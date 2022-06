Christoph Fischhaber verlässt TEV gen Bad Tölz

Teilen

Reingehangen hat sich Christoph Fischhaber in der vergangenen Saison. © Thomas Plettenberg

Nach zwei Jahren verlässt Christoph Fischhaber den TEV Miesbach und kehrt zu seinem Heimatverein Bad Tölz zurück.

Miesbach – Christoph Fischhaber wird in der nächsten Saison nicht mehr für den TEV Miesbach auflaufen, sondern hat sich dem Oberligisten aus Bad Tölz angeschlossen. Wie die Tölzer Löwen in einer Pressemitteilung bekanntgaben, will der Stürmer noch einmal eine Liga höher angreifen.

„Ich habe letzte Saison in Miesbach gemerkt, wie viel Spaß ich noch am Eishockey habe. Ich will es noch einmal wissen, bin körperlich fit und fest überzeugt, mich im Team einbringen zu können“, sagt der 34-Jährige zu seiner Rückkehr zum Heimatverein. Die Löwen waren in der vergangenen Saison aus der DEL2 in die Oberliga Süd abgestiegen und wollen ihren Kader wieder wesentlich regionaler gestalten.

Wadlbeißer: Die Folge mit TEV-Coach Michael Baindl.

Nachdem Fischhaber vor der Abbruchsaison 2020/21 nach Miesbach gewechselt war, aber aus beruflichen Gründen nicht auf dem Eis stand, brachte er es in der vergangenen Spielzeit in 40 Spielen auf 16 Tore und 44 Assists. ts