straße angesprochen. Das fünfte Spiel in Erding war Wahnsinn“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl.

Etwa 400 Zuschauer hatten die Rot-Weißen im entscheidenden Halbfinale nach vorne gepeitscht und auch beim ersten Spiel der „Best-of-Five“-Serie in Königsbrunn am Freitag können die Kreisstädter wieder auf die Unterstützung von den Rängen bauen. Zwei Fanbusse werden sich auf den Weg in den Augsburger Vorort machen. Abfahrt ist um 17.45 Uhr am Miesbacher Bahnhof. Kurzentschlossene können die wenigen verbleibenden Restplätze bei Sebastian Höck per E-Mail an sebastian.hoeck@tev-miesbach.de oder Whatsapp, Tel. 01 62 /4 19 00 29 buchen. „Königsbrunn hat keine besonders große Fanbase, gemeinsam können wir jetzt jedes Spiel zum Heimspiel machen“, sagt Baindl. „Die Mannschaft bekommt das mit und genießt die Unterstützung. Das bringt uns zusätzlichen Schwung.“

Sportlich ist bei den Kreisstädtern nach dem furiosen Endspurt gegen Erding mit zwei Siegen in Folge ohnehin alles in Butter. Bis auf die Langzeitverletzten Florian Heiß, Anian Geratsdorfer, Sebastian Deml und Matthias Bergmann kann der TEV mit voller Kapelle ins Endspiel gehen. Zwischen den Pfosten stehen wird in Königsbrunn Janik Engler, der bereits in den ersten beiden Spielen gegen Erding überzeugte. „Wir gehen mit dem gleichen Line-Up ins Spiel, wie zuletzt. Auch die Sturmreihen werden die gleichen sein“, verrät der Chefcoach.

TEV-Vorsitzender Moser: „Wenn wir Meister werden, müssen wir aufsteigen“

Baindl: Königsbrunn ist Mischung aus Amberg und Erding

Während der Woche bereiteten sich die Miesbacher mit dosierter Intensität auf die bis zu fünf Endspiele gegen die Pinguine vor. Nach dem Finaleinzug hatten die Spieler am Montag trainingsfrei. Am Dienstag standen ein lockeres Auslaufen und das Torwarttraining im Kalender. Beim Mittwochstraining wurden taktische Feinheiten wie der Aufbau oder der Forecheck abgearbeitet, zudem informierte man sich bei der Videoanalyse über den Gegner. Beim Abschlusstraining am gestrigen Donnerstag wurde an den Special Teams gearbeitet, ehe es am Freitagabend um 20 Uhr wieder ernst wird.

Das Ziel er Miesbacher ist es, gerade in Sachen Effizienz vor dem gegnerischen Tor, wieder an die Leistung des vergangenen Freitags anzuknüpfen. Auch defensiv gab es in Erding wenig Anlass zur Kritik. Allerdings wartet mit Königsbrunn ein anderer Gegner auf die Miesbacher. Die Schwaben hatten sich nach einer ordentlichen Vorrunde noch einmal mit Viktor Shakhvorostov verstärkt, der aktuell die Scorerliste der Playoffs anführt, und marschierten förmlich durch die Zwischenrunde und die ersten beiden Serien. Vor allem Shakhvorostov und die DEL-erfahrenen Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer gilt es, in den Griff zu bekommen. „Königsbrunn ist so etwas wie die Mischung aus Amberg und Erding. Sie spielen defensiv ähnlich stark wie Amberg und sind offensiv so gefährlich wie Erding. Es ist auf jeden Fall ein starkes Team, das momentan einen Lauf hat. Aber sie wurden in den Playoffs noch nicht richtig gefordert“, analysiert Baindl.

Während der TEV in beiden Serien mit dem Rücken zur Wand stand, gewann Königsbrunn dank zweier deutlicher Heimsiege die Serie gegen Ulm mit 2:1 und feierte gegen Peißenberg sogar einen 3:0-Sweep. So könnte es sich für die Miesbacher sogar als Vorteil entpuppen, dass sie im Rhythmus sind und im Gegensatz zu den Hausherren keine zehn Tage Pause hinter sich haben. „Wir hatten jetzt viereinhalb Tage, um uns auf das erste Spiel vorzubereiten. Da hat eine längere Pause keine großen Vorteile“, sagt Baindl, der sicher nichts dagegen einzuwenden hätte, mit einem Sieg in die Final-Serie zu starten. ts