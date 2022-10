Slavicek zerlegt Buchloe im Alleingang: TEV feiert 6:2-Auftaktsieg

Saison-Eröffnungsspiel der Bayernliga

Von Thomas Spiesl schließen

Der Start in die neue Bayernligasaison ist dem TEV Miesbach mehr als geglückt: Die Kreisstädter gewannen mit 6:2 in Buchloe.

Miesbach – Mit seinen 30 Jahren hat Bobby Slavicek in seiner Laufbahn als Eishockey-Profi schon einiges erlebt. Der 6:2-Erfolg des TEV Miesbach beim Saison-Eröffnungsspiel in Buchloe wird ihm aber nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Das Spiel begann bereits mit einer Viertelstunde Verspätung. Beim Warmmachen war eine Plexiglasscheibe bei einem Schuss von Slavicek gebrochen und musste ausgetauscht werden. Nach einigen Reden der Verantwortlichen des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) und der Bayernhymne konnte es endlich auf dem Eis zur Sache gehen.

„Man hat am Anfang gemerkt, dass wir sehr nervös waren. Wir sind nicht wirklich ins Forechecking gekommen. Buchloe ist im Mitteldrittel gut gestanden, deshalb haben wir in der Pause den Aufbau etwas geändert“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl. Nach 20 Minuten stand es vor mehr als 400 Zuschauern, davon etwa 50 aus Miesbach, 2:2.

TEV dominiert ab zweitem Drittel

Buchloe verteidigte von Beginn an tief und versuchte schnell umzuschalten. Durch zahlreiche Strafzeiten wurde die Partie bald hektischer. Nach 15 Minuten ging der TEV in Führung. Slavicek erzielte den ersten Treffer der neuen Spielzeit zum 1:0 für die Kreisstädter. Allerdings glich Alexander Krafczyk in Überzahl postwendend aus. Slavicek brachte die Miesbacher nach Vorarbeit von Stefano Rizzo erneut in Front, wiederum Krafczyk stocherte die Scheibe zum 2:2-Pausenstand über die Linie.

Ab dem zweiten Drittel diktierte der TEV das Spielgeschehen und hatte Buchloe gut im Griff. „Wir waren näher am Gegner dran und haben Buchloe unser Spiel aufgedrängt. Ab dem zweiten Drittel haben wir dominiert und hatten sogar noch Chancen, um höher zu gewinnen“, berichtete Baindl. Slavicek machte seinen Hattrick mit dem 3:2 perfekt und legte wenig später nach einer starken Kombination mit Rizzo das 4:2 nach. Gegen Drittelende kamen die Hausherren noch einmal auf, doch Keeper Anian Geratsdorfer und eine gute Defensivarbeit verhinderten einen weiteren Gegentreffer.

Baindl mit Sonderlob für Slavicek

Mit einem stark ausgespielten Überzahltreffer sorgte der TEV im letzten Durchgang für die Vorentscheidung. Nick Endress und Ales Furch legten vor und Slavicek markierte seinen fünften Treffer des Tages zum 5:2, nachdem er zuvor gemeinsam mit den Schiedsrichtern einen Schaden an der Bande mit Tape repariert hatte. Der tschechische Stürmer war an diesem Abend einfach überall zur Stelle. Kurz nach dem 5:2 bekam Buchloe einen Penalty zugesprochen, doch Michal Petrak traf nur den Pfosten und so konnte Endress nach Vorarbeit von Slavicek und Matthias Bergmann mit dem 6:2, das ebenfalls in Überzahl fiel, endgültig alles klar machen.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem 6:2-Sieg, es war eine geschlossene Teamleistung. Unser Powerplay läuft schon hervorragend. Vieles hat richtig gut funktioniert. Dass der Bobby fünf Tore macht, passiert natürlich nicht jeden Tag. Aber das hat er sich verdient mit der Energie, mit der er spielt, und wie er als Leader aufs Eis geht“, resümierte Baindl.

Damit war der TEV Miesbach zumindest bis Sonntagabend, als die restlichen Teams im Einsatz waren, der erste Tabellenführer der neuen Bayernliga-Saison und kann mit breiter Brust ins erste Heimspiel gegen Schweinfurt am kommenden Freitag (20 Uhr) gehen.

ESV Buchloe – TEV Miesbach 2:6 (2:2/0:2/0:2)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Bergmann, Kirsch, Nowak, Meineke, Mechel, Kögl - März, Furch, Endress, Feuerreiter, Slavicek, Rizzo, Pölt, Heiß, Hüsken, Witt, Grabmaier.

Torfolge: 0:1 (15.) Slavicek (Bergmann, Endress) 4-3PP, 1:1 (16.) Krafczyk (Petrak, Vaitl) 4-3 PP, 1:2 (17.) Slavicek (Rizzo, Bacher), 2:2 (19.) Krafczyk (Wittmann R.), 2:3 (22.) Slavicek (Feuerreiter, Rizzo), 2:4 (25.) Slavicek (Rizzo, Feuerreiter), 2:5 (43.) Slavicek (Furch, Endress) 5-4PP, 2:6 (55.) Endress (Slavicek, Bergmann) 5-4PP.

Strafen: ESV 22 - TEV 24.

Zuschauer: 412.