Bei Fünf-gegen-Fünf ebenbürtig: TEV Miesbach verliert gegen Oberligisten Landsberg

Beide Treffer für den TEV Miesbach gegen Landsberg erzielte Stefano Rizzo. © ARCHIV TP

Der TEV Miesbach verliert deutlich gegen den HC Landsberg, zieht aber wichtige Schlüsse aus der Niederlage gegen den Oberligisten.

Miesbach – Mit einem Sieg und einer Niederlage beschloss der TEV Miesbach das vergangene Wochenende in der Saisonvorbereitung. Nach dem 6:2-Sieg gegen Waldkraiburg am Freitag (wir berichteten) unterlagen die Kreisstädter am Sonntag beim Oberligisten HC Riverkings Landsberg mit 2:7.

Nicht mit dabei war Matthias Bergmann, der am Freitag einen Schuss abbekommen hatte, eine genau Diagnose der Verletzung steht noch aus. „Bei Fünf-gegen-Fünf haben wir gut mitgespielt. Die Unterzahl war schwierig auf dem Niveau, wenn man durchgehend Druck hat. Landsberg war bisher der stärkste Gegner der Vorbereitung. Wir werden wieder aus den Fehlern lernen und stärker rauskommen“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl.

Die Miesbacher fanden gut ins Spiel, ab Mitte des ersten Drittels wurde Landsberg immer druckvoller und ging mit einer 2:0-Führung in die Pause. In Unterzahl scheiterte zuvor Benedikt Pölt knapp für den TEV. Zu Beginn des zweiten Durchgangs jubelte die Kreisstädter, als Stefano Rizzo einen Schuss von Bobby Slavicek zum 1:2 ins Netz abfälschte. Nun drückte der TEV und Ales Furch hatte die Chance zum Ausgleich. Auf der anderen Seite war Keeper Anian Geratsdorfer bei den schnellen Angriffen der Hausherren auf dem Posten. Nach einem Powerplay-Treffer zum Landsberger 3:1 wurde Kilian Mühlpointner mit einer Matchstrafe zum Duschen geschickt. „Das war jugendlicher Leichtsinn, er ist zu spät gekommen und hat ihn am Kopf getroffen. Da war der Kilian zu ungeschickt, aber das wird er noch lernen“, sagte Baindl zur Aktion. Acht Sekunden vor der Pause nutzte Landsberg die Überzahl zum 4:1.

Rückspiel am Freitag

Im Schlussabschnitt kassierten die Kreisstädter zwei Gegentreffer binnen einer Minute, ehe Baindl eine Auszeit nahm und Rizzo wenig später mit einem starken Solo zum 2:6 traf. Am Ende stand ein 7:2 für den Oberligisten auf der Anzeigetafel, das um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen war. Die Miesbacher zeigten auch in Landsberg, dass sie durchaus in der Lage sind, mit einem Oberligisten mitzuspielen.

Bereits am Freitag steigt das Rückspiel gegen Landsberg in Miesbach, am Sonntag kommt mit Passau der nächste Oberligist an die Schlierach.

HC Landsberg – TEV Miesbach 7:2 (2:0/2:1/3:1)

TEV: Geratsdorfer (Mühldorfer) - Nowak, Kirsch, Bacher, Kögl, Mühlpointner, Mechel - Feuerreiter, Slavicek, Rizzo, März, Furch, Endress, Pölt, Heiß, Meineke, Thyroff.

Torfolge: 1:0 (8.) Carciola (Lavallee, Strodel), 2:0 (12.) Neal (Ipri, Rypar) 5-4 PP, 2:1 (21.) Rizzo (Slavicek, Furch) 5-4 PP, 3:1 (36.) Stauder (Neal, Carciola) 5-4 PP, 4:1 Stauder (Stadel, Lavallee) 5-4 PP, 5:1 Reicheneder (Stauder), 6:1 (50.) Lavallee (Wagner, Krammer), 6:2 Rizzo (Slavicek), 7:2 (55.) Lavallee (Strodel).

Strafen: HCL 6 - TEV 15 + Matchstrafe gegen Mühlpointner.

Zuschauer: 443.